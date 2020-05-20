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20種經典圖騰塗鴉潮翻 特別版香奈兒J12∙20曝光

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
香奈兒歡慶J12腕表20週年，推出限量特別版J12∙20腕表。圖／香奈兒提供
香奈兒歡慶J12腕表20週年，推出限量特別版J12∙20腕表。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）最經典的腕表J12，自2000年推出以來，以簡約獨特的黑白美學，顛覆了傳統鐘表產業。今年適逢J12腕表歡慶20週年，除了年初已經發表的特別版本如首度同時出現的黑白雙色J12 Paradoxe、全通透的藍寶石水晶J12 X-RAY之外，品牌日前曝光最新特別版作品J12∙20，在表圈與表盤上裝飾童趣塗鴉風格的2.55包、山茶花、N°5香水、甚至斜紋軟呢外套等香奈兒20個經典符碼圖騰，限量發行2020只，另推出限量編號發行5只的琺瑯款。

身為時尚界最具指標性的龍頭品牌，香奈兒自創立以來發表過無數引領時尚的經之作 – 斜紋軟尼外套、珍珠串鍊、2.55包、山茶花、N°5香水、獅子圖騰… 不勝枚舉 – 每一位粉絲心目中都有一個最完美的答案。為歡慶品牌經典腕表J12問世20週年，J12∙20以純白色彩為表現藝術的畫布，將20種經典符碼以充滿童趣的塗鴉圖案呈現於上，更透過拋光鍍銠手法和縝密工序凸顯圖案的立體化，別具收藏意義。限量各5只的黑色和白色琺瑯版，則裝是滿版圖騰，以高難度的手工內填琺瑯打造。

香奈兒J12∙20腕表，38毫米白色抗磨精密陶瓷與精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機芯，限量發行2020枚，25萬元。圖／香奈兒提供
香奈兒J12∙20腕表，38毫米白色抗磨精密陶瓷與精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機芯，限量發行2020枚，25萬元。圖／香奈兒提供
香奈兒歡慶J12腕表20週年，推出限量特別版J12∙20腕表。圖／香奈兒提供
香奈兒歡慶J12腕表20週年，推出限量特別版J12∙20腕表。圖／香奈兒提供
香奈兒J12∙20腕表裝飾20種品牌最具代表性的圖案，以塗鴉手法呈現。圖／香奈兒提供
香奈兒J12∙20腕表裝飾20種品牌最具代表性的圖案，以塗鴉手法呈現。圖／香奈兒提供
香奈兒J12∙20腕表，38毫米白色抗磨精密陶瓷與精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機芯，限量發行2020枚，25萬元。圖／香奈兒提供
香奈兒J12∙20腕表，38毫米白色抗磨精密陶瓷與精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機芯，限量發行2020枚，25萬元。圖／香奈兒提供
香奈兒限量發行2020枚的J12∙20腕表，備有33毫米或38毫米兩種尺寸可選，定價分別為20萬9,000元與25萬元。圖／香奈兒提供
香奈兒限量發行2020枚的J12∙20腕表，備有33毫米或38毫米兩種尺寸可選，定價分別為20萬9,000元與25萬元。圖／香奈兒提供
香奈兒歡慶J12腕表20週年，推出限量特別版J12∙20腕表。圖／香奈兒提供
香奈兒歡慶J12腕表20週年，推出限量特別版J12∙20腕表。圖／香奈兒提供
香奈兒J12∙20琺瑯腕表，38毫米黑色抗磨精密陶瓷與18K白金表殼及表盤、內填琺瑯圖騰及鑲嵌20顆鑽石、Caliber 12.1自動上鍊機芯，限量編號發行5枚，價格店洽。圖／香奈兒提供
香奈兒J12∙20琺瑯腕表，38毫米黑色抗磨精密陶瓷與18K白金表殼及表盤、內填琺瑯圖騰及鑲嵌20顆鑽石、Caliber 12.1自動上鍊機芯，限量編號發行5枚，價格店洽。圖／香奈兒提供
香奈兒J12∙20琺瑯腕表，38毫米白色抗磨精密陶瓷與18K白金表殼及表盤、內填琺瑯圖騰及鑲嵌20顆鑽石、Caliber 12.1自動上鍊機芯，限量編號發行5枚，價格店洽。圖／香奈兒提供
香奈兒J12∙20琺瑯腕表，38毫米白色抗磨精密陶瓷與18K白金表殼及表盤、內填琺瑯圖騰及鑲嵌20顆鑽石、Caliber 12.1自動上鍊機芯，限量編號發行5枚，價格店洽。圖／香奈兒提供

香奈兒 品牌 腕表

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