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為雨季備戰！網購公布「除濕機熱銷規格」　大傘面雨傘、防滑鞋套超夯

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物除濕機買氣湧現，10公升規格、具備萬向輪與超廣角吹送功能的機種人氣最高。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物除濕機買氣湧現，10公升規格、具備萬向輪與超廣角吹送功能的機種人氣最高。圖／PChome 24h購物提供

梅雨季加上近日豪雨特報，滿滿的濕氣帶動電商平台除濕機、抗濕小物、雨具等買氣狂飆。根據網購平台統計，因時下除濕機功能多元，具備智能節電、空氣清淨、防霉防蟎、快速乾衣已成為基本採購標準，熱銷價格帶約落在8,000～12,000元左右，直立式鞋襪烘乾機的買氣也飆漲；豪大雨則帶動大傘面雨傘、束口厚底雨鞋套等雨季小物熱賣。

momo購物網近日雨具銷售較去年同期成長近2倍，標榜2～3人大傘面、抗強風傘桿的雨傘是梅雨季選購指標，尤其120cm大傘面自動折傘最受青睞；除濕機銷售較平日成長近1倍，物聯網IoT、變頻式機種最受關注，12L以上的大公升款為銷售主力。momo購物網鎖定梅雨季商機，限時祭出DiDa雨傘全館350元起、好傘王雨傘全館299元起、雙龍牌與JUMP雨具優惠390元起、Panasonic除濕機優惠9折起、日立除濕機優惠95折起等優惠，指定商品搭配節能家電補助最高還可省1,200元。

為了提升除濕機的使用便利性，PChome 24h購物建議可選購10公升左右的大公升數，除濕效率較高、水箱也較大，能符合一天的除濕量、減少多次倒水，也可挑選配備萬向輪、超廣角吹送的機種，不僅可提高移動性，也能藉由側吹扇能針對鞋櫃、衣櫥除濕。PChome 24h購物熱銷機種包括HITACHI日立10公升除濕機RD-200HG、Panasonic國際牌11公升除濕機F-Y22EN等，均為1級能源效能，適用於12～14坪空間，並配備定時功能、靜音滴水、多重防護裝置等設計；室內空間較小或外宿租屋族可選購2合1的清淨除濕機，推薦HITACHI日立10公升清淨型除濕機RD-200HH。

friDay購物近日買氣成長最突出的是直立式鞋襪烘乾機，因單價較低、許多消費者一次購買多台，5月第一周銷量較去年同期成長近5成；兼具清淨功能的除濕機今年第一季銷量較去年同期增加近7成，加上政府推動的節能家電補助方案，平均客單價較去年提高1,000元，熱銷機型以適用6～10坪、9,000～12,000元價格帶為最大宗，其次為2,000～4,000元基本除濕功能機型。

生活市集熱賣經典款「超大無敵時尚自動開收傘」以8支鋁合金及玻璃纖維傘骨打造，採用138cm大傘面，近期最高曾單周售出近350把，並特別引進「170cm巨無霸防曬黑膠傘」，話題新品「顛覆傳統撞色方形傘」近一周銷量成長超過6倍；雨鞋套近一周詢問度激增超過4倍，熱銷價格帶落在一雙90～200元之間，底部加厚、束口設計最受消費者喜愛。

ihergo愛合購近日雨具、除濕等相關關鍵字搜尋量激增4倍以上，其中又以「除濕」搜尋量暴增8倍為最高；選購雨具以攜帶方便的折傘及大傘面為首要，除濕類商品以可吸水量大的除濕包最受青睞，珪藻土地墊也是夯品，但消費者更加注重造型跟設計感。

momo購物網限時推出眾多品牌雨具、除濕機優惠價。圖／momo購物網提供
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LTP直立式鞋襪烘乾機，原價889元、friDay購物特價441元。圖／friDay購物提供
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隆嘉立超大無敵時尚自動開收傘，原價325元、ihergo愛合購使用折扣碼可享84折特價275元。圖／愛合購提供
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高筒隱藏式拉鍊防雨鞋套，生活市集一雙54折特價239元。圖／生活市集提供
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HITACHI日立10公升清淨型除濕機RD-200HH，原價13,690元、PChome 24h購物13,006元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
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加厚防滑超耐磨防雨鞋套，生活市集一入77折特價191元。圖／生活市集提供
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MECOVER晴雨兩穿保暖全能風雨衣，momo購物網5月25日前特價639元。圖／momo購物網提供
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反向晴雨傘折疊傘，momo購物網5月24日前特價499元。圖／momo購物網提供
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除濕機 梅雨

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