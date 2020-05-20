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沒說出口的520！Montblanc Zegna 把文字力變防疫力 大愛放送

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Montblanc在北美地區發起了名為「To Those Outside」活動，感謝所有各行各業第一線人員的付出。圖 / Montblanc提供。
Montblanc在北美地區發起了名為「To Those Outside」活動，感謝所有各行各業第一線人員的付出。圖 / Montblanc提供。

520是特別的日子，除了是對國家的重要一日，更在諧音中帶有慈愛與愛的意念。愛是個過度詮釋的字詞，但520則相對輕巧討喜。如何把愛大方說出口？Montblanc在北美地區發起了名為「To Those Outside」活動，感謝在這波世界變動下，各行各業第一線人員的付出。以沈默的文字發聲，堪稱另類520。

由於北美地區疫情仍相當嚴重，多數精品店持續處於關閉的當下，萬寶龍最早於五月11日紐約專賣店開始，陸續串連了舊金山、芝加哥，同屬北美地區的加拿大溫哥華、多倫多等地區的專賣店將櫥窗變身留言板，由員工自行書寫，留下鼓勵第一線人員的暖心文字。萬寶龍北美區總裁Sylvain Costof並表示，「這項活動將精品店所在區域的人們團結在一起，以非常個人化的方式向這些英雄們致謝！」而活動預計在北美地區將持續至六月，同時已在instagram看到使用ToThoseOutside為hashtag的網友自主書寫、主動串連。

同樣展現文字力量的其實還有義大利品牌Ermengildo Zegna，五月初時品牌已於紐約專賣店外，透過兩個櫥窗以文字展現鮮明主張。一面櫥窗主張關心彼此，以愛替代恐懼（Let's be led by Love , not fear），另一面櫥窗則主張透行動，形塑美好明日（Our actions today will shape our tomorrow）；近期品牌再推出白色紅字的Change makes a man慈善T恤，強調在疫情下各種改變帶來的可能助益，收入則將捐贈予來自義大利、在全世界設有30處分支的人道組織Cesvi。

早在五月初，Zegna已將紐約專賣店的櫥窗改為文字形象，提出團結、負責與愛的鮮明訴求。圖 / 翻攝自 ig @Zegna。
早在五月初，Zegna已將紐約專賣店的櫥窗改為文字形象，提出團結、負責與愛的鮮明訴求。圖 / 翻攝自 ig @Zegna。
始終鼓勵書寫的萬寶龍，這回將文字力提煉成防疫力，大方送暖、另類暢愛。圖 / Montblanc提供。
始終鼓勵書寫的萬寶龍，這回將文字力提煉成防疫力，大方送暖、另類暢愛。圖 / Montblanc提供。
近年以「What makes a Man」為廣告核心不斷叩問的Zegna，近期並推出「Change makes a man」慈善T恤，收入並將捐贈予慈善機構。圖 / 翻攝自 ig @Zegna。
近年以「What makes a Man」為廣告核心不斷叩問的Zegna，近期並推出「Change makes a man」慈善T恤，收入並將捐贈予慈善機構。圖 / 翻攝自 ig @Zegna。
透過張貼在精品店櫥窗的手寫文字，萬寶龍向抗疫英雄們致意，也再度展現文字的深遠力量。圖 / Montblanc提供。
透過張貼在精品店櫥窗的手寫文字，萬寶龍向抗疫英雄們致意，也再度展現文字的深遠力量。圖 / Montblanc提供。

義大利 520 品牌

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