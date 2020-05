沒說出口的520！Montblanc Zegna 把文字力變防疫力 大愛放送

520是特別的日子,除了是對國家的重要一日,更在諧音中帶有慈愛與愛的意念。愛是個過度詮釋的字詞,但520則相對輕巧討喜。如何把愛大方說出口?Montblanc在北美地區發起了名為「To Those Outside」活動,感謝在這波世界變動下,各行各業第一線人員的付出。以沈默的文字發聲,堪稱另類520。

由於北美地區疫情仍相當嚴重,多數精品店持續處於關閉的當下,萬寶龍最早於五月11日紐約專賣店開始,陸續串連了舊金山、芝加哥,同屬北美地區的加拿大溫哥華、多倫多等地區的專賣店將櫥窗變身留言板,由員工自行書寫,留下鼓勵第一線人員的暖心文字。萬寶龍北美區總裁Sylvain Costof並表示,「這項活動將精品店所在區域的人們團結在一起,以非常個人化的方式向這些英雄們致謝!」而活動預計在北美地區將持續至六月,同時已在instagram看到使用ToThoseOutside為hashtag的網友自主書寫、主動串連。