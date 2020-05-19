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吳姍儒戀上雞蛋花香 不出國待在家也彷彿置身海島度假

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
聊起今夏最時尚的香氛話題，女星吳姍儒表示近來愛上了「雞蛋花」香氣，因為讓人彷彿置身異國，就算現在不能出國旅遊，待在家裡，也可以感受到海島度假般的氛圍。 圖／Farcent提供
聊起今夏最時尚的香氛話題，女星吳姍儒表示近來愛上了「雞蛋花」香氣，因為讓人彷彿置身異國，就算現在不能出國旅遊，待在家裡，也可以感受到海島度假般的氛圍。 圖／Farcent提供

聊起今夏最時尚的香氛話題，女星吳姍儒表示近來愛上了「雞蛋花」香氣，因為讓人彷彿置身異國，就算現在不能出國旅遊，待在家裡，也可以感受到海島度假般的氛圍。

Farcent香水系列今夏推出全新充滿陽光氣息的「雞蛋花」香調系列新品，包括：衣物香氛袋、室內擴香、空間織品噴霧、香水胺基酸沐浴露等系列商品，全系列以黃橘色調為主色，搭配雞蛋花溫暖清新的質感香氣，檸檬、雞蛋花為基調，揉合優雅舒適的茉莉、依蘭依蘭，增添整體香氣的層次感。

吳姍儒還提到，她一直都很重視在家獨處的時刻，工作忙碌過後，回到家打開門時能夠聞到淡淡的香味，會讓人覺得很放鬆，因此她會特別在玄關處擺放擴香產品，提升居家時尚品味。

吳姍儒表示，香氛不只是一種香味、裝飾品，更是一種自我品味的表述和生活態度。

這次Farcent香水雞蛋花系列新上市，還特別與台北「無聊咖啡AMBI-CAFE」合作，自即日起至9月30日期間限定，打造全新「網美級夏日雞蛋花快閃店」，除了可以體驗雞蛋花系列商品，現場還結合了雞蛋花、海洋、沙灘等度假元素，打造多個夏日海洋度假主題的網美拍照熱點，包含：雞蛋花夏日海灘區、泡泡花房區、香氛字母區，讓無法出國的人，一樣享受海島度假風情。

此外，這段時間還有聯名餐點「沁夏島嶼夏日午茶套餐」的推出，由生乳酪蛋糕佐百香果及芒果，搭配蜂蜜檸檬氣泡飲，將海洋的元素注入到下午茶甜點中，且活動期間內消費就送Farcent香水雞蛋花香水香氛體驗包，FB打卡則可獲得雞蛋花香水沐浴露體驗瓶等多重活動優惠。

雞蛋 沐浴

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