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黛妃說女人不可沒有珍珠！MIKIMOTO巧思設計六月誕生石

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
珍珠之王MIKIMOTO推出全新作品歡慶六月珍珠月。圖／MIKIMOTO提供
珍珠之王MIKIMOTO推出全新作品歡慶六月珍珠月。圖／MIKIMOTO提供

雋永優雅的珍珠是六月的誕生石，也是少數的有機寶石。從日常生活到重要場合，圓潤的珍珠都寧輕鬆駕馭，也因此永恆的時尚偶像黛安娜王妃就說：「女人如果只能擁有一件珠寶，必是珍珠」。

來自日本的MIKIMOTO可以說是「珍珠之王」，為迎接六月珍珠月，推出全新作品，提昇日常生活的優雅氣息。全新Jeux de Rubans系列，以質地溫暖的粉紅金，搭配精緻小巧的日本Akoya珍珠，呈現緞帶飛舞飄揚的模樣。全系列有包括鍊墜、戒指、耳環等不同品項，其中耳環更貼心提供耳針式或耳夾式的設計，即使沒有耳洞也能配戴。

而另一系列新作MIKIMOTO Circle系列，則珍珠的圓為設計作為出發點，將閃耀的鑽石裝飾在完美的圓形弧線上，襯托溫柔擁抱光暈柔美的日本Akoya珍珠，視覺上日本Akoya珍珠像盪鞦韆一般，懸在邊緣，表達了擁抱圓滿的寓意。備有鍊墜、耳環各兩款不同的設計可選。

MIKIMOTO Circle系列鑽石珍珠吊墜耳環，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠（珍珠尺寸約6.00毫米），12萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Circle系列鑽石珍珠吊墜耳環，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠（珍珠尺寸約6.00毫米），12萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Jeux de Rubans系列粉紅金墜鍊，18K粉紅金鑲嵌日本Akoya珍珠（珍珠尺寸約8.25毫米），93,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Jeux de Rubans系列粉紅金墜鍊，18K粉紅金鑲嵌日本Akoya珍珠（珍珠尺寸約8.25毫米），93,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Jeux de Rubans系列粉紅金戒指，18K粉紅金鑲嵌日本Akoya珍珠（珍珠尺寸約8.50毫米），11萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Jeux de Rubans系列粉紅金戒指，18K粉紅金鑲嵌日本Akoya珍珠（珍珠尺寸約8.50毫米），11萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供
模特兒配戴MIKIMOTO經典珍珠串鍊，搭配珍珠耳環與珍珠手鍊，以及MIKIMOTO Les Pétales Place Vendôme系列長項鍊。圖／MIKIMOTO提供
模特兒配戴MIKIMOTO經典珍珠串鍊，搭配珍珠耳環與珍珠手鍊，以及MIKIMOTO Les Pétales Place Vendôme系列長項鍊。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Circle系列鑽石珍珠墜鍊，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠（珍珠尺寸約7.00毫米），79,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Circle系列鑽石珍珠墜鍊，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠（珍珠尺寸約7.00毫米），79,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Jeux de Rubans系列粉紅金針式耳環，18K粉紅金鑲嵌日本Akoya珍珠（珍珠尺寸約7.50毫米），亦有耳夾款，93,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Jeux de Rubans系列粉紅金針式耳環，18K粉紅金鑲嵌日本Akoya珍珠（珍珠尺寸約7.50毫米），亦有耳夾款，93,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO日本Akoya珍珠單珠墜鍊，10,000元起。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO日本Akoya珍珠單珠墜鍊，10,000元起。圖／MIKIMOTO提供
模特兒配戴全新上市MIKIMOTO Circle系列鑽石珍珠耳環與墜鍊，耳環11萬3,000元，墜鍊86,000元。圖／MIKIMOTO提供
模特兒配戴全新上市MIKIMOTO Circle系列鑽石珍珠耳環與墜鍊，耳環11萬3,000元，墜鍊86,000元。圖／MIKIMOTO提供

日本 黛安娜

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