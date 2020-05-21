快訊

整理包／6月6日決戰57萬票！ 罷韓案始末一次看清楚

新莊社區化糞池驚見嬰兒浮屍 目擊者：身上還連著臍帶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哥收藏的是回憶！陪伴X、Y世代長大的潮流藝術熱起來

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
佳士得「童心未泯：亞洲當代藝術」即日起至6月5日止開放競標，推出多位最炙手可熱的當代藝術大師充滿純真童趣的作品。圖／佳士得提供
佳士得「童心未泯：亞洲當代藝術」即日起至6月5日止開放競標，推出多位最炙手可熱的當代藝術大師充滿純真童趣的作品。圖／佳士得提供

居家防疫促成了線上經濟快速發展，從實體拍賣轉為虛擬之後，國際拍賣行不約而同發現透過網路競標的新買家年紀多為X、Y世代，購買品項則以精品居多。針對新世代年輕藏家，拍賣行靈活地推出全新場次，以陪伴X、Y世代長大的當代藝術與潮流藝術為主軸，除了KAWS、奈良美智、草間彌生等藝術家作品之外，也廣納如動漫卡通作品如宮崎駿、七龍珠、寶可夢等，讓對藝術收藏有興趣的新世代從回憶開始建立個人化的收藏。

佳士得（Christie’s）自即日起至6月5日止開放競標的「童心未泯：亞洲當代藝術」專場，就針對大人內心的孩童設立。除了草間彌生經典的點點、Daniel Arsham雕塑、KAWS等辨識度高的當代潮流藝術，村上隆弟子高野綾、MADSAKI充滿童趣的作品也被受注目。這次特別新增一系列日本動漫賽璐珞作品，包括七龍珠、原子小金剛、吉卜力工作室的傳奇電影甚至皮卡丘等卡漫類作品。

在台灣舉辦的羅芙奧（RAVENEL）「ALL IN無設限」專場，將於5月27日起至6月3日止開放競標。共70件拍品中包括草間彌生經典南瓜版畫與雕塑、7件奈良美智、還有KAWS簽名塗鴉，價位帶寬廣好入手。新世代熱衷的藝術玩具則有整組5件的「為大眾的藝術─藝術玩具（摩登駱駝：露齒大笑：綠狗：美麗卡通：美人魚）」，是由KAWS、 岳敏君、周春芽、周鐵海、金釹、劉野六位藝術家於2008年推出的作品，起拍價僅15,800美元，十分誘人。卡漫部分則有兩件Mr.（岩本正勝）作品上拍，及最新Daniel Arsham的精靈寶可夢《被侵蝕的皮卡丘》限量雕塑。

佳士得「童心未泯：亞洲當代藝術」專場，宮崎駿及吉卜力工作室 《風之谷》數碼彩墨紙本（宮崎駿簽名），估價約45,000港元起。圖／佳士得提供
佳士得「童心未泯：亞洲當代藝術」專場，宮崎駿及吉卜力工作室 《風之谷》數碼彩墨紙本（宮崎駿簽名），估價約45,000港元起。圖／佳士得提供
佳士得「童心未泯：亞洲當代藝術」專場，高野綾 《呼喚貓頭鷹的她凝望遠方。 四周的建築物熠熠生光。 》，估價約20萬港元起。圖／佳士得提供
佳士得「童心未泯：亞洲當代藝術」專場，高野綾 《呼喚貓頭鷹的她凝望遠方。 四周的建築物熠熠生光。 》，估價約20萬港元起。圖／佳士得提供
佳士得「童心未泯：亞洲當代藝術」專場，MR.《雨季已結束》，估價約750,000港元起。圖／佳士得提供
佳士得「童心未泯：亞洲當代藝術」專場，MR.《雨季已結束》，估價約750,000港元起。圖／佳士得提供
佳士得「童心未泯：亞洲當代藝術」專場，奈良美智《Fight It Out》，估價約150萬港元起。圖／佳士得提供
佳士得「童心未泯：亞洲當代藝術」專場，奈良美智《Fight It Out》，估價約150萬港元起。圖／佳士得提供
羅芙奧「ALL IN無設限」專場，草間彌生全球僅75版1983年《南瓜》版畫，起拍價42,000美元。圖／羅芙奧提供
羅芙奧「ALL IN無設限」專場，草間彌生全球僅75版1983年《南瓜》版畫，起拍價42,000美元。圖／羅芙奧提供
線上拍賣的買家年輕化，拍賣行也順勢推出更多潮流藝術與卡漫作品，以饗年輕藏家。圖／佳士得、羅芙奧提供
線上拍賣的買家年輕化，拍賣行也順勢推出更多潮流藝術與卡漫作品，以饗年輕藏家。圖／佳士得、羅芙奧提供
羅芙奧「ALL IN無設限」專場，KAWS、 岳敏君、周春芽、周鐵海、金釹、 劉野「為大眾的藝術─藝術玩具（摩登駱駝：露齒大笑：綠狗：美麗卡通：美人魚）（五件一組）」，行情超過3萬美元，15,800美元起拍。圖／
羅芙奧「ALL IN無設限」專場，KAWS、 岳敏君、周春芽、周鐵海、金釹、 劉野「為大眾的藝術─藝術玩具（摩登駱駝：露齒大笑：綠狗：美麗卡通：美人魚）（五件一組）」，行情超過3萬美元，15,800美元起拍。圖／
佳士得「童心未泯：亞洲當代藝術」專場，龍珠Z by 動漫動畫 《孫悟空》壓克力動畫原畫膠片（共兩件）及水粉鉛筆紙本，估價約22,000港元起。圖／佳士得提供
佳士得「童心未泯：亞洲當代藝術」專場，龍珠Z by 動漫動畫 《孫悟空》壓克力動畫原畫膠片（共兩件）及水粉鉛筆紙本，估價約22,000港元起。圖／佳士得提供
羅芙奧「ALL IN無設限」專場，美國潮流藝術家KAWS則簽名塗鴉3,500美元起拍。圖／羅芙奧提供
羅芙奧「ALL IN無設限」專場，美國潮流藝術家KAWS則簽名塗鴉3,500美元起拍。圖／羅芙奧提供

