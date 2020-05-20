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全聯READ BREAD推出日式生吐司 免排隊銅板價就能享受
生吐司風潮由日本吹進台灣，預約不到生吐司名店的座位，又沒辦法早起排隊的人，5月22日起到全聯門市就能買得到！全聯特別力邀日本生吐司職人中山洋平獨家配方合作開發，隆重推出「READ BREAD生吐司」，口感鬆鬆軟軟超細緻，且一包4片入只要69元，銅板價就能享受人氣美味，預計推出後可帶動銷售成長2成。
全聯麵包自有品牌READ BREAD，以平價、GOLD金選系列，雙線經營的模式，提供消費者更多元的選擇。看準消費者對於健康意識的抬頭，加上疫情關係消費者漸漸喜歡回家料理，因此推出「READ BREAD生吐司」，主打高含水量，吐司邊Q軟，加上無添加人工色素及防腐劑，帶來最原始的風味。
全聯READ BREAD生吐司嚴選日本優質麵粉與歐洲頂級純淨鮮奶油，經過2次發酵、熟成、低溫烤焙，造就幾乎沒有皮的絲滑且富有彈性的口感。推薦READ BREAD生吐司最佳4種吃法就是，不要烤，直接吃，品嚐原始風味；搭配喜歡的果醬；搭配有鹽或無鹽奶油；先抹奶油再加果醬，雙倍滿足。
另外，全聯歡慶OFF COFFEE達700店，特別於5月22至5月24日限時3天，全品項現折7元，冰/熱美式原價25元，特價18元；冰/熱拿鐵原價35元，特價28元。預計OFF COFFEE在2020年底前將全面導入千家門市。
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