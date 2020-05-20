大表搶市 專賣店限定特殊款 實名制珍惜所託 信用就是王道

和統計學曲線有異曲同工之妙的M型化社會（M-Form Society）理論，最早在2006年由日本學者大前研一所提出。然而疫情嚴重的當下，奢侈精品的消費也呈M型化發展，不少鐘表品牌卻紛紛推出極少量、特殊功能的專賣店限定款，將頂級消費者重新聚焦於品牌專賣店上，更因為是難入手的專賣店限定款，企圖以高單價「以一打十」，突破低迷景氣重圍。

朗格（A. Lange & Söhne）的Zeitwerk系列十進位三問報時腕表，2015年首推，2020年換上新色：藍色表面，優雅依舊，全世界限量30只，僅在專賣店販售，但全球有33間專賣店，這可不是銀彈火力充足就有機會入手的夢幻逸品；沛納海今年也有一組PAM 01117、01118、01119腕表，雖然功能僅為日常使用的基礎機芯，但特殊的表殼物料，加上保固長達70年之久，三款各限量270只，本地已有貴客決心一組三式全數收藏。伯爵（PIAGET）的Altiplano ultimate concept腕表，由於一體成型的表殼，將尺寸限縮至2mm的極限，2018年問世還屬概念表，2020年則採客訂、年產量三只的超罕見方式販售，加上全數可訂製細節的排列組合達破萬種，幾無撞表可能。台灣伯爵也已有貴客下訂作業中。