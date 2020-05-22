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快來把米妮帶回家！ 雅詩蘭黛MyCover年度盛宴要來囉！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
消費滿額6,000元，即贈送可拎可背的「米妮限定愛逛街萬用牛仔帆布包」。圖／雅詩蘭黛提供
消費滿額6,000元，即贈送可拎可背的「米妮限定愛逛街萬用牛仔帆布包」。圖／雅詩蘭黛提供

現在的年輕消費者喜歡拍照、打卡，無論是記錄自己的造型或是在路上遇到特別的裝置藝術等，幾乎都會上傳臉書、IG分享。雅詩蘭黛從1997年至今每年都推出的「My Cover」體驗活動即將登場，自6月3日起在全台雅詩蘭黛櫃點巡迴服務，除了有完整的妝髮體驗、時尚照拍攝外，更帶來超可愛的迪士尼「米妮」聯名商品，滿足大家的少女心！

今年雅詩蘭黛「MyCover」活動以「玩色奇幻世界」為主題，邀請迪士尼當家巨星之一的米妮作為主角，在全台櫃點設立粉色調的「粉漾米妮場景美妝王國」的巨幅童話故事書拍照裝置，還推出專為這次活動打造的限量的「米妮限定玩色潮包」，透視感PVC材質炫目有型，只要任買明星底妝粉持久系列指定產品2件就可獲得。而消費滿額6,000元，即贈送可拎可背的「米妮限定愛逛街萬用牛仔帆布包」。同時也獻上「大人下午茶」系列彩妝獨家限定玫瑰奶霜眼影盤。

至於在「MyCover」活動體驗現場，雅詩蘭黛特別重金邀請蔡依林演唱會彩妝團隊親自替參與的消費者訂製「極簡好氣色妝」、「清新粉萌妝」與「搶眼紅絲絨個性妝」3大明星妝容，搭配完整髮型，再由專業時尚大片攝影團隊操刀、拍攝在米妮裝置場景中的女神姿態。

My Cover活動參加方式

活動時間：2020/06/03~09/06於全台雅詩蘭黛專櫃巡迴服務

如何參加：臨櫃預約並繳交預約金500元 (可抵用產品)，或於網路預約後臨櫃繳交預約金。

預約禮：活動當天可獲贈預約禮「時尚撞色旅行包組」，裡頭包含精美多用途旅行2件包組(微分子肌底原生露7ml +粉持久完美持妝粉底SPF10/PA++ 5ml)+米妮限定愛漂亮造型鏡一個。

MyCover雅詩蘭黛玩色奇幻世界活動櫃位裝置。圖／雅詩蘭黛提供
MyCover雅詩蘭黛玩色奇幻世界活動櫃位裝置。圖／雅詩蘭黛提供
MyCover雅詩蘭黛玩色奇幻世界活動櫃位裝置。圖／雅詩蘭黛提供
MyCover雅詩蘭黛玩色奇幻世界活動櫃位裝置。圖／雅詩蘭黛提供
專為這次活動打造的限量的「米妮限定玩色潮包」只要任買明星底妝粉持久系列指定產品2件就可獲得。圖／雅詩蘭黛提供
專為這次活動打造的限量的「米妮限定玩色潮包」只要任買明星底妝粉持久系列指定產品2件就可獲得。圖／雅詩蘭黛提供
大人下午茶系列彩妝獨家限定玫瑰奶霜眼影盤。圖／雅詩蘭黛提供
大人下午茶系列彩妝獨家限定玫瑰奶霜眼影盤。圖／雅詩蘭黛提供
MyCover雅詩蘭黛玩色奇幻世界活動預約禮。圖／雅詩蘭黛提供
MyCover雅詩蘭黛玩色奇幻世界活動預約禮。圖／雅詩蘭黛提供
MyCover雅詩蘭黛玩色奇幻世界活動即將登場。圖／雅詩蘭黛提供
MyCover雅詩蘭黛玩色奇幻世界活動即將登場。圖／雅詩蘭黛提供

迪士尼

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