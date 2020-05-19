金喜愛《夫婦的世界》包款精選輯 上班穿搭的時尚聖經
狗血灑好灑滿的《夫婦的世界》熱烈落幕，女主角金喜愛詮釋的各式包款仍持續延燒熱度，在池善雨角色的助攻之下，DELVAUX Brillant煙灰色寬版漸層牛皮肩背手提包已經銷售一空，金喜愛在劇中所拎的其他包款，也都有極高詢問度。
她在最後一集的上班穿搭，手持FENDI經典的Peekaboo Essentially包款，演繹都會女性的優雅風尚；Peekaboo Essentially在2018年首度問世，是Peekaboo Essential的迷你版，可手持、肩背，將傳統的Peekaboo中央橫桿刪去的設計，令包款更為輕盈，也是符合池善雨人設的奢華款式。
觀察金喜愛在劇中所使用的配件，百搭的棕、駝色系出鏡率最高，例如第10集出現的LV Arch單手柄手袋，是2019秋冬秀上款，以美國密蘇里州聖路易斯大拱門（Gateway Arch）作為設計靈感，別有建築結構之美；粒面小牛皮作為輪廓勾勒，搭襯光滑小牛皮的袋身，綴以金色搭釦的拱形手柄為獨特細節。
此外，白、灰、黑等表現個性的單色包款，也是金喜愛穿搭重點，例如DIOR 30 Montaigne，首見於2019早秋，醒目的CD釦環、方形包身的簡約成為記憶點，2020早春更推出編織千鳥格紋、極致霧彩新款。灰色系包款則有韓國品牌Joy Gryson的Ricky手提袋，帥氣簡潔的外型，是大容量設計。黑色包款包括DELVAUX Brillant牛皮中型肩背手提包，第一集出現後，在離職的場景也是拎了這只手袋；此外，LONGCHAMP的Roseau手袋也以黑色上鏡，光滑牛皮材質，有簡約俐落的收邊設計，可拆式背帶可變換不同配戴方式。在大結局播出之後，顯得相當輕鬆的金喜愛，在IG曬了私服穿搭，她選擇的正巧也是黑色款，是Alexander McQueen的The Story肩背包，編織細節為俐落的包款帶來波西米亞的浪漫情調。
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