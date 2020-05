好色來抗疫 OMEGA著色本療癒色彩自填不求人 Breitling推SuperOcean 57特別版 藍面新色義捐再加碼

雖然台灣抗疫有成,但歐美與亞洲多國仍處於險峻情勢。如何宅在家又提升防疫力?歐米茄(OMEGA)日前想到一個好點子:帶有童心的著色本,讓人自由填色,用彩色能量帶來好心情。從高爾夫果嶺、表款、太空人到游泳池畔等不同主題,悉數都與OMEGA的運動精神核心相關,甚至還能為經典的超霸(Speedmaster)或海馬(Seamaster)填上空想色彩,大膽揮寫創意。全數共有20頁的pdf檔案並可在OMEGA網站下載,或以coloringbook當關鍵字搜尋。

另一邊百年靈(Breitling)今年四月曾推出一款Superocean ’57超級海洋腕表限量版,表面中將用以指示時鐘的小時時標換成彩色的彩虹圓點,受到喜好者大量熱議;針對抗「疫」,百年靈於是火速送上第二代藍色表面的特殊款,除限量1,000只發表,銷售部份收益將捐贈予慈善機構,為前線的醫護工作者提供抗疫能量。

但至於是捐給哪些國家、哪些慈善機構?百年靈公開表示將捐助予法國的法國基金會(Fondation de France)、義大利的Humanitas醫院集團、日本的國立全球健康與醫學中心(National Center for Global Health and Medicine,簡稱NCGM)、西班牙的衛生部,以及英國屬於國家醫療服務體系(NHS)的NHS Charities To- gether。