Hello Kitty迷、蛋黃哥粉絲看過來！Reebok聯名鞋台灣也買得到了

喜愛Hello Kitty和蛋黃哥（Gudetama ）一定不會錯過，Reebok Instapump Fury聯名鞋，可愛度破表，現在台灣也買得到了！而同樣話題滿滿的還有FILA與Subway潛艇堡的跨界合作，一口氣推出鞋款、服飾、包包等單品，並加入許多巧思。

Reebok與三麗鷗（Sanrio）兩大台柱Hello Kitty與蛋黃哥的聯名系列，早在去年9月就曝光了，當時就有高詢問與討論度。今年，品牌終於回應了粉絲的呼喚，引進包括了男、女和童鞋的款式來台，一同呼應「Pump Day」的到來。這是Reebok首次與三麗鷗合作，同樣採用了經典的InstaPump Fury鞋款為基礎，設計時把Hello Kitty的無辜又俏皮加入Pump按鈕上，招牌的紅色蝴蝶結在Pump標誌性按鈕下方，顯得可愛加倍。而以療癒系聞名蛋黃哥也現身Pump 按鈕上，配上的鮮明的黃色鞋身，想讓人忽略都難。另外，為響應Pump Day盛事，Reebok推出限時聯名活動，從即日起至7月19日為止，只要購物滿指定金額，就有機會獲得Hello Kitty玩偶以及蛋黃哥頸枕。

Reebok Sanrio Instapump Fury聯名系列Hello Kitty女鞋5,650元。圖／Reebok提供

Reebok Sanrio Instapump Fury聯名系列Hello Kitty女鞋5,650元。圖／Reebok提供

說到話題度，那麼FILA和Subway聯名的系列，也不容忽視，利用熟悉的綠、黃配色於鞋款、服裝和包包上，多款設計充滿巧思。FILA以「Taste Good.Feel Good.」為聯名系列主題，並重新改裝Logo配色，使用經典的Zagato老爹鞋與帆布鞋為基底，在米白的底色上加入了代表Subway的綠與黃，包括了鞋帶、鞋跟、標籤上都能發現品牌的DNA。不只如此，在綠、黃、白與黑的T恤上，也還使用特別設計過的雙品牌標誌，包款靈感也源自用來包裝潛艇堡的紙袋，話題性十足。

從即日起至7月19日為止，只要購物滿指定金額，就有機會獲得Hello Kitty玩偶枕。圖／Reebok提供

從即日起至7月19日為止，只要購物滿指定金額，就有機會獲得蛋黃哥頸枕。圖／Reebok提供

FILA和Subway聯名系列，利用熟悉的綠、黃配色於鞋款、服裝和包包上，多款設計充滿巧思。圖／摘自instagram

FILA和Subway聯名系列，利用熟悉的綠、黃配色於鞋款、服裝和包包上，多款設計充滿巧思。圖／摘自instagram

FILA和Subway聯名系列，利用熟悉的綠、黃配色於鞋款、服裝和包包上，多款設計充滿巧思。圖／摘自instagram