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王心恬辣秀魅惑鑽蛇 寶格麗2020年度新表登台

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
寶格麗2020年度新表今起於台灣展開亞洲巡迴展的第一站。（左）圖／寶格麗提供（右）記者蘇健忠／攝影
寶格麗2020年度新表今起於台灣展開亞洲巡迴展的第一站。（左）圖／寶格麗提供（右）記者蘇健忠／攝影

寶格麗（BVLGARI）年初於杜拜舉辦的LVMH鐘表週發表最新年度力作，展開全球巡迴，今（5月20）日起至5月25日止在台灣是亞洲第一站，期間將於特約經銷商展出，之後將前往香港。此次共計25只年度新款腕表，除了之前曾隨頂級珠寶展展出的高階複雜表款，包括適合日常配戴的男女表也都全數登台。今年重點為主系列增添更多不同價位帶的選擇，提供全新色面盤與新材質選擇，材質上又以精鋼變化為多。

鑑賞會邀請名模王心恬展演最新的Serpenti Seduttori玫瑰金表鍊半鑲鑽的款式。自出道以來從不避談年齡的她自認已經是「輕熟女」，表示表鍊半鑲鑽的款式不會太過隆重很剛好，「我還沒有到可以撐得起滿鑽的程度，這款很適合像我這樣輕熟女或更年輕的女生。」居家防疫多時，她笑說報復型消費就會想要欣賞一些浮誇的東西，鑲嵌鮮豔綠色孔雀石表盤的三問珠寶女表就是很好的目標。

女表主力Serpenti Seduttori以蛇頭的水滴形為最具標誌性的設計，今年推出多款不同價位帶的選擇，除了半鑲鑽表鍊的玫瑰金腕表，還有半金不鏽鋼搭配圈鑽的新作，價格切切、搭配度高。去年推出的全精鋼款今年則增加圈鑽的選擇。經典BVLGARI BVLGARI女表也推出多款半金雙色新作，襯上年輕活潑的綠色、棕色等繽紛表面。而同時為頂級珠寶專家的寶格麗也善用珠寶材質，青金石面DIVAS’ DREAM、砂金石面LVCEA等珠寶表盤則為穿搭增添高貴但不過度的低調華麗。

寶格麗的Octo男表中，挑戰超薄工藝Octo Finissimo子系列向來以鈦金屬為主力，今年首度推出全精鋼款，以緞面拋光處理呈現多切面的表殼特色，自動上鍊款備有黑色漆面和藍色放射狀太陽紋兩種配色。凸顯110個切面表殼的Octo l’ Originale走厚實路線，以玫瑰金搭配黑色DLC類鑽碳處理的黑金配色推出大三針和計時之作。而圓潤風貌的Octo Roma則主推半金半鋼表殼，配襯不同彩色表盤。

寶格麗BVLGARI OCTO FINISSIMO AUTOMATIC緞面拋光精鋼超薄自動腕表，37萬5,900元。圖／寶格麗提供
寶格麗BVLGARI OCTO FINISSIMO AUTOMATIC緞面拋光精鋼超薄自動腕表，37萬5,900元。圖／寶格麗提供
寶格麗2020年度新表今起於台灣展開亞洲巡迴展的第一站。記者蘇健忠／攝影
寶格麗2020年度新表今起於台灣展開亞洲巡迴展的第一站。記者蘇健忠／攝影
寶格麗BVLGARI DIVAS' DREAM玫瑰金青金石腕表，57萬5,000元。圖／寶格麗提供
寶格麗BVLGARI DIVAS' DREAM玫瑰金青金石腕表，57萬5,000元。圖／寶格麗提供
寶格麗2020年度新表今起於台灣展開亞洲巡迴展的第一站。記者蘇健忠／攝影
寶格麗2020年度新表今起於台灣展開亞洲巡迴展的第一站。記者蘇健忠／攝影
王心恬配戴最新寶格麗BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI玫瑰金鑲鑽腕表。記者蘇健忠／攝影
王心恬配戴最新寶格麗BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI玫瑰金鑲鑽腕表。記者蘇健忠／攝影
寶格麗BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI玫瑰金鑲鑽腕表，121萬7,000元。圖／寶格麗提供
寶格麗BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI玫瑰金鑲鑽腕表，121萬7,000元。圖／寶格麗提供
寶格麗BVLGARI OCTO L'ORIGINALE CHRONOGRAPH計時腕表，69萬5,000元。圖／寶格麗提供
寶格麗BVLGARI OCTO L'ORIGINALE CHRONOGRAPH計時腕表，69萬5,000元。圖／寶格麗提供
寶格麗BVLGARI BVLGARI精鋼與玫瑰金腕表，29萬5,700元。圖／寶格麗提供
寶格麗BVLGARI BVLGARI精鋼與玫瑰金腕表，29萬5,700元。圖／寶格麗提供
寶格麗BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表，38萬3,000元。圖／寶格麗提供
寶格麗BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表，38萬3,000元。圖／寶格麗提供
寶格麗BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI精鋼與鑽石腕表，21萬4,800元。圖／寶格麗提供
寶格麗BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI精鋼與鑽石腕表，21萬4,800元。圖／寶格麗提供
寶格麗BVLGARI OCTO ROMA精鋼與玫瑰金腕表，價格店洽。圖／寶格麗提供
寶格麗BVLGARI OCTO ROMA精鋼與玫瑰金腕表，價格店洽。圖／寶格麗提供
寶格麗BVLGARI OCTO FINISSIMO AUTOMATIC緞面拋光精鋼超薄自動腕表，37萬5,900元。圖／寶格麗提供
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