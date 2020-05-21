疫情下的轉型之戰 淘寶台灣推破億補貼助開店創業

▲淘寶台灣推出「五0」開店補貼政策，力抗疫情衝擊經濟。 圖／淘寶台灣 提供

響應政府政策，配合紓困振興計畫，淘寶台灣繼4月推出30萬補貼方案後，又於18日祭出總價值破億的新紅利補貼政策，包含「0運費、0廣告費、0手續費、0開辦費、0上架費」等五大紅利，強攻開店補貼大戰，要幫助更多個人及中小型賣家開店上架。淘寶台灣更領先全台，成為目前唯一推出「全站正、逆物流補貼」的電商平台，只要消費滿199元，在三大超商（7-11、全家和萊爾富便利商店）不論是取貨、退貨等所有物流費用，不限次數通通由淘寶台灣買單。

淘寶台灣表示，傳統實體零售店面往往需承擔店租、囤貨空間、批貨時間成本等壓力，如今疫情衝擊經濟，身為台灣的電商希望能透過平台力量，協助台灣中小型的個人賣家，以接近0成本、免囤貨、註冊即開店的無痛方式，站出來當自己的頭家。透過正、逆物流補貼，讓民眾可以用更實惠的價格享受消費的樂趣，大幅降低買家與賣家的荷包傷害，同時帶動平台銷售業績，達成三贏局面。

▲知名潮牌及網紅品牌進駐淘寶台灣 推出獨家販售商品。 圖／淘寶台灣 提供

淘寶台灣開台半年以來，已有許多藝人、網紅品牌及知名潮牌入駐，包括由周杰倫主理的潮流服飾品牌PHANTACi，特別鎖定淘寶台灣成為首家進駐的電商平台；知名潮牌STAGE品牌代表陳恩柔也在啟動儀式現場表示，淘寶台灣對賣家十分大方友善，願意把好的資源都提供出來，推出的折價券優惠更勝於其他平台，這次針對活動也特別與日本哥吉拉推出6款聯名潮T在淘寶台灣獨家販售，期望在這波線上購物潮之下衝出好成績。

▲知名潮牌商家代表及網紅品牌為淘寶台灣站台 鼓勵商家加入。 圖／淘寶台灣 提供

淘寶台灣上的特色賣家IG人氣服飾品牌Anzy創辦人洪文安、SADA品牌創辦人蔡宜家、與動漫服飾商家踏夢創辦人璃雪也都出席站台，共同表示五0方案為賣家減輕不少負擔，且淘寶台灣有開設商家輔導課程，提供友善的創業環境，非常鼓勵想創業又怕經濟負擔太大的民眾，可輕鬆加入淘寶台灣當自己的老闆。

另外，看準當紅的微型創業趨勢，淘寶台灣推出全新開店模式「風格選物店」，招募百家風格選物店的頭家擔任「新潮合夥人」。以14種服飾鞋包穿搭風格為店家主題，並透過大數據分析，了解台灣消費者造型喜好，從流行男、女裝到網紅私服、街頭潮流、動漫等特色服飾中，挑選人氣商品配入每一風格店家中，同時也提供豐富的免費宣傳資源，協助商家拓展市場能見度。