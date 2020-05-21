影／當心影響寶貝發育！醫師揭「幼兒揹帶挑選5神訣」

文／Ava

寶寶的誕生為一個家庭帶來歡樂，而在照顧小寶寶時「安全」絕對是家長最在意的，挑選育兒產品時，絕對要細細挑選，從材質、使用方式、安全認證、外型，都是考量的重點，而外出用品，除了常見的安全座椅、嬰兒推車以外，揹帶絕對是不可或缺的產品。

各位新手爸媽在挑選揹帶時，一開始一定會不知道該從何下手，除了產品本身以外，如何揹才是正確的揹法並且揹在哪個部位，能減輕揹負寶寶的重量，絕對是一大重點，這次我們邀請到禾馨民權小兒專科的主治醫師-黃師堯 醫師 以及晉升新手媽咪的知名演員－陽詠存，帶你一起挑選安全、便捷、外型時尚的揹帶，並且使用簡單口訣，就能確認自己是否有正確揹負寶寶喔。

source:《KEYPO網路大數據關鍵引擎》

首先可從網友們在討論「幼兒揹帶」的熱門關鍵字中，看到價格、品牌、舒服、方便、好用等都是網友們考量以及熱門討論的。禾馨民權小兒專科的主治醫師—黃師堯也利用此次機會說明挑選幼兒揹帶時著重討論的重點，到底挑選揹帶時大家最在意的是哪些？身為醫師的專業建議又有哪些呢？

#1 幼兒揹帶使用時機

黃師堯 醫師提到，其實從新生兒就可以開始使用揹帶，但因為新生兒的頸部、脊椎非常柔軟以及髖關節正在發育中，所以揹帶一定要選擇有新生兒頸椎保護墊以及新生兒增高墊，才可使用，有些揹帶需要另外加購配件，有些則內建在產品中，非常方便，從新生兒就可開始使用，另外揹負方式建議採用前揹向內式，確保可查看寶寶呼吸以及狀況。

#2 兼顧寶寶發育、舒適該有何特性

在挑選揹帶時可注意揹帶的設計以及材質，因為寶寶肌膚會直接接觸到揹帶甚至在口慾期會有啃咬的動作，所以選擇柔軟無毒的材質非常重要，另外因為台灣天氣悶熱，挑選通風透氣的布料，也是重點之一黃師堯醫師特別提到：『在寶寶成長過程中，頸部、脊椎以及髖關節的發育，必須非常注意』所以要選擇有腿部空間調整設計的揹帶，讓寶貝的腿可以呈現M字腿，不僅讓寶寶坐的更舒適，更能確保正確乘坐。

#3 背久了腰好酸，家長們可以這樣挑

而揹帶背久了許多家長們的腰也會太過負擔，所以在挑選揹帶時，亦要選擇對家長的腰部支持較為重要防護的特質，雖說寶寶們是個甜蜜的負擔，但在使用揹帶時也記得要用髖關節的部分支撐寶寶整體重量，才不會讓自己的腰承受過長的壓力，身體健康才能陪寶寶走得更遠。

#4 無毒、防護！合格認證最放心

黃師堯醫師分享挑選時，如果揹帶擁有以下『國際認證』是最好的選擇

(1).「IHDI 國際髖關節發育不良協會」認可之揹帶

能有效保護寶貝髖關節發展，在揹帶內可維持正確姿勢，讓寶貝乘坐更舒適。

(2).「OEKO-TEX 紡織品無毒保證」

這是全球著名的紡織產業標章之一，從原料到製作以及成品，均需通過超越國家標準的嚴格檢測，確保過程環保並且不具致癌、致敏等有毒物質。

寶寶的肌膚會直接與揹帶做接觸，甚至於口慾期會啃咬揹帶，選擇無毒材質可放心讓寶寶使用。

(3).「GOTS™有機棉認證」

通過此項認證的布料，親膚、溫和且製造過程不使用化學藥劑，吸水透氣性佳。

建議家長可以找尋GOTS™認證無毒的口水巾防護層，避免寶寶的口水流到揹帶上，且口水巾裝卸方便、也容易清潔。

#5 快抄！挑選揹帶小訣竅

黃醫師還提供了一些穿揹帶的小撇步，首先可以「看得到」、「親得到」寶寶為原則，隨時注意到寶寶的呼吸狀況、並且觀察寶寶的不適。另外除了注意寶寶，也須考慮家長的穿脫方便性，可挑選磁扣性的揹帶，讓家長即便單獨帶寶寶也能輕鬆穿脫。

綜合以上所述，「價錢」、「品牌」、「安全型」、「方便性」都是網友們所熱烈討論挑選揹帶的熱門話題，除了黃師堯醫師以及新手媽咪－陽詠存介紹的重點以外，最好能去實體店面試揹，才能挑選到最適合自己需求的揹帶。希望各位新手爸媽都能輕鬆育兒，找到自己命定的嬰兒揹帶。









《延伸閱讀》

杜絕幼童三大死因！這些護身符是父母跟死神搶命的關鍵

後向還是向前、坐到幾歲？汽車座椅Q&A大全 爸媽必知的3關鍵