跟著最強網紅Chiara一起背粉紅色！盤點各種價位粉紅包

義大利時尚網紅Chiara Ferragni的IG可以說是許多人日常必刷了帳號，因為有可愛的兒子和愛搗蛋的老公，當然還有Chiara本人各種搶眼的穿搭照，可以提供不少人購物和搭配的參考。最近義大利疫情趨緩，許多店舖、居家隔離禁令也都結束，Chiara一家也上街散心，身上背的幾款包正巧也都展現濃厚的春夏甜美氣息。

Chiara最近一連秀出兩款粉紅色調的包，一個是迷你版的BALENCIAGA機車包，另一個是香奈兒迷你口蓋包。都是小尺寸的款式搭配很多女生最難以抗拒的粉紅色調，超可愛討喜。