好色來抗疫 OMEGA著色本療癒色彩自填不求人 Breitling推SuperOcean 57特別版 藍面新色義捐再加碼

雖然台灣抗疫有成，但歐美與亞洲多國仍處於險峻情勢。如何宅在家又提升防疫力？歐米茄（OMEGA）日前想到一個好點子：帶有童心的著色本，讓人自由填色，用彩色能量帶來好心情。從高爾夫果嶺、表款、太空人到游泳池畔等不同主題，悉數都與OMEGA的運動精神核心相關，甚至還能為經典的超霸（Speedmaster）或海馬（Seamaster）填上空想色彩，大膽揮寫創意。全數共有20頁的pdf檔案並可在OMEGA網站下載，或以coloringbook當關鍵字搜尋。

另一邊百年靈（Breitling）今年四月曾推出一款Superocean ’57超級海洋腕表限量版，表面中將用以指示時鐘的小時時標換成彩色的彩虹圓點，受到喜好者大量熱議；針對抗「疫」，百年靈於是火速送上第二代藍色表面的特殊款，除限量1,000只發表，銷售部份收益將捐贈予慈善機構，為前線的醫護工作者提供抗疫能量。

但至於是捐給哪些國家、哪些慈善機構？百年靈公開表示將捐助予法國的法國基金會（Fondation de France）、義大利的Humanitas醫院集團、日本的國立全球健康與醫學中心（National Center for Global Health and Medicine，簡稱NCGM）、西班牙的衛生部，以及英國屬於國家醫療服務體系（NHS）的NHS Charities To- gether。