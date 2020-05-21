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黃偉晉、謝雨芝合體扮情侶 甜蜜放閃曬PUMA新鞋

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
為了PUMA X-RAY鞋款的推出，品牌特意找來黃偉晉（左）和Dora謝雨芝一同扮情侶。圖／PUMA提供
為了PUMA X-RAY鞋款的推出，品牌特意找來黃偉晉（左）和Dora謝雨芝一同扮情侶。圖／PUMA提供

為了PUMA X-RAY鞋款的推出，品牌特意找來黃偉晉和Dora謝雨芝一同扮情侶，透過黑白場景的搭配，更凸顯了鞋款的復古風。而New Balance更是復古格調的好手，在這季上市橫掃韓國、歐美社群平台的兩款新鞋，勢必又是韓妞必備。但如果想要多點可愛風格，就不能不提Onitsuka Tiger的History Graphic Pack運動鞋，採用俏皮的插畫，讓人彷彿回到了60年代。

PUMA avenir AOP短袖Ｔ恤980元。
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擁有復古潮流外型的PUMA X-RAY鞋以品牌當紅RS系列為設計延伸，主打有著電玩風格的復刻感，所以請來高人氣的黃偉晉和謝雨芝共同詮釋。兩人身穿黑、白色系的同系列服裝，在鏡頭前互動不斷，更猶如真的情侶一般放閃自拍。而且身處在目前最夯的2D咖啡廳拍攝，更讓腳上的PUMA X-RAY鞋呼應了趣味塗鴉的特色。PUMA運用麂皮、網眼及皮革大膽拼接，並讓鞋底特別採用舒適柔軟的 Soft Foam 記憶鞋墊，特別的是黑、白鞋身之外，黃偉晉穿著的款式，還巧妙地在鞋後跟點綴搶眼鮮紅，帶出個人特色。

PUMA Classics合身裙1,280元。
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而幾乎每個韓妞都必備的New Balance老爹鞋，因應夏季到來，於是讓在社群平台上曝光度高的MR530以及ML827鞋款，呈現全新配色。無論正式西裝還是休閒T恤，饒富復古味的MR530鞋都可輕鬆駕馭，成為時尚穿搭必備神器。這次除了有百搭的黑、白配色，更有兩款多色拼接。像是在純白鞋身中注入紫色，或以灰色皮革拼接深藍網布，並加入搶眼橘色塊，讓整體視覺感受加分。ML827新款鞋面以皮革搭配透氣網眼的多層次構造，採用白色調做為基底，注入小面積飽和色塊做為點綴，更顯活潑趣味。

另外，Onitsuka Tiger與法國插畫藝術Bikini sous la Pluie合作，將老虎圖案和日本制服的復古童趣插圖運用在History Graphic Pack運動鞋上。其中，制服娃娃的靈感是來自1964年日本隊所穿的服裝，紀念在東京舉辦的奧運，而且除了成人款，Onitsuka Tiger還推出Lawship 3.0與童鞋，共有老虎和制服等二種插圖可選擇，活潑的圖案能讓親子一起穿搭。

PUMA X-RAY鞋2,680元。圖／PUMA提供
PUMA X-RAY鞋2,680元。圖／PUMA提供

PUMA X-RAY鞋2,680元。圖／PUMA提供
PUMA X-RAY鞋2,680元。圖／PUMA提供

New Balance MR530鞋2,980元。圖／New Balance提供
New Balance MR530鞋2,980元。圖／New Balance提供

New Balance ML827鞋3,080元。圖／New Balance提供
New Balance ML827鞋3,080元。圖／New Balance提供

New Balance ML827鞋3,080元。圖／New Balance提供
New Balance ML827鞋3,080元。圖／New Balance提供

New Balance MR530鞋2,980元。圖／New Balance提供
New Balance MR530鞋2,980元。圖／New Balance提供

Onitsuka Tiger History Graphic Pack運動鞋3,180元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger History Graphic Pack運動鞋3,180元。圖／Onitsuka Tiger提供

制服 情侶 日本

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