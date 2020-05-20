7-ELEVEN「涼夏甜點店」推網美系零食 彩虹口香糖必吃
最近天氣漸漸變熱，不只衣櫃要換季，連甜點零食口味也跟著變換風格。7-ELEVE即日起推出全新「涼夏甜點店」主題活動，近20款夏季限定粉嫩色系的獨家零食、飲料輕甜上市，以清爽酸甜口味迎接夏日的來臨，活動期間指定零食2件8折、3件7.7折。同時，為回饋喜愛日本限定7PREMIUM系列的消費者，同步展開「和風午茶季」，提供多達10項商品優惠活動。
據7-ELEVEN觀察，每到夏季包裝精美、清爽酸甜、水果系列的商品銷售表現較佳，此次除了精選多款全新日韓獨家零食、飲品，口味上更攜手知名甜點店Dazzling及飛燕煉乳等知名品牌，共同開發屬於夏天的輕甜滋味。
其中，最特別的就是韓國Sweetory彩虹口香糖，共有7色彷佛夢幻彩虹般的漸層色調、7種清新風味，無論造型或香味都融化少女心；另一款風靡日本的味覺糖QQ軟糖共4種口味，將奶茶軟糖搭上黑糖軟糖混搭著吃，在口中就成了黑糖撞奶，令人驚喜。而主打冰凍後更好吃的樂天西瓜哈密瓜風味軟糖，以及7-ELEVEN獨家推出乖乖與Dazzling聯名的乖乖玉米脆果蜜糖吐司風味，以及與飛燕煉乳獨家打造酸甜口味的檸檬煉乳捲心酥，都讓味蕾感受創意衝擊。
即日起至6月16日止7-ELEVEN也同步展開「7PREMIUM和風午茶季」，指定巧克力、甜餅乾、日式茶飲商品任選買2送1，其中3款新品豌豆酥、焦糖玉米點心、厚切洋芋片都讓人一入口感受純正日式風味。
除了各種創意零食，7-ELEVEN今年也引進多款主打清爽口感的獨家商品，像是日本大廠伊藤園2款新品TEAS'TEA蜂蜜檸檬紅茶、Ocha玄米茶，還有酸甜沁涼的可爾必思沁涼加鹽乳酸菌飲，炎炎夏日來上一瓶清涼暢快！外出野餐露營再搭配實用的迪士尼摺疊肩背大保冷袋，可保冰保溫還方便收納，有唐老鴨、維尼、奇奇蒂蒂、史迪奇4種造型，超想全套入手。
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