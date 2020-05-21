夏季最強保濕液！RMK煥膚美肌露添加薄荷更清涼

炎熱天氣持續讓肌膚出油嗎？那就該好好鎮靜與保濕了，RMK新推出煥膚美肌露（沁涼凝露型），採用油性肌膚最適合使用的凝膠質地，一抹上臉，就會變成水感液態狀，讓肌膚能迅速吸收，且新添加薄荷醇，更顯得清涼感，還有香辛調的香氣，保養也能兼具療癒。

RMK煥膚美肌露（沁涼凝露型）帶給油性肌膚收斂緊緻，凝膠質地能讓快速吸收，加入西洋梨發酵菁華、鼠尾草菁華、魚腥草菁華、金銀花菁華等保濕成分，乾燥肌膚也能保濕，並調製黑胡椒、粉紅胡椒的辛辣香氣，佐以檀香、玫瑰香氣，每一次收斂保養，都能聞到迷人香氣。

保養前，清潔也更重要，針對油性肌膚，RMK也推薦雙效潔膚凝膠，兼具卸妝與清潔兩大功效，凝膠材質能在肌膚上水潤延展，並加入甜杏仁油、澳洲堅果油、銀耳多醣體、月桃葉菁華、杏桃菁華，溫和洗淨且持續保濕，去除老廢角質。