大表搶市 專賣店限定特殊款 實名制珍惜所託 信用就是王道
和統計學曲線有異曲同工之妙的M型化社會（M-Form Society）理論，最早在2006年由日本學者大前研一所提出。然而疫情嚴重的當下，奢侈精品的消費也呈M型化發展，不少鐘表品牌卻紛紛推出極少量、特殊功能的專賣店限定款，將頂級消費者重新聚焦於品牌專賣店上，更因為是難入手的專賣店限定款，企圖以高單價「以一打十」，突破低迷景氣重圍。
朗格（A. Lange & Söhne）的Zeitwerk系列十進位三問報時腕表，2015年首推，2020年換上新色：藍色表面，優雅依舊，全世界限量30只，僅在專賣店販售，但全球有33間專賣店，這可不是銀彈火力充足就有機會入手的夢幻逸品；沛納海今年也有一組PAM 01117、01118、01119腕表，雖然功能僅為日常使用的基礎機芯，但特殊的表殼物料，加上保固長達70年之久，三款各限量270只，本地已有貴客決心一組三式全數收藏。伯爵（PIAGET）的Altiplano ultimate concept腕表，由於一體成型的表殼，將尺寸限縮至2mm的極限，2018年問世還屬概念表，2020年則採客訂、年產量三只的超罕見方式販售，加上全數可訂製細節的排列組合達破萬種，幾無撞表可能。台灣伯爵也已有貴客下訂作業中。
事實上，台灣鐘表產業正醞釀一股「實名制」風潮，不少高價品牌希望能將產品交付至真正珍視的貴客而非投資客手中。由於專賣店限定款多採全球限量發行，以及台灣單一店面到貨都在個位數以內，如何有更高機會成為幸運的資格者？本地資深鐘表零售人員指出有兩個可供參考的指標：其一是長期與單一店家長久往來、建立信任，其二則是成為在自己生活圈中的影響力者，帶來聯動的影響力，都將有機會優先取得購買資格。
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