芒果生乳捲、芒果塔！亞尼克9款「芒果系甜點」好夏天

隨著芒果產季到來，以生乳捲最具代表性的「亞尼克」，以「愛文芒果」作為主角，一次推出9款芒果系商品，包括有新鮮芒果生乳捲、鮮芒夏洛特、芒果奶酪等等不同類型的甜點，藉由新鮮芒果、芒果奶霜、芒果果泥等等元素，豐富甜點控的夏天。

亞尼克本次推出的「新鮮芒果生乳捲」，使用產地直送的在欉黃芒果，完整切塊入餡，用料實在，號稱是年度最重的生乳捲。搭配上蛋糕與北海道奶霜，帶來酸甜多汁的滋味，每條售價485元，使用隨享卡，搭配「原味生乳捲」，可享2條799元的優惠價。另外還有將芒果奶霜搭配日本寒天、屏東無毒綠檸檬的「芒果檸檬寒天生乳捲」，每條420元。

若是喜愛蛋糕或是水果派的民眾，亞尼克也設計有「鮮芒夏洛特」、「芒果圓頂」等2款蛋糕，以及「仲夏鮮芒」水果派。首度登場的「芒果圓頂」蛋糕，內餡有百香芒果凍、百香果果泥、芒果果泥、新鮮芒果等餡料，帶來多層次的酸爽果香，6吋780元、8吋1080元。至於「仲夏鮮芒」則是在派皮中鋪滿了芒果與香草卡士達醬，6吋620元、8吋780元。