草間彌生 吉卜力 佳士得 寶可夢

延伸閱讀

員農校友花藝大師齊云出手 員林火車站花卉藝術好國際　

桃園兒美館推藝術共融工作坊 邀跨齡和聽損家庭同樂

吳哥遺址出土千年巨龜雕塑 龜殼上方蓋內可能暗藏寶藏

68萬草間彌生南瓜版畫竟發霉 驚覺仿品怒告

相關新聞

星巴克「星冰粽」首度添珍奶 今夏甜點夯珍奶、爆漿！

今夏各家新甜點紛紛出爐，「珍奶」、「爆漿」與「限量」仍是三大關鍵詞。就連星巴客也首度推出「珍珠奶茶布丁星蕨餅」，日本知名...

影／LINE首度與宜蘭合作 口袋商店上線開張了

宜蘭縣政府與LINE購物合作，在LINE購物開立「宜蘭嚴選」口袋商店，由縣農會整合縣內農漁畜產品，將產地生鮮直送消費者餐...

夏季最強保濕液！RMK煥膚美肌露添加薄荷更清涼

炎熱天氣持續讓肌膚出油嗎？那就該好好鎮靜與保濕了，RMK新推出煥膚美肌露（沁涼凝露型），採用油性肌膚最適合使用的凝膠質地...

哥收藏的是回憶！陪伴X、Y世代長大的潮流藝術熱起來

居家防疫促成了線上經濟快速發展，從實體拍賣轉為虛擬之後，國際拍賣行不約而同發現透過網路競標的新買家年紀多為X、Y世代，購...

黃偉晉、謝雨芝合體扮情侶 甜蜜放閃曬PUMA新鞋

為了PUMA X-RAY鞋款的推出，品牌特意找來黃偉晉和Dora謝雨芝一同扮情侶，透過黑白場景的搭配，更凸顯了鞋款的復古...

我宅我享受！20大「懶人系宅配美食」讓你在家盡情吃好吃滿

人宅起來的時候，可是半步都不想踏出家門，不管是因為下雨、因為太熱、因為太冷、因為防疫又或者根本因為懶，不想動就是不想動，但不管有沒有出門，嘴巴就是一刻不得閒，即使窩著也想吃好料，最好是那種送到家門口，不用煮不用燙就能即拆即吃的美食。

影／當心影響寶貝發育！醫師揭「幼兒揹帶挑選5神訣」

寶寶的誕生為一個家庭帶來歡樂，而在照顧小寶寶時「安全」絕對是家長最在意的，挑選育兒產品時，絕對要細細挑選，從材質、使用方式、安全認證、外型，都是考量的重點，而外出用品，除了常見的安全座椅、嬰兒推車以外，揹帶絕對是不可或缺的產品。

不只好吃還要很療癒！10大手作便當達人粉專加起來

有些人認為，「帶便當」是一種省錢的行為，不過，相信在大部分樂於自己做便當的人身上，這是一種身心靈的救贖，透過做便當，釋放自己在這個繁忙世界中的壓力、煩惱與憂愁。越來越多人開始帶便當，也會上網尋找食譜及作法，當然，在這個搜索的過程中，或許某些人就被這些「便當創作者」給療癒了。

好色來抗疫 OMEGA著色本療癒色彩自填不求人 Breitling推SuperOcean 57特別版 藍面新色義捐再加碼

雖然台灣抗疫有成，但歐美與亞洲多國仍處於險峻情勢。如何宅在家又提升防疫力？歐米茄（OMEGA）日前想到一個好點子：帶有童...

亞尼克「南部限定」鮮芋奶霜生乳捲 限時北上販售

甫以「芒果」推出9款初夏甜點的「亞尼克」，再度以「檳榔心芋泥」為主角，推出4款芋泥系甜點。其中過去限定於南部門市販售的「...

1款香水2種自我！法國精品香氛MFK「自由之我」推新容量

香水，除了大家熟知的氣味外，更是人與人之間，最重要的聯繫與記憶，想要表達每一天的心境，不只是透過穿著、搭配，更重要的是香...

黛妃說女人不可沒有珍珠！MIKIMOTO巧思設計六月誕生石

雋永優雅的珍珠是六月的誕生石，也是少數的有機寶石。從日常生活到重要場合，圓潤的珍珠都寧輕鬆駕馭，也因此永恆的時尚偶像黛安...

熱門新聞

明早大雨就來了！鋒面加西南風影響 氣象局曝各地雨勢

「世紀大媒婆」傳授撒嬌技巧 書中照片讓網友一秒暴怒想摔書

17歲少年霸氣說「要2個腎幹麻」 賣腎買iphone九年後慘況曝光

北車大廳永久禁坐惹議 女星：別歧視別人展現自己價值

明起連日大雨恐成災？鄭明典：在「致災邊緣」不可忽視

梅雨鋒面降雨關鍵熱區看這！ 賈新興示警：不要到山區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。