亞尼克「南部限定」鮮芋奶霜生乳捲 限時北上販售

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
原本只有南部門市才買得到的「鮮芋奶霜生乳捲」，限時於北捷YTM販賣機販售。記者陳睿中／攝影
原本只有南部門市才買得到的「鮮芋奶霜生乳捲」，限時於北捷YTM販賣機販售。記者陳睿中／攝影

甫以「芒果」推出9款初夏甜點的「亞尼克」，再度以「檳榔心芋泥」為主角，推出4款芋泥系甜點。其中過去限定於南部門市販售的「鮮芋奶霜生乳捲」，更於5月31日前在北捷YTM販賣機販售，讓北台灣的民眾也可品嚐到「芋泥滿溢」的品嚐樂趣。

產品口味眾多的亞尼克，會針對北中南不同區域，推出不同地區的限定口味。本次所推出的「鮮芋奶霜生乳捲」自2017年首度登場，在泡芙蛋糕的包裹中，含有北海道奶霜以及綿密豐滿的檳榔心芋泥，帶有香甜濃郁的滋味，適合熱愛芋泥的粉絲，乃是南部限定款。本次亞尼克特別於北捷YTM販賣機限時供應，時間至5月31日為止，每條售價420元，方便北台灣民眾品嚐。

同樣使用芋泥入餡的甜品，還有具備貓咪外型的「芋喵喵」，內含有芋泥、布丁、法國鮮奶油、巧克力等內餡，6吋720元。「芋見香緹」則是以芋泥奶霜配上新鮮水果，堆砌出清爽的夏日滋味，6吋820元。另外還有將芋泥配上北海道奶霜、泡芙蛋糕及奶油派塔的「芋花園」，6吋480元、8吋588元。

芋泥餡搭配奶油派塔的「芋花園」，6吋480元、8吋588元。記者陳睿中／攝影
芋泥餡搭配奶油派塔的「芋花園」，6吋480元、8吋588元。記者陳睿中／攝影
芋喵喵，6吋720元。記者陳睿中／攝影
芋喵喵，6吋720元。記者陳睿中／攝影
芋見香緹，6吋820元。記者陳睿中／攝影
芋見香緹，6吋820元。記者陳睿中／攝影

甜點 北海道 北捷

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