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在家感受碧海藍天 H&M HOME、IKEA分享夏日居家佈置秘訣

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
H&M HOME 2020夏日家居系列，融合海洋元素。圖／H&M提供
H&M HOME 2020夏日家居系列，融合海洋元素。圖／H&M提供

面對炎炎夏日，家居佈置是否能呈現清爽感相對重要，海洋、度假風情都是夏日設計鍾愛的元素，H&M HOME全新2020夏日家居系列打造地中海夢幻之家，將海洋與沙灘的各種色彩轉化為居家時尚的一部分，讓在家也能感受島嶼度假氣息。IKEA則推出涼感舒眠寢具，並透過顏色、觸覺分享打造清涼感佈置的訣竅。

H&M HOME 2020夏日家居系列設計靈感來自美麗的海洋與浪漫海島，透過貝殼、淺沙色、綠松石色及深海藍色天然織物，營造出波西米亞情調，在該系列中，可以看見多層次的藍色以及多種圓形設計，在觸感上也特別強調。

想要在家中創造出夏日氣氛，H&M HOME建議，可選擇亮色海洋圖案的靠枕套，種上幾株自己喜愛的植物，再在地板上平鋪一條黃麻地毯。至於餐桌，可擺上沙拉碗及金色餐具，再以貝殼形狀裝飾或犀鳥、棕櫚樹形狀的瓷器作點綴。臥室則可選擇採用紮染工藝、條紋設計或不規則鋸齒形狀裝飾，打造出海島般氛圍。夏日家居系列多款單品均由永續材料製成，包括再生聚酯纖維、永續來源棉花及再生玻璃。

H&M HOME 2020夏日家居系列，打造地中海波希米亞風情。圖／H&M提供
H&M HOME 2020夏日家居系列，打造地中海波希米亞風情。圖／H&M提供

睡覺時人體會代謝85%的濕氣，因此容易愈睡愈熱。IKEA推出涼感舒眠寢具，採用透氣的天然材質，外層特殊的凝膠能減緩體溫上升。另可搭配HOSTVADD床包、枕頭套以及KLEINIA保潔墊，皆使用天然尼龍纖維材質，並以特殊織法製成，吸濕排汗不悶熱，提升睡眠舒適感。

IKEA推出涼感舒眠寢具，採用透氣天然材質，外層特殊的凝膠能減緩體溫上升。圖／IKEA提供
IKEA推出涼感舒眠寢具，採用透氣天然材質，外層特殊的凝膠能減緩體溫上升。圖／IKEA提供

IKEA也分享涼夏居家佈置重點，建議選用藍色、綠色、大地色等柔和的色系，增加視覺涼爽感。除了感變空間色系，也能利用自然材質像是亞麻、藤編、竹製材質的家具家飾，營造禪意、慵懶空間。

IKEA SOMMAR 2020平織地毯，以天然黃麻紗線製成，搭配夏季綠葉，創造視覺與觸覺上的涼意，990元。圖／IKEA提供
IKEA SOMMAR 2020平織地毯，以天然黃麻紗線製成，搭配夏季綠葉，創造視覺與觸覺上的涼意，990元。圖／IKEA提供
H&M HOME夏日系列運用綠松石色等海洋與海島元素，營造夏日氣息。圖／H&M提供
H&M HOME夏日系列運用綠松石色等海洋與海島元素，營造夏日氣息。圖／H&M提供
IKEA建議，利用自然材質像是亞麻、藤編、竹製材質的家具家飾，營造禪意、慵懶空間。圖／IKEA提供
IKEA建議，利用自然材質像是亞麻、藤編、竹製材質的家具家飾，營造禪意、慵懶空間。圖／IKEA提供
H&M HOME夏日系列靠枕套，399元。圖／H&M提供
H&M HOME夏日系列靠枕套，399元。圖／H&M提供
IKEA SOMMAR 2020靠枕套，150元。圖／IKEA提供
IKEA SOMMAR 2020靠枕套，150元。圖／IKEA提供

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