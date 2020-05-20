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疫情來襲服飾品牌兩樣情！plain-me重啟西門據點 Roots關10年大店

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
台灣選貨店暨服飾品牌plain-me就選擇在疫情嚴峻期間，拉下鐵門進行室內整修工程，也在日前重新開幕。圖／plain-me提供
台灣選貨店暨服飾品牌plain-me就選擇在疫情嚴峻期間，拉下鐵門進行室內整修工程，也在日前重新開幕。圖／plain-me提供

新冠肺炎雖然在台趨緩，連日的零確診卻還是導致服飾品牌受到影響，像是仰賴觀光客為主的西門町，受創就較嚴重，服飾品牌面對疫情來襲，也做出不同的反應。

網紅陳艾熙搶先逛改裝後的plain-me西門店。圖／plain-me提供
網紅陳艾熙搶先逛改裝後的plain-me西門店。圖／plain-me提供

位在西門町被暱稱為「美國街（昆明街96巷）」的台灣選貨店暨服飾品牌plain-me就選擇在疫情嚴峻期間，拉下鐵門進行室內整修工程，也在日前重新開幕。透過嶄新的動線與燈光設計讓門市內部更寬敞舒適，帶給消費者舒適的購物空間。除了擴大陳列面積與延伸動線之外，由於目前新冠肺炎疫情趨緩，plain-me也將陸續引進Topologie袋包、nozzle quiz襪品以及Cookman褲裝品牌，豐富整體銷售品項。不少的網紅，也搶先在開幕後前去朝聖、帶逛，而且plain-me還祭出5月25日前，購買指定品牌滿額優化，希望刺激買氣。

plain-me西門店在經過整修後，日前也重新開幕，將陸續引進新品牌。圖／plain-me提供
plain-me西門店在經過整修後，日前也重新開幕，將陸續引進新品牌。圖／plain-me提供

plain-me西門店透過嶄新的動線與燈光設計讓門市內部更寬敞舒適，帶給消費者舒適的購物空間。圖／plain-me提供
plain-me西門店透過嶄新的動線與燈光設計讓門市內部更寬敞舒適，帶給消費者舒適的購物空間。圖／plain-me提供

不過，在西門町漢中街上屹立10年的加拿大休閒服飾品牌Roots，就沒有挺過這波疫情，據《經濟日報》報導，由於逛街人潮變少，但Root西門店的租金仍居高不下，所以在6月將結束營業，搬遷到鄰近的遠東寶慶百貨。雖然品牌否認營運不佳，但從兩層樓面的店面，將變成百貨公司櫃位形式，是否有湊到影響不言可喻。但Roots針對這次的搬家，也推出至6月底全館商品1折起的優惠，共近500款1折起的精選商品，最低用銅板價帶回家，因此周末時吸引不少消費者排隊搶便宜。

屹立漢中街10年的Roots西門店，將在6月結束營業，搬遷到鄰近的遠東寶慶百貨，因此推出1折起出清優惠。圖／Roots提供
屹立漢中街10年的Roots西門店，將在6月結束營業，搬遷到鄰近的遠東寶慶百貨，因此推出1折起出清優惠。圖／Roots提供

Roots經典彩色棉褲，原價2,580元，特價258元。圖／Roots提供
Roots經典彩色棉褲，原價2,580元，特價258元。圖／Roots提供

品牌 疫情

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