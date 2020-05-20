神複製金喜愛、金高銀韓劇穿搭！AllSaints、Charles & Keith來助攻

有在追韓劇《The King：永遠的君主》、或是剛剛播畢《夫婦的世界》的粉絲，都會對劇中的金高銀、金喜愛等人穿搭，感到好奇。時尚品牌AllSaints、Charles & Keith就來助攻，讓人神複製夯劇女主角穿搭也不傷荷包。

韓劇《夫婦的世界》女主角金喜愛（右），身穿AllSaints Flyn襯衫洋裝。圖／摘自JTBC官網

就像是描述現實一般，韓劇《夫婦的世界》受到許多影迷的喜愛，而身為劇中正宮的金喜愛精緻穿搭，詮釋出迷人韻味，也成為了討論話題。金喜愛在劇中穿著AllSaints Flyn襯衫洋裝，上半身採用合身垂褶設計，後背繫帶使腰部線條更為明顯，下擺的不規則裙襬則是招牌性的剪裁，襯托出金她在劇中霸氣優雅氣質。不同於金喜愛的自信丰采，在《The King：永遠的君主》中，女主角金高銀則是穿搭AllSaints男裝Kino皮革飛行夾克，略帶中性的風格符合劇中的角色設定，特別是Kino皮革飛行夾克運用簡約拉鍊細節與柔軟綿羊皮，採用經典MA-1版型設計延伸而成，休閒且率性。

韓劇《夫婦的世界》女配角朴宣暎，搭配了Charles & Keit白色鱷魚紋壓扣手提包。圖／摘自JTBC官網

不只服裝可以找到同款，配件也能有同樣設計能搭配，在《夫婦的世界》裡飾演女配角貴婦高藝琳的朴宣暎，在和劇中丈夫孫在赫離婚之後又重新開始甜蜜約會，一身優雅簡潔的氣質穿搭，全身亮點就是Charles & Keith白色鱷魚紋壓扣手提包。復古簡潔的梯型外觀，搭配古銅金壓扣及半圓提把，非常適合喜愛簡約風格的消費者，無論辦公室造型、約會穿搭、派對造型，一個包款即可駕馭各種場合，輕鬆提升整體造型的時髦感。

金喜愛穿著類似款AllSaints Anya墨綠色長版襯衫洋裝8,300元。圖／AllSaints提供

金高銀同款AllSaints Kino深灰色皮革飛行夾克17,900元。圖／AllSaints提供