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限12天！馬辣「4人同行1人免費」 玉荷包＋芒果吃到飽

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
新馬辣。圖／馬辣集團提供
新馬辣。圖／馬辣集團提供

近期活動不斷的馬辣集團，自5月20日起再度加碼優惠，針對位於西門町商圈的「馬辣」、「新馬辣」、「新馬辣plus+」等3家品牌，限時11天推出「4人同行、1人免費」的方案，最低每人不到450元。另外各門市還有「愛文芒果＋玉荷包吃到飽」、「免費送美國Prime神仙牛」、「冰淇淋口味升級」等等不同優惠，讓民眾爽快大吃。

主打麻辣火鍋吃到飽的馬辣集團，依照食材等級而打造馬辣、新馬辣、新馬辣plus+等3大品牌，讓顧客依照喜好自行選擇。本次馬辣所推出的優惠，限定於西門町商圈內的馬辣西門店、漢口店；新馬辣昆明店、漢中店、武昌店，以及新馬辣plus+峨嵋店舉行。5月20日至5月31日期間，至上述6間門市，均可享「4人同行，1人免費」的優惠，盼能在疫情中再度帶動西門町商圈的活絡。

其中，「馬辣」自5月20日起，快閃推出「玉荷包＋愛文芒果吃到飽」的優惠，讓消費者品嚐時令水果的鮮美滋味，還可以搭配店內冰品，自行製作成「芒果冰」，通通都是無限供應（依水果實際供應狀況為準）。「新馬辣」則是推出打卡優惠，只要參與粉絲團活動，就可免費招待隱藏版的「美國Prime神仙牛」一份。「新馬辣plus+」則是將原本的8種口味哈根達斯冰淇淋，升級加入「莫凡彼冰淇淋」，口味總數量也升級至16種，滿足甜點控的喜好；參與粉絲團打卡活動，同樣也能獲得隱藏版的「美國Prime神仙牛」一份。

馬辣麻辣鍋推出「玉荷包＋愛文芒果吃到飽」的加碼活動。圖／馬辣集團提供
馬辣麻辣鍋推出「玉荷包＋愛文芒果吃到飽」的加碼活動。圖／馬辣集團提供

西門町 吃到飽 冰淇淋

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