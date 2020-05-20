王心恬辣秀魅惑鑽蛇 寶格麗2020年度新表登台

寶格麗（BVLGARI）年初於杜拜舉辦的LVMH鐘表週發表最新年度力作，展開全球巡迴，今（5月20）日起至5月25日止在台灣是亞洲第一站，期間將於特約經銷商展出，之後將前往香港。此次共計25只年度新款腕表，除了之前曾隨頂級珠寶展展出的高階複雜表款，包括適合日常配戴的男女表也都全數登台。今年重點為主系列增添更多不同價位帶的選擇，提供全新色面盤與新材質選擇，材質上又以精鋼變化為多。

鑑賞會邀請名模王心恬展演最新的Serpenti Seduttori玫瑰金表鍊半鑲鑽的款式。自出道以來從不避談年齡的她自認已經是「輕熟女」，表示表鍊半鑲鑽的款式不會太過隆重很剛好，「我還沒有到可以撐得起滿鑽的程度，這款很適合像我這樣輕熟女或更年輕的女生。」居家防疫多時，她笑說報復型消費就會想要欣賞一些浮誇的東西，鑲嵌鮮豔綠色孔雀石表盤的三問珠寶女表就是很好的目標。

女表主力Serpenti Seduttori以蛇頭的水滴形為最具標誌性的設計，今年推出多款不同價位帶的選擇，除了半鑲鑽表鍊的玫瑰金腕表，還有半金不鏽鋼搭配圈鑽的新作，價格切切、搭配度高。去年推出的全精鋼款今年則增加圈鑽的選擇。經典BVLGARI BVLGARI女表也推出多款半金雙色新作，襯上年輕活潑的綠色、棕色等繽紛表面。而同時為頂級珠寶專家的寶格麗也善用珠寶材質，青金石面DIVAS’ DREAM、砂金石面LVCEA等珠寶表盤則為穿搭增添高貴但不過度的低調華麗。