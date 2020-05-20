快訊

陸學者周志懷：未來四年 兩岸隨時都有可能發生重大衝突

直播／520是否再「嘉玲」？ 指揮中心記者會1400舉行

你認得出哪些角色？迪士尼公主變身超可愛冰淇淋印花包

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
美國品牌Loungefly與迪士尼聯名推出公主冰淇淋印花包款。圖／摘自twitter
美國品牌Loungefly與迪士尼聯名推出公主冰淇淋印花包款。圖／摘自twitter

夏季穿搭總少不了清新的印花元素，除了服裝之外，配件也是一大重點。其中「冰淇淋」主題印花更能為視覺消暑，搭配繽紛配色超亮眼。

在美國品牌Loungefly與迪士尼聯名所推出的新包款中，就能見到冰淇淋印花，但是仔細一看，這些五顏六色的冰淇淋都是迪士尼公主們的配色和造型變成的，像是紅藍黃組合搭配紅色蝴蝶結的是白雪公主、由各種藍色組合搭配玻璃鞋的是灰姑娘等等，如此細心的安排相信一定會讓迪士尼迷們非常滿意。款式方面，除了有手提、肩背兩用包之外，還有點綴甜筒餅乾和櫻桃、巧克力醬的造型後背包，不過因為這款實在太可愛，目前官網已經售完，喜歡的粉絲可能得再等等看或是從其他拍賣網找找囉！

另外，美國輕量配件包包品牌LeSportsac新款「夏日情懷」印花，也把大家在夏天總是忍不住要吃好幾支的冰淇淋、雪糕、鳳梨和熱狗等感覺會讓人與「度假」聯想在一起的愉快元素，以塗鴉筆觸呈現在米白色的包款上，搭配上淡粉色飾邊和立體冰淇淋造型拉鍊，讓包包充滿甜蜜活力，融化壞心情。經典郵差包、後背包，還有斜背手提兩用包、皮夾、化妝包等款式，滿足各種造型需求。另外也推出酪梨印花、色彩飽和度高的彩繪普普風印花，都非常適合夏天。

夏日情懷日常托特包，1,650元。圖／LeSportsac提供
夏日情懷日常托特包，1,650元。圖／LeSportsac提供
LeSportsac推出全新印花，其中「冰淇淋」主題更能為視覺消暑，搭配繽紛配色超亮眼。圖／LeSportsac提供
LeSportsac推出全新印花，其中「冰淇淋」主題更能為視覺消暑，搭配繽紛配色超亮眼。圖／LeSportsac提供
夏日情懷方形化妝包，900元。圖／LeSportsac提供
夏日情懷方形化妝包，900元。圖／LeSportsac提供
美國品牌Loungefly與迪士尼聯名推出公主冰淇淋印花包款。圖／摘自twitter
美國品牌Loungefly與迪士尼聯名推出公主冰淇淋印花包款。圖／摘自twitter
夏日情懷拉鍊口袋後背包，3,400元。圖／LeSportsac提供
夏日情懷拉鍊口袋後背包，3,400元。圖／LeSportsac提供
夏日情懷經典郵差包，1,450_3454_F639
夏日情懷經典郵差包，1,450_3454_F639
美國品牌Loungefly與迪士尼聯名推出公主冰淇淋印花包款。圖／摘自twitter
美國品牌Loungefly與迪士尼聯名推出公主冰淇淋印花包款。圖／摘自twitter
美國品牌Loungefly與迪士尼聯名推出公主冰淇淋印花包款。圖／摘自twitter
美國品牌Loungefly與迪士尼聯名推出公主冰淇淋印花包款。圖／摘自twitter
美國品牌Loungefly與迪士尼聯名推出公主冰淇淋印花包款，點綴甜筒餅乾和櫻桃、巧克力醬的造型後背包目前已搶購一空。圖／摘自twitter
美國品牌Loungefly與迪士尼聯名推出公主冰淇淋印花包款，點綴甜筒餅乾和櫻桃、巧克力醬的造型後背包目前已搶購一空。圖／摘自twitter
長形化妝包，各950元。圖／LeSportsac提供
長形化妝包，各950元。圖／LeSportsac提供

冰淇淋 迪士尼

延伸閱讀

高雄建迪士尼有困難 韓國瑜：願收回政見

限12天！馬辣「4人同行1人免費」 玉荷包＋芒果吃到飽

高雄迪士尼？韓：有困難 我願收回

迪士尼高層跳槽 轉投抖音擔任CEO

相關新聞

被火車耽誤的便當店開進全家 今起推出8款聯名台式鮮食

被網友戲稱為「被火車耽誤的便當店」的臺鐵，每年賣出超過千萬個便當，幾乎人人都有在火車上吃便當的懷舊回憶，而這個古早味現在...

