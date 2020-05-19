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金喜愛《夫婦的世界》包款精選輯 上班穿搭的時尚聖經

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
金喜愛在自己的IG也曬出劇中多次選用的DELVAUX Brillant黑色牛皮中型肩背手提包。圖／取自IG
金喜愛在自己的IG也曬出劇中多次選用的DELVAUX Brillant黑色牛皮中型肩背手提包。圖／取自IG

狗血灑好灑滿的《夫婦的世界》熱烈落幕，女主角金喜愛詮釋的各式包款仍持續延燒熱度，在池善雨角色的助攻之下，DELVAUX Brillant煙灰色寬版漸層牛皮肩背手提包已經銷售一空，金喜愛在劇中所拎的其他包款，也都有極高詢問度。

她在最後一集的上班穿搭，手持FENDI經典的Peekaboo Essentially包款，演繹都會女性的優雅風尚；Peekaboo Essentially在2018年首度問世，是Peekaboo Essential的迷你版，可手持、肩背，將傳統的Peekaboo中央橫桿刪去的設計，令包款更為輕盈，也是符合池善雨人設的奢華款式。

觀察金喜愛在劇中所使用的配件，百搭的棕、駝色系出鏡率最高，例如第10集出現的LV Arch單手柄手袋，是2019秋冬秀上款，以美國密蘇里州聖路易斯大拱門（Gateway Arch）作為設計靈感，別有建築結構之美；粒面小牛皮作為輪廓勾勒，搭襯光滑小牛皮的袋身，綴以金色搭釦的拱形手柄為獨特細節。

此外，白、灰、黑等表現個性的單色包款，也是金喜愛穿搭重點，例如DIOR 30 Montaigne，首見於2019早秋，醒目的CD釦環、方形包身的簡約成為記憶點，2020早春更推出編織千鳥格紋、極致霧彩新款。灰色系包款則有韓國品牌Joy Gryson的Ricky手提袋，帥氣簡潔的外型，是大容量設計。黑色包款包括DELVAUX Brillant牛皮中型肩背手提包，第一集出現後，在離職的場景也是拎了這只手袋；此外，LONGCHAMP的Roseau手袋也以黑色上鏡，光滑牛皮材質，有簡約俐落的收邊設計，可拆式背帶可變換不同配戴方式。在大結局播出之後，顯得相當輕鬆的金喜愛，在IG曬了私服穿搭，她選擇的正巧也是黑色款，是Alexander McQueen的The Story肩背包，編織細節為俐落的包款帶來波西米亞的浪漫情調。

DELVAUX Brillant黑色牛皮中型肩背手提包，19萬7,600元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Brillant黑色牛皮中型肩背手提包，19萬7,600元。圖／DELVAUX提供
Joy Gryson的Ricky手提袋，為韓國品牌。圖／取自品牌官網
Joy Gryson的Ricky手提袋，為韓國品牌。圖／取自品牌官網
FENDI Peekaboo Essentially包款，13萬元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Essentially包款，13萬元。圖／FENDI提供
金喜愛手持FENDI Peekaboo Essentially包款，展現優雅與氣勢。圖／截自愛奇藝台灣站
金喜愛手持FENDI Peekaboo Essentially包款，展現優雅與氣勢。圖／截自愛奇藝台灣站
LONGCHAMP Roseau Vernis漆紅色中型手提包，11,550元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Roseau Vernis漆紅色中型手提包，11,550元。圖／LONGCHAMP提供
金喜愛在最後一集選用了FENDI Peekaboo Essentially包款，13萬元。圖／截自愛奇藝台灣站
金喜愛在最後一集選用了FENDI Peekaboo Essentially包款，13萬元。圖／截自愛奇藝台灣站
金喜愛選用LONGCHAMP Roseau飛行員藍中型手提包。圖／截自愛奇藝台灣站
金喜愛選用LONGCHAMP Roseau飛行員藍中型手提包。圖／截自愛奇藝台灣站
金喜愛搭配了DIOR 30 Montaigne包款。圖／取自jtbc.co.kr
金喜愛搭配了DIOR 30 Montaigne包款。圖／取自jtbc.co.kr
DIOR 30 Montaigne石灰色光滑小牛皮CD搭釦翻蓋包，12萬元。圖／DIOR提供
DIOR 30 Montaigne石灰色光滑小牛皮CD搭釦翻蓋包，12萬元。圖／DIOR提供
路易威登LV Arch單手柄手袋，16萬8,000元。圖／LV提供
路易威登LV Arch單手柄手袋，16萬8,000元。圖／LV提供
金喜愛在劇中離職時手上拎著Brillant黑色牛皮中型肩背手提包。圖／取自jtbc.co.kr
金喜愛在劇中離職時手上拎著Brillant黑色牛皮中型肩背手提包。圖／取自jtbc.co.kr
金喜愛選搭Joy Gryson的Ricky手提袋，帥氣俐落。圖／取自jtbc.co.kr
金喜愛選搭Joy Gryson的Ricky手提袋，帥氣俐落。圖／取自jtbc.co.kr
金喜愛在幫助劇中的閔賢書逃亡時，選搭路易威登LV Arch單手柄手袋。圖／截自愛奇藝台灣站
金喜愛在幫助劇中的閔賢書逃亡時，選搭路易威登LV Arch單手柄手袋。圖／截自愛奇藝台灣站
Alexander McQueen The Story肩背包，2,510美元、約台幣75,765元。圖／取自品牌官網
Alexander McQueen The Story肩背包，2,510美元、約台幣75,765元。圖／取自品牌官網
金喜愛選用路易威登LV Arch單手柄手袋。圖／截自愛奇藝台灣站
金喜愛選用路易威登LV Arch單手柄手袋。圖／截自愛奇藝台灣站
金喜愛在劇終後，在IG釋出的Alexander McQueen The Story肩背包也是實搭的黑色。圖／取自IG
金喜愛在劇終後，在IG釋出的Alexander McQueen The Story肩背包也是實搭的黑色。圖／取自IG

LV

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