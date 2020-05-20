被火車耽誤的便當店開進全家 今起推出8款聯名台式鮮食

被網友戲稱為「被火車耽誤的便當店」的臺鐵，每年賣出超過千萬個便當，幾乎人人都有在火車上吃便當的懷舊回憶，而這個古早味現在走進全台3,600間全家便利商店也能隨時吃得到！

全家繼去年拿下臺鐵25個站點經營權後，再宣布與臺鐵深化合作，與「台鐵便當」開發聯名鮮食產品，打破過往只能在車站或火車上才能購買品嚐的限制，自5月20日起陸續推出8款跨品類聯名鮮食，以經典「滷排骨」為主題開發，製成多樣化的餐點，橫跨早餐、主餐、輕食3種餐別，更將臺鐵滷排骨首度開發成冷凍食品，在家簡單覆熱即可享用。

全家鮮食部部長黃正田表示，此次合作除了看重台鐵便當受國人喜愛，也瞄準台式料理在台灣消費市場的商機。這次與打造台式經典的「台鐵便當」聯名，以招牌「滷排骨」為定番食材加以開發，推出握沙拉、飯糰、炒飯、乾拌麵等全天候皆很適合食用的鮮食，另外還推出滷排骨冷凍調理包，採取期間限定預購販售，不管是要買回家加菜還是當宵夜都非常適合。

此次商品包裝也特別結合臺鐵火車車種設計，帶消費者展開一趟懷舊之旅。主餐類的「滷排骨雪菜炒飯」的經典地位與自強號經典橘、紅、白色非常相襯；「滷排骨雪菜炒飯」則擁有復興號帶給乘客簡樸、舒適的滿足感。早餐類的「大口經典滷排飯糰」長方形外觀就用莒光號的寬大玻璃窗來呈現；「傳統滷排糯米飯糰」的經典古早味，就像台鐵歷史最悠久的車種普快車一樣充滿代表性。輕食則推出中西融合的特色商品，「里肌豬排長堡」選用流線造型、橘黃色線條的太魯閣號，展現傳統與創新的結合；「滷排刈包」則與普悠瑪號純白色為底的外觀，內裝千變萬化的組合不謀而合；「里肌豬排握沙拉」捲條狀的外型，則與平時少見、懷舊感十足的蒸氣觀光列車類似。