今晚8點開賣！愛買線上購物蝦皮平台快手搶Switch現貨

歡慶520，量販通路也同樂！愛買線上購物蝦皮平台突襲限時加碼，推出「Switch主機現貨限時搶購」、「全館特價再9.5折up」、「下單送888元購物金」、「Apple iPhone系列領券最高折500元」一系列活動回饋消費者。

其中，到處都在搶現貨的任天堂Switch主機於5月20日晚上8點推出「Nintendo Switch 主機＋3片遊戲片＋保護貼」組合現貨，建議售價15,350元。另外還有生活夯品獨家破盤，包括新手爸媽必搶的「日本大王GOO.N紙尿褲黏貼型-境內版/大包裝箱購（M/L/XL）」，原價2,599元，特價1,399元，下殺5.4折，折扣後單片僅4.99元；而夏季不可錯過的「哈根達斯-復仇者聯盟系列迷你杯3入組×3」原價717元，特價459元，下殺6.7折，機會難得，必加入購物車。