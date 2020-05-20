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520用LINE貼圖傳心意 傳送接收都能集章換代幣抽Switch

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
此次LINE活動貼圖包含各種類型，不論是情人告白、感謝職場的神隊友、或是朋友間打屁互嗆全都適用。記者黃筱晴／攝影
此次LINE活動貼圖包含各種類型，不論是情人告白、感謝職場的神隊友、或是朋友間打屁互嗆全都適用。記者黃筱晴／攝影

520是適合大聲示愛的好日子，也是邁向下一個階段的最佳時機，不只是對另一半示愛，對家人、朋友甚至是同事都可以趁此機會表達感謝。LINE貼圖正式傳達愛在心裡口難開的好幫手，特別推出了300多組全新的心意貼圖，即日起至5月23日23:59止，不僅傳送活動指定貼圖可集章抽萬元好禮，接收到活動貼圖的被告白者也有機會可以免費獲得LINE代幣。

LINE此次活動貼圖包含各種類型，不論是情人告白、感謝職場的神隊友、或是朋友間打屁互嗆全都適用。用戶凡在本活動期間內購買或被贈送1組「貼圖傳心意」活動指定貼圖，將會自動被加入「LINE貼圖活動通知」官方帳號；於聊天室中每傳送或收到一組活動指定貼圖時，用戶會在貼圖下方收到活動訊息通知，點選「前往參加活動」按鈕，同意用戶條款後，即可開始參與「貼圖傳心意」活動，同時獲得1個「貼圖傳心意」活動集章。

累積傳送或收到指定門檻的貼圖數量，即可獲得LINE代幣；累積傳送50章，更將獲得1張獎品券，有機會抽中iPhone 11 Pro、Switch、Dyson空氣清淨機、AirPods Pro或是SOGO禮券3,000元等好禮，趕快把握活動時間買貼圖抽一波。

LINE即日起至5月23日23:59止推出傳貼圖送代幣、抽好禮活動。圖／摘自LINE台灣官方部落格
LINE即日起至5月23日23:59止推出傳貼圖送代幣、抽好禮活動。圖／摘自LINE台灣官方部落格
只要購買並傳送指定活動貼圖給好友，就能集章得代幣，接收貼圖的朋友也能集。記者黃筱晴／攝影
只要購買並傳送指定活動貼圖給好友，就能集章得代幣，接收貼圖的朋友也能集。記者黃筱晴／攝影

貼圖 LINE 告白

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