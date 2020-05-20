聽新聞
test
0:00 / 0:00
孔曉振赤足秀名表登時尚雜誌 性感浪漫小清新
去年因韓劇「山茶花開時」或KBS演技大賞的孔曉振，近期又有新動作，除了「山茶花開時」為時代雜誌票選Netflix最強韓劇TOP10，孔曉振本人近期則再度登上女性時尚雜誌。脫去鞋履、赤足的孔曉振搭配了寬鬆黑色西裝的中性風格，在浪漫清新中，帶有小性感，尤其身上配戴的伯爵（PIAGET）珠寶腕表更是造型亮點。
像其手上的Limelight Gala系列鑽表，從表殼兩側延伸而出的線條，滿滿鑲上鑽石，搭配珍珠母貝表面，十足華麗；同時她另配戴了同為伯爵的Extremely Piaget高級珠寶系列藍寶石鑽石耳環與Sunlight Journey高級珠寶系列藍寶石鑽石戒指，透過鮮豔的藍寶石光芒，為貴氣大幅加乘。
事實上，手腕上的腕表早早脫去時間的功能，變成整體造型的重要配件；像是韓劇「永遠的君王（The King）」的第十集中，李敏鎬便在最新的第十集一幕辦公場景裡，戴上了浪琴（Longines）的征服者系列V.H.P.大三針腕表。V.H.P.系列是浪琴的高精準石英機芯系列，強調
獨特調整時間的表冠，當慢速旋轉表冠，秒針會歸零、進入調整狀態；若快速以順時針或逆時針旋轉，分針則會快速正逆向旋轉，進入時針的校對。除有34mm小尺寸，台灣男表則有41m與44尺寸。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言