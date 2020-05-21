快訊

台中中華夜市縱火犯 精神不穩定當著警方面點燃瓦斯桶

慢性發炎都是自己吃出來的！5種飲食惡習趕快改掉

好色來抗疫 OMEGA著色本療癒色彩自填不求人 Breitling推SuperOcean 57特別版 藍面新色義捐再加碼

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
百年靈今年四月推出Superocean ’57超級海洋腕表頗受好評，立馬追加藍色表面的限量款，同時還將加碼慈善抗疫。圖 / Breitling提供。
百年靈今年四月推出Superocean ’57超級海洋腕表頗受好評，立馬追加藍色表面的限量款，同時還將加碼慈善抗疫。圖 / Breitling提供。

雖然台灣抗疫有成，但歐美與亞洲多國仍處於險峻情勢。如何宅在家又提升防疫力？歐米茄（OMEGA）日前想到一個好點子：帶有童心的著色本，讓人自由填色，用彩色能量帶來好心情。從高爾夫果嶺、表款、太空人到游泳池畔等不同主題，悉數都與OMEGA的運動精神核心相關，甚至還能為經典的超霸（Speedmaster）或海馬（Seamaster）填上空想色彩，大膽揮寫創意。全數共有20頁的pdf檔案並可在OMEGA網站下載，或以coloringbook當關鍵字搜尋。

另一邊百年靈（Breitling）今年四月曾推出一款Superocean ’57超級海洋腕表限量版，表面中將用以指示時鐘的小時時標換成彩色的彩虹圓點，受到喜好者大量熱議；針對抗「疫」，百年靈於是火速送上第二代藍色表面的特殊款，除限量1,000只發表，銷售部份收益將捐贈予慈善機構，為前線的醫護工作者提供抗疫能量。

但至於是捐給哪些國家、哪些慈善機構？百年靈公開表示將捐助予法國的法國基金會（Fondation de France）、義大利的Humanitas醫院集團、日本的國立全球健康與醫學中心（National Center for Global Health and Medicine，簡稱NCGM）、西班牙的衛生部，以及英國屬於國家醫療服務體系（NHS）的NHS Charities To- gether。

同時品牌再加碼：只要在百年靈官方網站上購買前100只的Superocean ’57超級海洋限量版二代腕表，品牌將額外捐出1000瑞士法郎，約合新台幣31,000元。你買表、他助攻？關於慈善加碼，百年靈說了算。

經典的OMEGA超霸登月計時碼表，想畫什麼顏色？自己隨性決定。圖 / 翻攝自OMEGA官方網站。
經典的OMEGA超霸登月計時碼表，想畫什麼顏色？自己隨性決定。圖 / 翻攝自OMEGA官方網站。
藍色表面的特殊款Superocean ’57超級海洋腕表，皮帶款13萬4,000元、金屬鍊帶款15萬元，全球總額限量1,000只。圖 / Breitling提供。
藍色表面的特殊款Superocean ’57超級海洋腕表，皮帶款13萬4,000元、金屬鍊帶款15萬元，全球總額限量1,000只。圖 / Breitling提供。
OMEGA提供以高爾夫果嶺、表款、太空人、泳池等不同主題的空白著色本，可於OMEGA官方網站自由下載，著色療癒、提升防疫力不求人。圖 / 翻攝自OMEGA官方網站。
OMEGA提供以高爾夫果嶺、表款、太空人、泳池等不同主題的空白著色本，可於OMEGA官方網站自由下載，著色療癒、提升防疫力不求人。圖 / 翻攝自OMEGA官方網站。
表底蓋除有57字樣，並在外圈刻有限量編號、通過瑞士天文台認證、防水100米等字樣。圖 / Breitling提供。
表底蓋除有57字樣，並在外圈刻有限量編號、通過瑞士天文台認證、防水100米等字樣。圖 / Breitling提供。

法國 品牌 腕表

延伸閱讀

西班牙持續抗疫 國會同意第5度延長緊急狀態

元大期 登時代廣場電視牆

抗疫紓困 地方稅減徵1.1億

龐培歐再批中國大陸 稱北京捐20億美元抗疫微不足道

相關新聞

我宅我享受！20大「懶人系宅配美食」讓你在家盡情吃好吃滿

人宅起來的時候，可是半步都不想踏出家門，不管是因為下雨、因為太熱、因為太冷、因為防疫又或者根本因為懶，不想動就是不想動，但不管有沒有出門，嘴巴就是一刻不得閒，即使窩著也想吃好料，最好是那種送到家門口，不用煮不用燙就能即拆即吃的美食。

