讓調酒師生無可戀的5款調酒 教你怎麼點成為當日MVP！

到了酒吧，誰不想來一杯好喝的調酒揭開一整夜的序幕呢？只是當你正興奮著閱讀著酒單上五花八門的解說時，每個看似有格調的調酒師，其實內心都正上演著一個你看不見的小劇場，得用無止盡的「念力」祈禱著你不要點到他最害怕做的那一款雞尾酒！

我曾經在澳洲做過調酒師，待過PUB也待過高級餐廳，今天綜合自身經驗和國內外調酒師友人意見，跟大家分享當我們在繁忙週末時，最讓我們捏把冷汗的五款雞尾酒單：

第五名：Mojito （莫希托）

你一定聽過冰塊的品質決定調酒的品質。Mojito就是一款要有大量碎冰喝起來口感才會清爽，但若在沒有碎冰機的酒吧，手動鎚冰這件事情做久了就是兩個字：痛苦！再加上傳統做法是要用攪拌棒輕輕擠壓讓切塊綠檸檬的汁液和白砂糖溶解在薄荷香氣之中，而不是直接加入糖水即可，兩者風味差別之大，因此根本就沒有 #一分鐘做出mojito 這種事情。

第四名：Espresso Martini （濃縮咖啡馬丁尼）

調酒Espresso Martini （濃縮咖啡馬丁尼）。（圖／shutterstock）

這款據說是因為它的發明者 Dick Bradsell 逝世，而再次成為話題的經典調酒，它的製作過程除了要長時間的搖蕩，製造濃厚泡沫外，成敗的關鍵主要還是濃縮咖啡的品質，現煮的永遠比提前煮好冰起來備用的好喝100倍，也因此對於一位不會使用咖啡機的調酒師，實在是有點頭痛。況且相信所有調酒師一定都面臨過以下窘境，提早將咖啡機清理乾淨準備收工時，結果沒想到下一秒立刻接單！

第三名：Bloody Mary （血腥瑪麗）

調酒Bloody Mary (血腥瑪麗)。（圖／freepik）

一款我在澳洲每個週末做到要翻白眼的雞尾酒。因為號稱有解宿醉的功能，因此從早上9點就成為熱門飲品，每當接到一整桌都要喝血腥瑪麗時，大概也能猜想的到會是一桌心情不是很好的客人了。除了要使用耗時的「滾動法」（像是拉茶般將酒液在兩個容器中來回拉高倒入）調製以外，這款調酒的內容物實在太繁瑣，像是除了基底伏特加以外，還要加入辣醬油、塔巴斯科辣椒醬、芹菜、小黃瓜、鹽、黑胡椒、辣椒、檸檬汁，更不用說是要求要使用新鮮番茄汁的店家了！

第二名：Ramos Gin Fizz （拉莫斯金菲士）

調酒Ramos Gin Fizz (拉莫斯金菲士)（圖／ROOM by Le Kief提供）

一款號稱調酒師魂飛魄散的酒，首先是長時間的搖蕩（原始酒譜需搖蕩12分鐘）再來因為過程需要使用到鮮奶油，因此所有用到的器具都要用清潔劑再細心清洗過一次，（若有殘餘油脂，下次再組合或搖蕩時很容易滑落鬆脫）有的時候還因為鮮奶油存放位置在廚房，必須越過人群往返，夯不啷噹為了做這一杯調酒，20分鐘就過去了，你說調酒師在繁忙的週末晚看到這單，臉能不垮嘛？

第一名：不知名或自創酒款 （指著手機裡某間酒吧的招牌說：我要這個！）

雖然耗時繁瑣的雞尾酒令人頭痛，但是再怎麼來說它至少還有個經典名字，調酒師也能根據酒譜略知客人的口味喜好，但若是因為最近喝到一款喜歡的酒卻完全不知道內容物，或把調酒當手搖飲，開始發揮想像力自創酒款，甚至嚷嚷著好想喝別間店招牌酒、某間網美店的酒拍照起來多氣派多好看，這樣的行為不僅是為難人家，也可能讓調酒師瞬間內心爆炸喔！（笑）

最後，雖然列出了5款難搞酒單，但畢竟調酒師的職業，就是要運用專業技術做出讓顧客滿意的飲品，我相信大部分時間調酒師都是使命必達，只是如果下次在酒吧看到已經很多人在等酒，而你又真的好想喝這些製作時間偏長的酒款，也請多點耐心等候喔！如果不知道要喝什麼的時候，與其說：「來杯驚喜的！(Surprise me!) 」下次說這個讓調酒師一秒對你產生好印象的大絕招：「我要一杯你最喜歡喝的酒，不管是什麼，我絕對不會抱怨。」讓調酒師不需要花時間想到底要做什麼，只需要想著這杯酒有多好喝，迫不及待跟你分享，這樣的心情，肯定讓你成為調酒師的本日MVP！

＊以上為自己本身經驗及友人心得，不代表所有調酒師言論，若有其他想法，歡迎大家共同討論。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。