金喜愛《夫婦的世界》包款精選輯 上班穿搭的時尚聖經

狗血灑好灑滿的《夫婦的世界》熱烈落幕，女主角金喜愛詮釋的各式包款仍持續延燒熱度，在池善雨角色的助攻之下，DELVAUX Brillant煙灰色寬版漸層牛皮肩背手提包已經銷售一空，金喜愛在劇中所拎的其他包款，也都有極高詢問度。

她在最後一集的上班穿搭，手持FENDI經典的Peekaboo Essentially包款，演繹都會女性的優雅風尚；Peekaboo Essentially在2018年首度問世，是Peekaboo Essential的迷你版，可手持、肩背，將傳統的Peekaboo中央橫桿刪去的設計，令包款更為輕盈，也是符合池善雨人設的奢華款式。

觀察金喜愛在劇中所使用的配件，百搭的棕、駝色系出鏡率最高，例如第10集出現的LV Arch單手柄手袋，是2019秋冬秀上款，以美國密蘇里州聖路易斯大拱門（Gateway Arch）作為設計靈感，別有建築結構之美；粒面小牛皮作為輪廓勾勒，搭襯光滑小牛皮的袋身，綴以金色搭釦的拱形手柄為獨特細節。