你認得出哪些角色？迪士尼公主變身超可愛冰淇淋印花包

夏季穿搭總少不了清新的印花元素，除了服裝之外，配件也是一大重點。其中「冰淇淋」主題印花更能為視覺消暑，搭配繽紛配色超亮眼...

百貨520加碼 京站買滿520元抽「嘉義觀止」雙人住宿券

520是百貨優惠加碼日，新光三越、京站都推出今日限定優惠，新光三越App會員今天點數扣1點有機會抽中最高2萬元電子禮券，...

沒說出口的520！Montblanc Zegna 把文字力變防疫力 大愛放送

520是特別的日子，除了是對國家的重要一日，更在諧音中帶有慈愛與愛的意念。愛是個過度詮釋的字詞，但520則相對輕巧討喜。...

讓調酒師生無可戀的5款調酒 教你怎麼點成為當日MVP！

到了酒吧，誰不想來一杯好喝的調酒揭開一整夜的序幕呢？只是當你正興奮著閱讀著酒單上五花八門的解說時，每個看似有格調的調酒師...

神複製金喜愛、金高銀韓劇穿搭！AllSaints、Charles & Keith來助攻

有在追韓劇《The King：永遠的君主》、或是剛剛播畢《夫婦的世界》的粉絲，都會對劇中的金高銀、金喜愛等人穿搭，感到好...

Hello Kitty迷、蛋黃哥粉絲看過來！Reebok聯名鞋台灣也買得到了

喜愛Hello Kitty和蛋黃哥（Gudetama ）一定不會錯過，Reebok Instapump Fury聯名鞋，...

20種經典圖騰塗鴉潮翻 特別版香奈兒J12∙20曝光

香奈兒（CHANEL）最經典的腕表J12，自2000年推出以來，以簡約獨特的黑白美學，顛覆了傳統鐘表產業。今年適逢J12...

萬坪小凡爾賽宮 隱身屏東秘境

聯合報系有行旅深入屏東秘境，推出「企業家山居歲月系列之十三—茱麗葉城堡莊園」，將安排旅人前往隱境莊園，見學隱居工匠職人、樂音藝術手作，還將驗證小鎮農人漁夫自然耕作、人性無毒農漁法，落實從產地到餐桌的「綠哩程飲食及餐桌風景」。

芒果生乳捲、芒果塔！亞尼克9款「芒果系甜點」好夏天

隨著芒果產季到來，以生乳捲最具代表性的「亞尼克」，以「愛文芒果」作為主角，一次推出9款芒果系商品，包括有新鮮芒果生乳捲、...

開始認真化妝吧！ 盤點唇膏新品迎夏日

新冠肺炎疫情日漸趨緩，除了乘坐大眾交通工具、密閉空間需要戴口罩之外，民眾也漸漸耐不住高溫的天氣，在戶外空氣流通處戴口罩的...

後疫情時代觀察 時尚／精品、鐘表 加速往線上靠攏

突如其來的一場新冠肺炎，打亂了多數人的生活，也對時尚產業留下深刻影響，隨著疫情趨緩，在後疫情時代，精品及鐘表界又該如何迎...

熱門新聞

真正大雨還沒來！ 氣象局：周四至周六全台有雨

下半年即將爆富的5星座：巨蟹站賺錢先峰 摩羯遇金桃花

明起全家也買的到台鐵便當！八種菜色一次看連排骨都有

農地要做什麼才可以年收入超過60萬？ 網曝1招：不只賺60萬

氣象專家吳德榮示警 21日起防致災性降雨

梅雨鋒面強降雨南部仍未能解渴 南水局點出關鍵原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。