百貨520加碼 京站買滿520元抽「嘉義觀止」雙人住宿券

520是百貨優惠加碼日，新光三越、京站都推出今日限定優惠，新光三越App會員今天點數扣1點有機會抽中最高2萬元電子禮券，各店也都有520主題優惠。京站今天推出在全館單筆消費520元即可抽「嘉義觀止」雙人住宿券，另有餐飲美食優惠。

新光三越台北信義新天地集結Keeley Ann、曼黛瑪璉、Columbia、New Balance共30品牌，今天推出限定折扣、消費滿額折抵520元等活動。美妝品牌CHANTECAILLE推出520新櫃開幕獨家優惠，購買限定組合6折優惠。雲朵鬆餅WOOSA用餐消費滿520元並與鬆餅合影、分享，即送經典蜂蜜冰淇淋鬆餅兌換券。至Chambistro享香檳餐酒館享用雙人套餐，送西班牙微甜白酒；至劍持屋享用雙人套餐，送氣泡飲料。

新光三越台北南西店推出App獨享優惠，像是CK經典風格米蘭帶腕表女款價值7,400元，使用skm pay結帳享8折優惠價5,920元、VENSERS短夾價值990元，使用skm pay結帳即享5折優惠價495元。此外，集結近10家飾品，推出質感飾品線上購7折起，BONITA包邊草編帽價值3,980元，skm pay結帳即享7折優惠價2,780元、colorful手工髮箍價值1,580元，使用skm pay結帳即享5折優惠價790元。