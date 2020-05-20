你認得出哪些角色？迪士尼公主變身超可愛冰淇淋印花包

夏季穿搭總少不了清新的印花元素，除了服裝之外，配件也是一大重點。其中「冰淇淋」主題印花更能為視覺消暑，搭配繽紛配色超亮眼。

在美國品牌Loungefly與迪士尼聯名所推出的新包款中，就能見到冰淇淋印花，但是仔細一看，這些五顏六色的冰淇淋都是迪士尼公主們的配色和造型變成的，像是紅藍黃組合搭配紅色蝴蝶結的是白雪公主、由各種藍色組合搭配玻璃鞋的是灰姑娘等等，如此細心的安排相信一定會讓迪士尼迷們非常滿意。款式方面，除了有手提、肩背兩用包之外，還有點綴甜筒餅乾和櫻桃、巧克力醬的造型後背包，不過因為這款實在太可愛，目前官網已經售完，喜歡的粉絲可能得再等等看或是從其他拍賣網找找囉！