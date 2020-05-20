黛妃說女人不可沒有珍珠！MIKIMOTO巧思設計六月誕生石

雋永優雅的珍珠是六月的誕生石，也是少數的有機寶石。從日常生活到重要場合，圓潤的珍珠都寧輕鬆駕馭，也因此永恆的時尚偶像黛安娜王妃就說：「女人如果只能擁有一件珠寶，必是珍珠」。

來自日本的MIKIMOTO可以說是「珍珠之王」，為迎接六月珍珠月，推出全新作品，提昇日常生活的優雅氣息。全新Jeux de Rubans系列，以質地溫暖的粉紅金，搭配精緻小巧的日本Akoya珍珠，呈現緞帶飛舞飄揚的模樣。全系列有包括鍊墜、戒指、耳環等不同品項，其中耳環更貼心提供耳針式或耳夾式的設計，即使沒有耳洞也能配戴。