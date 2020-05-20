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誰才是美容天后？阿嬌打臉范冰冰　面膜不能天天敷

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
范冰冰愛保養，讓許多人也追隨。圖／摘自微博
范冰冰愛保養，讓許多人也追隨。圖／摘自微博

一提到保養，每個人都有許多自己的小秘訣，還能講出一番大道理來，現在美容界到底誰是天后？許多人追隨的女神范冰冰，向來很愛分享自己的保養祕訣，譬如范冰冰就曾說自己天天敷面膜，還推薦之前在小紅書火紅的灌膚保養，不過香港的阿嬌（鍾欣潼）卻是打臉范冰冰，認為面膜不能天天敷，灌膚保養更是傷膚質。

范冰冰常在微博、小紅書分享自己的美容方法，她每回照片都能秀出完美膚質，又白又嫩，讓許多人都很羨慕，她曾PO出自己每天的保養步驟，白天與晚上加起來超過30個步驟，讓許多女人大嘆「超強」，范冰冰也是提倡天天敷面膜，據傳她一年敷掉超過700片的面膜，還曾說過「天天堅持敷，傷害同齡人」。

不過阿嬌卻是打臉天天敷面膜，她在小紅書反對天天敷面膜，表示「天天敷面膜，皮膚會變水潤，但透氣性會變差」，而且長期天天敷面膜，讓皮膚自我抵抗力變差，反而容易爛臉。

其實皮膚科醫師也提過，不要天天敷面膜，因為肌膚是需要休息與自我抵禦，天天敷面膜會讓肌膚少了抵抗力，一般來說不建議這樣敷面膜。

另一個打臉的則是牛奶灌膚，這是大陸流行的一種美容方式，范冰冰也曾推薦過，所謂灌膚，就是在臉部清潔後，先用熱毛巾敷臉打開毛孔，之後厚厚擦上精華液與乳液，再用手按摩，之後拿刮痧棒或湯匙，刮去臉上的精華，號稱能把皮膚裡的髒污給逼出來。

范冰冰就很推薦灌膚，還表示這是自己「牛奶肌」秘密。

不過阿嬌卻是反對，認為臉上可以排出那麼多毒素，「那身體都中毒了」，而且用大量乳液與精華液泡著皮膚，也可能會泡壞，更別提最後還刮掉，讓阿嬌不建議灌膚。

皮膚科醫師其實也不建議灌膚，尤其不能常常做，即使想嘗試，一個月至多1次，且最後的刮除動作，手法一定要輕柔，避免破壞肌膚。

阿嬌對保養很有自己的想法。圖／摘自微博
阿嬌對保養很有自己的想法。圖／摘自微博
范冰冰（左）與阿嬌，對於保養都各有各的想法。圖／摘自微博
范冰冰（左）與阿嬌，對於保養都各有各的想法。圖／摘自微博
針對灌膚保養，阿嬌與范冰冰看法不一樣。圖／摘自小紅書
針對灌膚保養，阿嬌與范冰冰看法不一樣。圖／摘自小紅書

面膜 小紅書 皮膚科

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