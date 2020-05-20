亞尼克「南部限定」鮮芋奶霜生乳捲 限時北上販售

甫以「芒果」推出9款初夏甜點的「亞尼克」，再度以「檳榔心芋泥」為主角，推出4款芋泥系甜點。其中過去限定於南部門市販售的「鮮芋奶霜生乳捲」，更於5月31日前在北捷YTM販賣機販售，讓北台灣的民眾也可品嚐到「芋泥滿溢」的品嚐樂趣。

產品口味眾多的亞尼克，會針對北中南不同區域，推出不同地區的限定口味。本次所推出的「鮮芋奶霜生乳捲」自2017年首度登場，在泡芙蛋糕的包裹中，含有北海道奶霜以及綿密豐滿的檳榔心芋泥，帶有香甜濃郁的滋味，適合熱愛芋泥的粉絲，乃是南部限定款。本次亞尼克特別於北捷YTM販賣機限時供應，時間至5月31日為止，每條售價420元，方便北台灣民眾品嚐。