520用LINE貼圖傳心意 傳送接收都能集章換代幣抽Switch

520是適合大聲示愛的好日子，也是邁向下一個階段的最佳時機，不只是對另一半示愛，對家人、朋友甚至是同事都可以趁此機會表達感謝。LINE貼圖正式傳達愛在心裡口難開的好幫手，特別推出了300多組全新的心意貼圖，即日起至5月23日23:59止，不僅傳送活動指定貼圖可集章抽萬元好禮，接收到活動貼圖的被告白者也有機會可以免費獲得LINE代幣。

LINE此次活動貼圖包含各種類型，不論是情人告白、感謝職場的神隊友、或是朋友間打屁互嗆全都適用。用戶凡在本活動期間內購買或被贈送1組「貼圖傳心意」活動指定貼圖，將會自動被加入「LINE貼圖活動通知」官方帳號；於聊天室中每傳送或收到一組活動指定貼圖時，用戶會在貼圖下方收到活動訊息通知，點選「前往參加活動」按鈕，同意用戶條款後，即可開始參與「貼圖傳心意」活動，同時獲得1個「貼圖傳心意」活動集章。