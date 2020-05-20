今晚8點開賣！愛買線上購物蝦皮平台快手搶Switch現貨
歡慶520，量販通路也同樂！愛買線上購物蝦皮平台突襲限時加碼，推出「Switch主機現貨限時搶購」、「全館特價再9.5折up」、「下單送888元購物金」、「Apple iPhone系列領券最高折500元」一系列活動回饋消費者。
其中，到處都在搶現貨的任天堂Switch主機於5月20日晚上8點推出「Nintendo Switch 主機＋3片遊戲片＋保護貼」組合現貨，建議售價15,350元。另外還有生活夯品獨家破盤，包括新手爸媽必搶的「日本大王GOO.N紙尿褲黏貼型-境內版/大包裝箱購（M/L/XL）」，原價2,599元，特價1,399元，下殺5.4折，折扣後單片僅4.99元；而夏季不可錯過的「哈根達斯-復仇者聯盟系列迷你杯3入組×3」原價717元，特價459元，下殺6.7折，機會難得，必加入購物車。
而家樂褔也選在520總統就職日推出「Taiwan Can Help！家樂福520敬台灣」活動，限時推出花蓮富里優質米與味丹金酒袋麵系列商品，以獨家「敬台灣」新包裝登場，即日起至6月2日止購買其中任一款商品，家樂福將捐贈10元給予食物銀行，為台灣弱勢家庭提供更多資源，讓消費者為台灣喝彩的同時也邀請伸出援手幫助更多人。
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