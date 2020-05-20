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跟著最強網紅Chiara一起背粉紅色！盤點各種價位粉紅包
義大利時尚網紅Chiara Ferragni的IG可以說是許多人日常必刷了帳號，因為有可愛的兒子和愛搗蛋的老公，當然還有Chiara本人各種搶眼的穿搭照，可以提供不少人購物和搭配的參考。最近義大利疫情趨緩，許多店舖、居家隔離禁令也都結束，Chiara一家也上街散心，身上背的幾款包正巧也都展現濃厚的春夏甜美氣息。
Chiara最近一連秀出兩款粉紅色調的包，一個是迷你版的BALENCIAGA機車包，另一個是香奈兒迷你口蓋包。都是小尺寸的款式搭配很多女生最難以抗拒的粉紅色調，超可愛討喜。
其實除了這兩款包之外，今年春夏的確也掀起一股「粉紅熱潮」，各種色調的粉紅和不同材質打造的多樣造型包玲瑯滿目，簡直讓人選擇困難症上身。像是香奈兒除了粉紅口蓋包，還有小型流浪包、Gabrielle小型流浪包、CHANEL 19包等，BALENCIAGA也有粉紅沙漏包。另外像是Salvatore Ferragamo的TRIFOLIO包款也有柔美粉紅款，GUCCI的GG Marmont Pastel系列，也有各種大小的番蓋包、相機包、水桶包等搭配馬卡龍調粉紅色。比較入門價的則有EENK、LULU GUINNESS、Marc Jacobs、Tory Burch等品牌推出的束口袋、圓形包、書包等多款式。
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