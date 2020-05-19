限12天！馬辣「4人同行1人免費」 玉荷包＋芒果吃到飽

近期活動不斷的馬辣集團，自5月20日起再度加碼優惠，針對位於西門町商圈的「馬辣」、「新馬辣」、「新馬辣plus+」等3家品牌，限時11天推出「4人同行、1人免費」的方案，最低每人不到450元。另外各門市還有「愛文芒果＋玉荷包吃到飽」、「免費送美國Prime神仙牛」、「冰淇淋口味升級」等等不同優惠，讓民眾爽快大吃。

主打麻辣火鍋吃到飽的馬辣集團，依照食材等級而打造馬辣、新馬辣、新馬辣plus+等3大品牌，讓顧客依照喜好自行選擇。本次馬辣所推出的優惠，限定於西門町商圈內的馬辣西門店、漢口店；新馬辣昆明店、漢中店、武昌店，以及新馬辣plus+峨嵋店舉行。5月20日至5月31日期間，至上述6間門市，均可享「4人同行，1人免費」的優惠，盼能在疫情中再度帶動西門町商圈的活絡。