影／當心影響寶貝發育！醫師揭「幼兒揹帶挑選5神訣」

寶寶的誕生為一個家庭帶來歡樂，而在照顧小寶寶時「安全」絕對是家長最在意的，挑選育兒產品時，絕對要細細挑選，從材質、使用方式、安全認證、外型，都是考量的重點，而外出用品，除了常見的安全座椅、嬰兒推車以外，揹帶絕對是不可或缺的產品。

不只好吃還要很療癒！10大手作便當達人粉專加起來

有些人認為，「帶便當」是一種省錢的行為，不過，相信在大部分樂於自己做便當的人身上，這是一種身心靈的救贖，透過做便當，釋放自己在這個繁忙世界中的壓力、煩惱與憂愁。越來越多人開始帶便當，也會上網尋找食譜及作法，當然，在這個搜索的過程中，或許某些人就被這些「便當創作者」給療癒了。

好色來抗疫 OMEGA著色本療癒色彩自填不求人 Breitling推SuperOcean 57特別版 藍面新色義捐再加碼

雖然台灣抗疫有成，但歐美與亞洲多國仍處於險峻情勢。如何宅在家又提升防疫力？歐米茄（OMEGA）日前想到一個好點子：帶有童...

亞尼克「南部限定」鮮芋奶霜生乳捲 限時北上販售

甫以「芒果」推出9款初夏甜點的「亞尼克」，再度以「檳榔心芋泥」為主角，推出4款芋泥系甜點。其中過去限定於南部門市販售的「...

1款香水2種自我！法國精品香氛MFK「自由之我」推新容量

香水，除了大家熟知的氣味外，更是人與人之間，最重要的聯繫與記憶，想要表達每一天的心境，不只是透過穿著、搭配，更重要的是香...

黛妃說女人不可沒有珍珠！MIKIMOTO巧思設計六月誕生石

雋永優雅的珍珠是六月的誕生石，也是少數的有機寶石。從日常生活到重要場合，圓潤的珍珠都寧輕鬆駕馭，也因此永恆的時尚偶像黛安...

孔曉振赤足秀名表登時尚雜誌 性感浪漫小清新

去年因韓劇「山茶花開時」或KBS演技大賞的孔曉振，近期又有新動作，除了「山茶花開時」為時代雜誌票選Netflix最強韓劇...

今晚8點開賣！愛買線上購物蝦皮平台 快手搶Switch現貨

歡慶520，量販通路也同樂！愛買線上購物蝦皮平台突襲限時加碼，推出「Switch主機現貨限時搶購」、「全館特價再9.5折...

敦南誠品熄燈倒數 開放到書店裡吃宵夜還可露營

台北人的集體記憶誠品敦南店即將在5月31日熄燈，為了讓書迷跟敦南誠品好好說再見，在熄燈前誠品開放在書店裡吃宵夜、推出深夜...

7-ELEVEN「涼夏甜點店」推網美系零食 彩虹口香糖必吃

最近天氣漸漸變熱，不只衣櫃要換季，連甜點零食口味也跟著變換風格。7-ELEVE即日起推出全新「涼夏甜點店」主題活動，近2...

大表搶市 專賣店限定特殊款 實名制珍惜所託 信用就是王道

和統計學曲線有異曲同工之妙的M型化社會（M-Form Society）理論，最早在2006年由日本學者大前研一所提出。然...

熱門新聞

明早大雨就來了！鋒面加西南風影響 氣象局曝各地雨勢

17歲少年霸氣說「要2個腎幹麻」 賣腎買iphone九年後慘況曝光

北車大廳永久禁坐惹議 女星：別歧視別人展現自己價值

明起連日大雨恐成災？鄭明典：在「致災邊緣」不可忽視

「世紀大媒婆」傳授撒嬌技巧 書中照片讓網友一秒暴怒想摔書

梅雨鋒面降雨關鍵熱區看這！ 賈新興示警：不要到山區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。