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1款香水2種自我！法國精品香氛MFK「自由之我」推新容量

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
法國精品香水Maison Francis Kurkdjian（MFK）「Gentle Fluidity」自由之我淡香精。圖／MFK提供
法國精品香水Maison Francis Kurkdjian（MFK）「Gentle Fluidity」自由之我淡香精。圖／MFK提供

香水，除了大家熟知的氣味外，更是人與人之間，最重要的聯繫與記憶，想要表達每一天的心境，不只是透過穿著、搭配，更重要的是香氣。法國精品香水Maison Francis Kurkdjian（MFK）在2019年推出全新香氛「Gentle Fluidity」自由之我淡香精，今年再推出新的容量35ml、200ml，除了在家用，也能隨身帶著走，不同場合，都能展現出真自我。

「Gentle Fluidity」自由之我淡香精，分為金色瓶、銀色瓶兩款，自由之我的創作靈感是Francis Kurkdjian對當代性別認同問題的回應，就如同香水表達的精神，展現自由之我，更表現出自我個性，不被世俗的框架，侷限自我意識，這款香水，打破了男香、女香的性別意識，更要打破我們挑香水的刻板印象。

金色瓶身以神秘東方麝香為主調性，輔以杜松子精華，肉荳蔻精華，更加深了東方神秘氣息，芫荽子精華，麝香，琥珀木質調和香草的主要香材，將整體香氣靈魂帶出，將沈穩的木質調性，凸顯著個人魅力。銀色瓶身以木質香調呈現，強調芫荽子精華，麝香和香草為主要調性，杜松子精華，肉荳蔻精華更帶出了整瓶香水的穩重與輕盈並存。

還可將兩款金、銀瓶自由疊香，更能表達出自由、自我的意識及個性，衝撞出絕佳平衡，即便用的是相同的香材，依然能詮釋出真自我精神。

MFK Gentle Fluidity自由之我（銀）35ml／3,800元、200ml／11,600。圖／MFK提供
MFK Gentle Fluidity自由之我（銀）35ml／3,800元、200ml／11,600。圖／MFK提供
法國精品香水Maison Francis Kurkdjian（MFK）「Gentle Fluidity」自由之我淡香精。圖／MFK提供
法國精品香水Maison Francis Kurkdjian（MFK）「Gentle Fluidity」自由之我淡香精。圖／MFK提供
MFK Gentle Fluidity自由之我（金）35ml／3,800元、200ml／11,600。圖／MFK提供
MFK Gentle Fluidity自由之我（金）35ml／3,800元、200ml／11,600。圖／MFK提供

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