吳姍儒最愛「男生身上淡香味」 爆料吳宗憲味道有特色

因為疫情關係，讓許多人無法出國，吳姍儒的無聊咖啡，與香氛品牌Farcent合作，打造夏日雞蛋花打卡景點，有雞蛋花體驗區、雞蛋花夏日海灘區、泡泡花房區、香氛字母區，打造出度假勝地的景點。非常注重氣味的吳姍儒，問到喜歡怎樣的男性，她回答喜歡乾乾淨淨的男生，身上要有淡淡的味道。至於提到老爸吳宗憲，她就說回家時，一進電梯就會知道爸爸有沒有回家，因為電梯內，會聞到吳宗憲的古龍香水、雪茄味，所以香味對於一個人的印象，是非常重要的營造。

吳姍儒還化身香氛推銷員，表示自己最喜歡也常用的Farcent香水胺基酸沐浴露，非常喜歡淡淡清香，沐浴露最厲害的是有前、中、後調性，一開始有淡淡茉莉花、水仙花香，中調是最愛的雞蛋花香氣，還帶點百合花，會有開始度假的感覺，最後進入到木質調性麝香、檀香，因為太喜歡，還偷偷分裝充當洗手露，可以全身都有雞蛋花的療癒香氣。

另外也推薦Farcent時尚香水空間織品噴霧，攜帶方便就可以走到哪、香到哪，她笑說自己偷偷去吃燒烤，如果怕被經紀人發現，就可以用噴霧除去身上味道。

最後家中也要有Farcent時尚香水室內擴香，前中後調與空間織品噴霧相同，建議大家可以放置玄關、廁所的位置。衣櫃也有專用的衣物香氛袋，吳姍儒說如果家中衣櫃是有門的，有香氛袋能維持衣服的好氣味。