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沒說出口的520！Montblanc Zegna 把文字力變防疫力 大愛放送
520是特別的日子，除了是對國家的重要一日，更在諧音中帶有慈愛與愛的意念。愛是個過度詮釋的字詞，但520則相對輕巧討喜。如何把愛大方說出口？Montblanc在北美地區發起了名為「To Those Outside」活動，感謝在這波世界變動下，各行各業第一線人員的付出。以沈默的文字發聲，堪稱另類520。
由於北美地區疫情仍相當嚴重，多數精品店持續處於關閉的當下，萬寶龍最早於五月11日紐約專賣店開始，陸續串連了舊金山、芝加哥，同屬北美地區的加拿大溫哥華、多倫多等地區的專賣店將櫥窗變身留言板，由員工自行書寫，留下鼓勵第一線人員的暖心文字。萬寶龍北美區總裁Sylvain Costof並表示，「這項活動將精品店所在區域的人們團結在一起，以非常個人化的方式向這些英雄們致謝！」而活動預計在北美地區將持續至六月，同時已在instagram看到使用ToThoseOutside為hashtag的網友自主書寫、主動串連。
同樣展現文字力量的其實還有義大利品牌Ermengildo Zegna，五月初時品牌已於紐約專賣店外，透過兩個櫥窗以文字展現鮮明主張。一面櫥窗主張關心彼此，以愛替代恐懼（Let's be led by Love , not fear），另一面櫥窗則主張透行動，形塑美好明日（Our actions today will shape our tomorrow）；近期品牌再推出白色紅字的Change makes a man慈善T恤，強調在疫情下各種改變帶來的可能助益，收入則將捐贈予來自義大利、在全世界設有30處分支的人道組織Cesvi。
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