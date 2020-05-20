敦南誠品熄燈倒數 開放到書店裡吃宵夜還可露營

台北人的集體記憶誠品敦南店即將在5月31日熄燈，為了讓書迷跟敦南誠品好好說再見，在熄燈前誠品開放在書店裡吃宵夜、推出深夜mini bar、拍畢業照外，5月30日更在書店中打造露營區，讓讀者體驗創新露營。熄燈當天從凌晨起講座馬拉松不間斷，還有樂團輪番開唱。

誠品讓書店有無限場景可能，除了5月20日，誠品敦南店變身「一日婚紗館」，開放新人到書店裡拍攝婚紗照外，5月25日誠品敦南店攜手創意台菜餐廳「永心鳳茶」於晚間22:00至24:00在2F雜誌區提供限量宵夜組合，有手撕紅燒肉淋上花生醬的「虎咬豬掛包」、台味十足的「清粥小菜」，再配上精選「台東紅烏龍茶」或「文山包種茶」，憑書店不限金額發票即可兌換（數量有限，兌完為止）。

5月27日開放應屆畢業生穿上畢業服來敦南店，憑誠品人會員於敦南店當日消費發票即可免費拍攝寫真，留下與敦南的回憶(限量50名，兌完為止) 。5月29日推出24小時「說再見低調派對」，由人氣餐酒館「貓下去敦北俱樂部」設置mini bar，打造書香中的微醺夜。5月30日推出書店露營，現場打造主題閱讀帳篷。

誠品敦南店5/30邀書迷在書店中露營，現場打造主題閱讀帳篷。圖／誠品提供

5月31日閉幕日從凌晨起講座馬拉松不間斷，凌晨4:30邀來PChome網路家庭集團董事長詹宏志開講，陳文茜女士則於下午壓軸開講；歌手陳昇和多個樂團從晚上19:00起輪番開唱，當晚23:30起迎接熄燈倒數時刻。