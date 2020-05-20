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孔曉振赤足秀名表登時尚雜誌 性感浪漫小清新

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
孔曉振近期再登女性時尚雜誌封面，赤足、西裝的中性風格，身上配戴的伯爵（PIAGET）珠寶腕表都是亮點。圖 / 翻攝自 ig@rovvxhyo。
孔曉振近期再登女性時尚雜誌封面，赤足、西裝的中性風格，身上配戴的伯爵（PIAGET）珠寶腕表都是亮點。圖 / 翻攝自 ig@rovvxhyo。

去年因韓劇「山茶花開時」或KBS演技大賞的孔曉振，近期又有新動作，除了「山茶花開時」為時代雜誌票選Netflix最強韓劇TOP10，孔曉振本人近期則再度登上女性時尚雜誌。脫去鞋履、赤足的孔曉振搭配了寬鬆黑色西裝的中性風格，在浪漫清新中，帶有小性感，尤其身上配戴的伯爵（PIAGET）珠寶腕表更是造型亮點。

像其手上的Limelight Gala系列鑽表，從表殼兩側延伸而出的線條，滿滿鑲上鑽石，搭配珍珠母貝表面，十足華麗；同時她另配戴了同為伯爵的Extremely Piaget高級珠寶系列藍寶石鑽石耳環與Sunlight Journey高級珠寶系列藍寶石鑽石戒指，透過鮮豔的藍寶石光芒，為貴氣大幅加乘。

事實上，手腕上的腕表早早脫去時間的功能，變成整體造型的重要配件；像是韓劇「永遠的君王（The King）」的第十集中，李敏鎬便在最新的第十集一幕辦公場景裡，戴上了浪琴（Longines）的征服者系列V.H.P.大三針腕表。V.H.P.系列是浪琴的高精準石英機芯系列，強調

獨特調整時間的表冠，當慢速旋轉表冠，秒針會歸零、進入調整狀態；若快速以順時針或逆時針旋轉，分針則會快速正逆向旋轉，進入時針的校對。除有34mm小尺寸，台灣男表則有41m與44尺寸。

Longines，征服者系列_V.H.P.大三針腕表，34,200元。圖 / Longines提供。
Longines，征服者系列_V.H.P.大三針腕表，34,200元。圖 / Longines提供。
李敏鎬在最新第十集「永遠的君主」中，戴上了浪琴表，展現憂鬱斯文氣質。圖 / 翻攝自netflix。
李敏鎬在最新第十集「永遠的君主」中，戴上了浪琴表，展現憂鬱斯文氣質。圖 / 翻攝自netflix。
PIAGET，Extremely Piaget系列藍寶石鑽石耳環，鑲嵌藍寶石約8.2克拉與鑽石6.23克拉，價格店洽。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Extremely Piaget系列藍寶石鑽石耳環，鑲嵌藍寶石約8.2克拉與鑽石6.23克拉，價格店洽。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Sunlight Journey系列藍寶石鑽石戒指（G34HU354），18K白金，鑲嵌藍寶石約14.16克拉與鑽石共約2.97克拉，價格店洽。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Sunlight Journey系列藍寶石鑽石戒指（G34HU354），18K白金，鑲嵌藍寶石約14.16克拉與鑽石共約2.97克拉，價格店洽。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Limelight Gala系列鑽石腕表（G0A44160），18K白金、珍珠母貝表面，時間顯示，177萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Limelight Gala系列鑽石腕表（G0A44160），18K白金、珍珠母貝表面，時間顯示，177萬元。圖 / PIAGET提供。

珠寶 腕表

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