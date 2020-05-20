快訊

中職／「彈的賽」再現 4年前教訓還不夠嗎？

蔡英文兩大挑戰：處在美中危險關係的中心、經濟恐萎縮

Hello Kitty迷、蛋黃哥粉絲看過來！Reebok聯名鞋台灣也買得到了

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Hello Kitty、蛋黃哥與Reebok的Instapump Fury聯名鞋，可愛度破表，現在台灣也買得到了！圖／Reebok提供
Hello Kitty、蛋黃哥與Reebok的Instapump Fury聯名鞋，可愛度破表，現在台灣也買得到了！圖／Reebok提供

喜愛Hello Kitty蛋黃哥（Gudetama ）一定不會錯過，Reebok Instapump Fury聯名鞋，可愛度破表，現在台灣也買得到了！而同樣話題滿滿的還有FILA與Subway潛艇堡的跨界合作，一口氣推出鞋款、服飾、包包等單品，並加入許多巧思。

Reebok與三麗鷗（Sanrio）兩大台柱Hello Kitty與蛋黃哥的聯名系列，早在去年9月就曝光了，當時就有高詢問與討論度。今年，品牌終於回應了粉絲的呼喚，引進包括了男、女和童鞋的款式來台，一同呼應「Pump Day」的到來。這是Reebok首次與三麗鷗合作，同樣採用了經典的InstaPump Fury鞋款為基礎，設計時把Hello Kitty的無辜又俏皮加入Pump按鈕上，招牌的紅色蝴蝶結在Pump標誌性按鈕下方，顯得可愛加倍。而以療癒系聞名蛋黃哥也現身Pump 按鈕上，配上的鮮明的黃色鞋身，想讓人忽略都難。另外，為響應Pump Day盛事，Reebok推出限時聯名活動，從即日起至7月19日為止，只要購物滿指定金額，就有機會獲得Hello Kitty玩偶以及蛋黃哥頸枕。

Reebok Sanrio Instapump Fury聯名系列Hello Kitty女鞋5,650元。圖／Reebok提供
Reebok Sanrio Instapump Fury聯名系列Hello Kitty女鞋5,650元。圖／Reebok提供

Reebok Sanrio Instapump Fury聯名系列Hello Kitty女鞋5,650元。圖／Reebok提供
Reebok Sanrio Instapump Fury聯名系列Hello Kitty女鞋5,650元。圖／Reebok提供

說到話題度，那麼FILA和Subway聯名的系列，也不容忽視，利用熟悉的綠、黃配色於鞋款、服裝和包包上，多款設計充滿巧思。FILA以「Taste Good.Feel Good.」為聯名系列主題，並重新改裝Logo配色，使用經典的Zagato老爹鞋與帆布鞋為基底，在米白的底色上加入了代表Subway的綠與黃，包括了鞋帶、鞋跟、標籤上都能發現品牌的DNA。不只如此，在綠、黃、白與黑的T恤上，也還使用特別設計過的雙品牌標誌，包款靈感也源自用來包裝潛艇堡的紙袋，話題性十足。

從即日起至7月19日為止，只要購物滿指定金額，就有機會獲得Hello Kitty玩偶枕。圖／Reebok提供
從即日起至7月19日為止，只要購物滿指定金額，就有機會獲得Hello Kitty玩偶枕。圖／Reebok提供

從即日起至7月19日為止，只要購物滿指定金額，就有機會獲得蛋黃哥頸枕。圖／Reebok提供
從即日起至7月19日為止，只要購物滿指定金額，就有機會獲得蛋黃哥頸枕。圖／Reebok提供

FILA和Subway聯名系列，利用熟悉的綠、黃配色於鞋款、服裝和包包上，多款設計充滿巧思。圖／摘自instagram
FILA和Subway聯名系列，利用熟悉的綠、黃配色於鞋款、服裝和包包上，多款設計充滿巧思。圖／摘自instagram

FILA和Subway聯名系列，利用熟悉的綠、黃配色於鞋款、服裝和包包上，多款設計充滿巧思。圖／摘自instagram
FILA和Subway聯名系列，利用熟悉的綠、黃配色於鞋款、服裝和包包上，多款設計充滿巧思。圖／摘自instagram

FILA和Subway聯名系列，利用熟悉的綠、黃配色於鞋款、服裝和包包上，多款設計充滿巧思。圖／摘自instagram
FILA和Subway聯名系列，利用熟悉的綠、黃配色於鞋款、服裝和包包上，多款設計充滿巧思。圖／摘自instagram

