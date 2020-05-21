黃偉晉、謝雨芝合體扮情侶 甜蜜放閃曬PUMA新鞋

為了PUMA X-RAY鞋款的推出，品牌特意找來黃偉晉和Dora謝雨芝一同扮情侶，透過黑白場景的搭配，更凸顯了鞋款的復古風。而New Balance更是復古格調的好手，在這季上市橫掃韓國、歐美社群平台的兩款新鞋，勢必又是韓妞必備。但如果想要多點可愛風格，就不能不提Onitsuka Tiger的History Graphic Pack運動鞋，採用俏皮的插畫，讓人彷彿回到了60年代。

PUMA avenir AOP短袖Ｔ恤980元。

擁有復古潮流外型的PUMA X-RAY鞋以品牌當紅RS系列為設計延伸，主打有著電玩風格的復刻感，所以請來高人氣的黃偉晉和謝雨芝共同詮釋。兩人身穿黑、白色系的同系列服裝，在鏡頭前互動不斷，更猶如真的情侶一般放閃自拍。而且身處在目前最夯的2D咖啡廳拍攝，更讓腳上的PUMA X-RAY鞋呼應了趣味塗鴉的特色。PUMA運用麂皮、網眼及皮革大膽拼接，並讓鞋底特別採用舒適柔軟的 Soft Foam 記憶鞋墊，特別的是黑、白鞋身之外，黃偉晉穿著的款式，還巧妙地在鞋後跟點綴搶眼鮮紅，帶出個人特色。

PUMA Classics合身裙1,280元。

而幾乎每個韓妞都必備的New Balance老爹鞋，因應夏季到來，於是讓在社群平台上曝光度高的MR530以及ML827鞋款，呈現全新配色。無論正式西裝還是休閒T恤，饒富復古味的MR530鞋都可輕鬆駕馭，成為時尚穿搭必備神器。這次除了有百搭的黑、白配色，更有兩款多色拼接。像是在純白鞋身中注入紫色，或以灰色皮革拼接深藍網布，並加入搶眼橘色塊，讓整體視覺感受加分。ML827新款鞋面以皮革搭配透氣網眼的多層次構造，採用白色調做為基底，注入小面積飽和色塊做為點綴，更顯活潑趣味。

另外，Onitsuka Tiger與法國插畫藝術Bikini sous la Pluie合作，將老虎圖案和日本制服的復古童趣插圖運用在History Graphic Pack運動鞋上。其中，制服娃娃的靈感是來自1964年日本隊所穿的服裝，紀念在東京舉辦的奧運，而且除了成人款，Onitsuka Tiger還推出Lawship 3.0與童鞋，共有老虎和制服等二種插圖可選擇，活潑的圖案能讓親子一起穿搭。

PUMA X-RAY鞋2,680元。圖／PUMA提供

PUMA X-RAY鞋2,680元。圖／PUMA提供

New Balance MR530鞋2,980元。圖／New Balance提供

New Balance ML827鞋3,080元。圖／New Balance提供

New Balance ML827鞋3,080元。圖／New Balance提供

New Balance MR530鞋2,980元。圖／New Balance提供