Hello Kitty迷、蛋黃哥粉絲看過來！Reebok聯名鞋台灣也買得到了
喜愛Hello Kitty和蛋黃哥（Gudetama ）一定不會錯過，Reebok Instapump Fury聯名鞋，可愛度破表，現在台灣也買得到了！而同樣話題滿滿的還有FILA與Subway潛艇堡的跨界合作，一口氣推出鞋款、服飾、包包等單品，並加入許多巧思。
Reebok與三麗鷗（Sanrio）兩大台柱Hello Kitty與蛋黃哥的聯名系列，早在去年9月就曝光了，當時就有高詢問與討論度。今年，品牌終於回應了粉絲的呼喚，引進包括了男、女和童鞋的款式來台，一同呼應「Pump Day」的到來。這是Reebok首次與三麗鷗合作，同樣採用了經典的InstaPump Fury鞋款為基礎，設計時把Hello Kitty的無辜又俏皮加入Pump按鈕上，招牌的紅色蝴蝶結在Pump標誌性按鈕下方，顯得可愛加倍。而以療癒系聞名蛋黃哥也現身Pump 按鈕上，配上的鮮明的黃色鞋身，想讓人忽略都難。另外，為響應Pump Day盛事，Reebok推出限時聯名活動，從即日起至7月19日為止，只要購物滿指定金額，就有機會獲得Hello Kitty玩偶以及蛋黃哥頸枕。
說到話題度，那麼FILA和Subway聯名的系列，也不容忽視，利用熟悉的綠、黃配色於鞋款、服裝和包包上，多款設計充滿巧思。FILA以「Taste Good.Feel Good.」為聯名系列主題，並重新改裝Logo配色，使用經典的Zagato老爹鞋與帆布鞋為基底，在米白的底色上加入了代表Subway的綠與黃，包括了鞋帶、鞋跟、標籤上都能發現品牌的DNA。不只如此，在綠、黃、白與黑的T恤上，也還使用特別設計過的雙品牌標誌，包款靈感也源自用來包裝潛艇堡的紙袋，話題性十足。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言