FILA和Subway聯名系列，利用熟悉的綠、黃配色於鞋款、服裝和包包上，多款設計充滿巧思。圖／摘自instagram
FILA和Subway聯名系列，利用熟悉的綠、黃配色於鞋款、服裝和包包上，多款設計充滿巧思。圖／摘自instagram

蛋黃哥 Hello Kitty 品牌

延伸閱讀

雙面抱枕、零錢包超可愛！OPEN小將、HELLO KITTY跨界聯名慶生大玩變裝派對

7-11可愛新貨到！「貓貓蟲咖波雨衣、Hello Kitty造型保冰杯」快衝一波

Hello Kitty主題房來了！知本金聯世紀酒店限量開賣

HOLA 攜手迪士尼皮克斯 生活工場 聯名Hello Kitty

相關新聞

被火車耽誤的便當店開進全家 今起推出8款聯名台式鮮食

被網友戲稱為「被火車耽誤的便當店」的臺鐵，每年賣出超過千萬個便當，幾乎人人都有在火車上吃便當的懷舊回憶，而這個古早味現在...

神複製金喜愛、金高銀韓劇穿搭！AllSaints、Charles & Keith來助攻

有在追韓劇《The King：永遠的君主》、或是剛剛播畢《夫婦的世界》的粉絲，都會對劇中的金高銀、金喜愛等人穿搭，感到好...

Hello Kitty迷、蛋黃哥粉絲看過來！Reebok聯名鞋台灣也買得到了

喜愛Hello Kitty和蛋黃哥（Gudetama ）一定不會錯過，Reebok Instapump Fury聯名鞋，...

20種經典圖騰塗鴉潮翻 特別版香奈兒J12∙20曝光

香奈兒（CHANEL）最經典的腕表J12，自2000年推出以來，以簡約獨特的黑白美學，顛覆了傳統鐘表產業。今年適逢J12...

萬坪小凡爾賽宮 隱身屏東秘境

聯合報系有行旅深入屏東秘境，推出「企業家山居歲月系列之十三—茱麗葉城堡莊園」，將安排旅人前往隱境莊園，見學隱居工匠職人、樂音藝術手作，還將驗證小鎮農人漁夫自然耕作、人性無毒農漁法，落實從產地到餐桌的「綠哩程飲食及餐桌風景」。

芒果生乳捲、芒果塔！亞尼克9款「芒果系甜點」好夏天

隨著芒果產季到來，以生乳捲最具代表性的「亞尼克」，以「愛文芒果」作為主角，一次推出9款芒果系商品，包括有新鮮芒果生乳捲、...

開始認真化妝吧！ 盤點唇膏新品迎夏日

新冠肺炎疫情日漸趨緩，除了乘坐大眾交通工具、密閉空間需要戴口罩之外，民眾也漸漸耐不住高溫的天氣，在戶外空氣流通處戴口罩的...

後疫情時代觀察 時尚／精品、鐘表 加速往線上靠攏

突如其來的一場新冠肺炎，打亂了多數人的生活，也對時尚產業留下深刻影響，隨著疫情趨緩，在後疫情時代，精品及鐘表界又該如何迎...

金喜愛《夫婦的世界》包款精選輯 上班穿搭的時尚聖經

狗血灑好灑滿的《夫婦的世界》熱烈落幕，女主角金喜愛詮釋的各式包款仍持續延燒熱度，在池善雨角色的助攻之下，DELVAUX ...

限12天！馬辣「4人同行1人免費」 玉荷包＋芒果吃到飽

近期活動不斷的馬辣集團，自5月20日起再度加碼優惠，針對位於西門町商圈的「馬辣」、「新馬辣」、「新馬辣plus+」等3家...

金沙醬＋黑麵包！ 肯德基限定「金沙黑爵士咔啦雞腿堡」登場

隨著初夏將至，肯德基自即日起限時推出「金沙黑爵士咔啦雞腿堡」，藉由金沙醬、黑麵包，為經典口味帶來不同的新意。另外肯德基也...

吳姍儒最愛「男生身上淡香味」 爆料吳宗憲味道有特色

因為疫情關係，讓許多人無法出國，吳姍儒的無聊咖啡，與香氛品牌Farcent合作，打造夏日雞蛋花打卡景點，有雞蛋花體驗區、...

熱門新聞

真正大雨還沒來！ 氣象局：周四至周六全台有雨

滯留鋒影響天氣不穩定 氣象局：周四、周五雨更強

下半年即將爆富的5星座：巨蟹站賺錢先峰 摩羯遇金桃花

明起全家也買的到台鐵便當！八種菜色一次看連排骨都有

新莊3萬1千坪全新商場 「宏匯廣場」7月3日試營運

農地要做什麼才可以年收入超過60萬？ 網曝1招：不只賺60萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。