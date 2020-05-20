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芒果生乳捲、芒果塔！亞尼克9款「芒果系甜點」好夏天

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「新鮮芒果生乳捲」，使用產地直送的在欉黃芒果，每條售價485元。記者陳睿中／攝影
「新鮮芒果生乳捲」，使用產地直送的在欉黃芒果，每條售價485元。記者陳睿中／攝影

隨著芒果產季到來，以生乳捲最具代表性的「亞尼克」，以「愛文芒果」作為主角，一次推出9款芒果系商品，包括有新鮮芒果生乳捲、鮮芒夏洛特、芒果奶酪等等不同類型的甜點，藉由新鮮芒果、芒果奶霜、芒果果泥等等元素，豐富甜點控的夏天。

亞尼克本次推出的「新鮮芒果生乳捲」，使用產地直送的在欉黃芒果，完整切塊入餡，用料實在，號稱是年度最重的生乳捲。搭配上蛋糕與北海道奶霜，帶來酸甜多汁的滋味，每條售價485元，使用隨享卡，搭配「原味生乳捲」，可享2條799元的優惠價。另外還有將芒果奶霜搭配日本寒天、屏東無毒綠檸檬的「芒果檸檬寒天生乳捲」，每條420元。

若是喜愛蛋糕或是水果派的民眾，亞尼克也設計有「鮮芒夏洛特」、「芒果圓頂」等2款蛋糕，以及「仲夏鮮芒」水果派。首度登場的「芒果圓頂」蛋糕，內餡有百香芒果凍、百香果果泥、芒果果泥、新鮮芒果等餡料，帶來多層次的酸爽果香，6吋780元、8吋1080元。至於「仲夏鮮芒」則是在派皮中鋪滿了芒果與香草卡士達醬，6吋620元、8吋780元。

除了適合多人共享的選擇外，亦有適合單人品嚐的芒果奶酪、芒果奶霜、芒果泡芙等等甜品，單品售價52元起。其中萬里門市限定的「芒果塔」，使用杏仁奶油塔、杏仁奶油餡，再搭配新鮮芒果與香草卡士達，帶來另一種夏季滋味，每份168元。

「芒果圓頂」蛋糕，6吋780元、8吋1,080元。記者陳睿中／攝影
「芒果圓頂」蛋糕，6吋780元、8吋1,080元。記者陳睿中／攝影
芒果泡芙，每個52元。記者陳睿中／攝影
芒果泡芙，每個52元。記者陳睿中／攝影
芒果奶酪，每份85元。記者陳睿中／攝影
芒果奶酪，每份85元。記者陳睿中／攝影
亞尼克推出9款芒果系甜點。記者陳睿中／攝影
亞尼克推出9款芒果系甜點。記者陳睿中／攝影
（左起）芒果塔、芒果奶霜、芒果泡芙。記者陳睿中／攝影
（左起）芒果塔、芒果奶霜、芒果泡芙。記者陳睿中／攝影
「仲夏鮮芒」，6吋620元、8吋780元。記者陳睿中／攝影
「仲夏鮮芒」，6吋620元、8吋780元。記者陳睿中／攝影
鮮芒夏洛特，6吋820元。記者陳睿中／攝影
鮮芒夏洛特，6吋820元。記者陳睿中／攝影

芒果 甜點

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