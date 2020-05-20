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跟著最強網紅Chiara一起背粉紅色！盤點各種價位粉紅包

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
Chiara Ferragni最近一連秀出兩款粉紅色調包款。圖／摘自IG
Chiara Ferragni最近一連秀出兩款粉紅色調包款。圖／摘自IG

義大利時尚網紅Chiara Ferragni的IG可以說是許多人日常必刷了帳號，因為有可愛的兒子和愛搗蛋的老公，當然還有Chiara本人各種搶眼的穿搭照，可以提供不少人購物和搭配的參考。最近義大利疫情趨緩，許多店舖、居家隔離禁令也都結束，Chiara一家也上街散心，身上背的幾款包正巧也都展現濃厚的春夏甜美氣息。

Chiara最近一連秀出兩款粉紅色調的包，一個是迷你版的BALENCIAGA機車包，另一個是香奈兒迷你口蓋包。都是小尺寸的款式搭配很多女生最難以抗拒的粉紅色調，超可愛討喜。

其實除了這兩款包之外，今年春夏的確也掀起一股「粉紅熱潮」，各種色調的粉紅和不同材質打造的多樣造型包玲瑯滿目，簡直讓人選擇困難症上身。像是香奈兒除了粉紅口蓋包，還有小型流浪包、Gabrielle小型流浪包、CHANEL 19包等，BALENCIAGA也有粉紅沙漏包。另外像是Salvatore Ferragamo的TRIFOLIO包款也有柔美粉紅款，GUCCI的GG Marmont Pastel系列，也有各種大小的番蓋包、相機包、水桶包等搭配馬卡龍調粉紅色。比較入門價的則有EENK、LULU GUINNESS、Marc Jacobs、Tory Burch等品牌推出的束口袋、圓形包、書包等多款式。

EENK粉紅色方包，11,500元。圖／團團選品提供
EENK粉紅色方包，11,500元。圖／團團選品提供
Gabrielle小型流浪包。圖／摘自香奈兒官網
Gabrielle小型流浪包。圖／摘自香奈兒官網
POPPY側背包。圖／摘自LULU GUINNESS官網
POPPY側背包。圖／摘自LULU GUINNESS官網
GG Marmont玫瑰花瓣手提包，60,300元。圖／GUCCI提供
GG Marmont玫瑰花瓣手提包，60,300元。圖／GUCCI提供
Chiara Ferragni最近一連秀出兩款粉紅色調包款，其中一個是香奈兒迷你口蓋包。圖／摘自IG
Chiara Ferragni最近一連秀出兩款粉紅色調包款，其中一個是香奈兒迷你口蓋包。圖／摘自IG
蜜桃粉The Status復古格紋小圓包，19,900元。圖／Marc Jacobs提供
蜜桃粉The Status復古格紋小圓包，19,900元。圖／Marc Jacobs提供
日本知名模特兒Hikari Mori森星肩背TRIFOLIO粉色牛皮皮包。圖／Salvatore Ferragamo提供
日本知名模特兒Hikari Mori森星肩背TRIFOLIO粉色牛皮皮包。圖／Salvatore Ferragamo提供
小羊皮迷你口蓋包。圖／摘自香奈兒官網
小羊皮迷你口蓋包。圖／摘自香奈兒官網
TRIFOLIO粉色牛皮肩背包，69,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
TRIFOLIO粉色牛皮肩背包，69,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
蜜桃粉The Status復古格紋小圓包，19,900元。圖／Marc Jacobs提供
蜜桃粉The Status復古格紋小圓包，19,900元。圖／Marc Jacobs提供
粉紅沙漏包。圖／摘自BALENCIAGA官網
粉紅沙漏包。圖／摘自BALENCIAGA官網
小羊皮小型流浪包。圖／摘自香奈兒官網
小羊皮小型流浪包。圖／摘自香奈兒官網
Kira Chevron迷你水桶包，18,900元。圖／Tory Burch提供
Kira Chevron迷你水桶包，18,900元。圖／Tory Burch提供
Chiara Ferragni背迷你版的BALENCIAGA機車包。圖／摘自IG
Chiara Ferragni背迷你版的BALENCIAGA機車包。圖／摘自IG
GG Marmont玫瑰花瓣迷你包。圖／GUCCI提供
GG Marmont玫瑰花瓣迷你包。圖／GUCCI提供
Chiara Ferragni最近一連秀出兩款粉紅色調包款，其中一個是香奈兒迷你口蓋包。圖／摘自IG
Chiara Ferragni最近一連秀出兩款粉紅色調包款，其中一個是香奈兒迷你口蓋包。圖／摘自IG
粉紅沙漏包。圖／摘自BALENCIAGA官網
粉紅沙漏包。圖／摘自BALENCIAGA官網
Chiara Ferragni背迷你版的BALENCIAGA機車包。圖／摘自IG
Chiara Ferragni背迷你版的BALENCIAGA機車包。圖／摘自IG

義大利 香奈兒 網紅

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