我宅我享受！20大「懶人系宅配美食」讓你在家盡情吃好吃滿

我宅我驕傲

人宅起來的時候，可是半步都不想踏出家門，不管是因為下雨、因為太熱、因為太冷、因為防疫又或者根本因為懶，不想動就是不想動，但不管有沒有出門，嘴巴就是一刻不得閒，即使窩著也想吃好料，最好是那種送到家門口，不用煮不用燙就能即拆即吃的美食。



有鑒於人類就是懶起來很可怕，餓到更恐怖的動物，今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，幫大家搜集網路上好吃又能貼心宅配到家的懶人美食，只要動一根手指頭訂回家就能馬上享用，完全連開火都不用啊，是不是很棒！

image source:fb/阿默典藏蛋糕

第10名：coco.Brownies 可可布朗

身為布朗尼專家，豐富多元的口味常常讓人失心瘋一口氣全包了！布朗尼吃起來溼潤且紮實，一點甜膩感都沒有，一口咬下濃郁香氣直接在口中漫開，配上熱茶就是一份美味的下午茶點，宅配回家絕對是不會失望的選擇。

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第9名：Amo阿默典藏蛋糕

阿默的蛋糕品質受到許多甜點控肯定，尤其他們家的「荷蘭貴族手工蛋糕」，緊緻扎實的口感，又香又Q，香氣更是越吃越濃郁，搭配一杯好茶享用更是絕配，除此之外日本經典乳酪蛋糕也是必買品項，一指下訂就能在家裡即可享受美好蛋糕，實在是太幸福了。

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image source: 阿默官網

第8名：塔吉特千層蛋糕

千層蛋糕是許多人午後就想來一塊的甜點之一，清爽無負擔的滋味，層層堆疊的口感讓人捨不得太快吃完，多種口味變化也是怎樣都不會膩的秘訣，塔吉特是這幾年火紅竄起的千層蛋糕品牌，網購起來的熱賣程度不輸國外來的Lady M啊，朋友們快點手刀跟上！

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第7名：基隆連珍餅店

老字號的基隆連珍餅店，最受網友團購歡迎的，莫過於他們家的芋泥球，吃起來十分綿密，一口接一口吃到的是微甜不膩口的芋頭原味，心靈上則是真材實料的滿足感，除此之外他們的各類糕餅也十分受歡迎，拜網購所賜，不用千里迢迢特地跑一趟老店，多年不變的好味道也能宅配在家享用啦！

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第6名：元祖雪餅

「雪餅」是元祖的經典不敗款，更是許多人在中秋佳節的首選，大人喜歡小孩愛死，冰淇淋包在餅乾裡，吃起來沁涼又甜蜜，酥脆的餅皮帶著蛋香麵粉香，咬下帶著嚼勁，搭配各式水果口味的冰淇淋餡，熱量再高都無法阻擋想一顆接一顆的心情啊！貼心的冷凍宅配服務，讓人在想吃雪餅的時候不用特地出門戰戰兢兢的帶啊！

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image source: goodlife

第5名：快車肉乾

在家小酌時不少人會備上一份肉乾下酒，最知名的宅配小點一定就是「快車肉乾」！肉乾、肉條、肉紙都超級受歡迎，還有不少網友大推他們家的金錢肉乾，鹹甜鹹甜嚼起來超過癮，更有不少上班族揪團下單到辦公室嗑起來呢！

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第4名：微熱山丘

微熱山丘的鳳梨酥價格不簡單，更有「鳳梨酥界LV」的美譽喔！好吃就是一切，特殊的酸甜鳳梨餡搭配烘烤得酥香的餅皮，爽口的好滋味擄獲許多人的心。尤其逢年過節送禮時，總少不了送上一盒盒的鳳梨酥，好吃好看表心意！

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第3名：香港美心月餅

美心的「流心奶黃口味」月餅是很多人心目中的最愛，切開是流動狀的黃澄澄內餡，一口吃下滿腔的迷人鹹香味實在是極品啊！

中秋節的時候沒有美心就是少一味，還有其他以蓮蓉、豆沙、伍仁做變化的口味，不需要大老遠跑香港，動動手指下單就能在家一口接一口，嗑起來啊寶貝們！

第2名：薔薇派

薔薇派是經營五十年歷史的老品牌，是台灣第一間可拼湊組合的甜點店，獨家秘方打造的香酥派皮、粒粒飽滿的紅豆，組合成超好吃的甜點，這經典到不行的口味是許多愛派人的嘴饞首選！別忘了他們還有超多口味等著你嘗鮮～度過愉快的下午茶時光就靠宅配了！

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第1名：亞尼克菓子工房生乳捲

喜歡吃生乳捲的人對亞尼克肯定不陌生，綿密細緻的蛋糕捲中間是滿滿的香濃奶醬，吃下去冰冰涼涼又回味無窮，怎麼做到像他們家一樣甜而不膩的內餡與爽口清香的蛋糕體呢？

曾經蟬聯三年的團購冠軍的亞尼克，不需要出門就能輕鬆宅配到府，趁新鮮享用他們家美味的北海道鮮奶油，入口即化的口感讓人吃過難忘啊！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月22日至2020年05月20日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『馬上就能享用的宅配美食』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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