孔曉振赤足秀名表登時尚雜誌 性感浪漫小清新

去年因韓劇「山茶花開時」或KBS演技大賞的孔曉振，近期又有新動作，除了「山茶花開時」為時代雜誌票選Netflix最強韓劇TOP10，孔曉振本人近期則再度登上女性時尚雜誌。脫去鞋履、赤足的孔曉振搭配了寬鬆黑色西裝的中性風格，在浪漫清新中，帶有小性感，尤其身上配戴的伯爵（PIAGET）珠寶腕表更是造型亮點。

像其手上的Limelight Gala系列鑽表，從表殼兩側延伸而出的線條，滿滿鑲上鑽石，搭配珍珠母貝表面，十足華麗；同時她另配戴了同為伯爵的Extremely Piaget高級珠寶系列藍寶石鑽石耳環與Sunlight Journey高級珠寶系列藍寶石鑽石戒指，透過鮮豔的藍寶石光芒，為貴氣大幅加乘。

事實上，手腕上的腕表早早脫去時間的功能，變成整體造型的重要配件；像是韓劇「永遠的君王（The King）」的第十集中，李敏鎬便在最新的第十集一幕辦公場景裡，戴上了浪琴（Longines）的征服者系列V.H.P.大三針腕表。V.H.P.系列是浪琴的高精準石英機芯系列，強調