哥收藏的是回憶！陪伴X、Y世代長大的潮流藝術熱起來

居家防疫促成了線上經濟快速發展，從實體拍賣轉為虛擬之後，國際拍賣行不約而同發現透過網路競標的新買家年紀多為X、Y世代，購買品項則以精品居多。針對新世代年輕藏家，拍賣行靈活地推出全新場次，以陪伴X、Y世代長大的當代藝術與潮流藝術為主軸，除了KAWS、奈良美智、草間彌生等藝術家作品之外，也廣納如動漫卡通作品如宮崎駿、七龍珠、寶可夢等，讓對藝術收藏有興趣的新世代從回憶開始建立個人化的收藏。

佳士得（Christie’s）自即日起至6月5日止開放競標的「童心未泯：亞洲當代藝術」專場，就針對大人內心的孩童設立。除了草間彌生經典的點點、Daniel Arsham雕塑、KAWS等辨識度高的當代潮流藝術，村上隆弟子高野綾、MADSAKI充滿童趣的作品也被受注目。這次特別新增一系列日本動漫賽璐珞作品，包括七龍珠、原子小金剛、吉卜力工作室的傳奇電影甚至皮卡丘等卡漫類作品。