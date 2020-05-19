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金沙醬＋黑麵包！ 肯德基限定「金沙黑爵士咔啦雞腿堡」登場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
肯德基限時推出「金沙黑爵士咔啦雞腿堡」，每份129元。圖／肯德基提供
肯德基限時推出「金沙黑爵士咔啦雞腿堡」，每份129元。圖／肯德基提供

隨著初夏將至，肯德基自即日起限時推出「金沙黑爵士咔啦雞腿堡」，藉由金沙醬、黑麵包，為經典口味帶來不同的新意。另外肯德基也推出「指定早餐天天省10元」、滿額免運費、加送可樂等等不同優惠，讓民眾夏日也能享美味。

肯德基本次所推出的「金沙黑爵士咔啦雞腿堡」，再度運用「金沙醬」作為調味，結合經典的咔啦雞腿排，以及萵苣、酥炸洋蔥圈等佐料，共同夾在黑色麵包當中，創造出低調奢華的黑金外型以及濃郁的滋味。「金沙黑爵士咔啦雞腿堡」限時供應至6月22日，單點每份129元，搭配中杯可樂的優惠套餐價為129元，個人獨享餐為149元，另外還有重量級XL套餐、雙人分享餐、歡聚同樂餐等不同搭配組合，售價各為189、299、499元。

另外自即日起至6月29日期間，肯德基也推出早餐天天省的促銷活動，每週指定早餐套餐現省10元。針對外送市場，即日起至5月31日期間，外送單筆滿520元可享免運費，滿700元再送1.25公升百事可樂一罐。此外也與手遊「傳說對決」聯名，購買指定套餐就可獲得虛寶刮刮卡。

「金沙黑爵士咔啦雞腿堡」有不同的套餐搭配方案。圖／肯德基提供
「金沙黑爵士咔啦雞腿堡」有不同的套餐搭配方案。圖／肯德基提供

肯德基 520

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