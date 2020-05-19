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吳姍儒最愛「男生身上淡香味」 爆料吳宗憲味道有特色

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
吳姍儒透露喜歡男生身上的味道。圖／花仙子提供
吳姍儒透露喜歡男生身上的味道。圖／花仙子提供

因為疫情關係，讓許多人無法出國，吳姍儒的無聊咖啡，與香氛品牌Farcent合作，打造夏日雞蛋花打卡景點，有雞蛋花體驗區、雞蛋花夏日海灘區、泡泡花房區、香氛字母區，打造出度假勝地的景點。非常注重氣味的吳姍儒，問到喜歡怎樣的男性，她回答喜歡乾乾淨淨的男生，身上要有淡淡的味道。至於提到老爸吳宗憲，她就說回家時，一進電梯就會知道爸爸有沒有回家，因為電梯內，會聞到吳宗憲的古龍香水、雪茄味，所以香味對於一個人的印象，是非常重要的營造。

吳姍儒還化身香氛推銷員，表示自己最喜歡也常用的Farcent香水胺基酸沐浴露，非常喜歡淡淡清香，沐浴露最厲害的是有前、中、後調性，一開始有淡淡茉莉花、水仙花香，中調是最愛的雞蛋花香氣，還帶點百合花，會有開始度假的感覺，最後進入到木質調性麝香、檀香，因為太喜歡，還偷偷分裝充當洗手露，可以全身都有雞蛋花的療癒香氣。

另外也推薦Farcent時尚香水空間織品噴霧，攜帶方便就可以走到哪、香到哪，她笑說自己偷偷去吃燒烤，如果怕被經紀人發現，就可以用噴霧除去身上味道。

最後家中也要有Farcent時尚香水室內擴香，前中後調與空間織品噴霧相同，建議大家可以放置玄關、廁所的位置。衣櫃也有專用的衣物香氛袋，吳姍儒說如果家中衣櫃是有門的，有香氛袋能維持衣服的好氣味。

Farcent香水系列與無聊咖啡聯名，即日起至9月30日推出雞蛋花打卡景，出不了國在無聊咖啡，也要感受到度假氣氛，室內更瀰漫著雞蛋花的香氛，療癒之下還能享用聯名餐點「沁夏島嶼夏日午茶套餐」，此外店內不限金額，消費即送「Farcent香水衣物香氛袋-雞蛋花體驗包」；打卡並@farcent_lpf送Farcent香水胺基酸沐浴露-雞蛋花體驗瓶。

Farcent時尚香水室內擴香裸裝 (首批限量附贈雞蛋花裝飾) －雞蛋花香調／289元。圖／花仙子提供
Farcent時尚香水室內擴香裸裝 (首批限量附贈雞蛋花裝飾) －雞蛋花香調／289元。圖／花仙子提供
Farcent香水胺基酸沐浴露-雞蛋花／369元。圖／花仙子提供
Farcent香水胺基酸沐浴露-雞蛋花／369元。圖／花仙子提供
吳姍儒透露自己喜歡的香味。圖／花仙子提供
吳姍儒透露自己喜歡的香味。圖／花仙子提供
Farcent時尚香水衣物香氛袋－雞蛋花香調／75元。圖／花仙子提供
Farcent時尚香水衣物香氛袋－雞蛋花香調／75元。圖／花仙子提供
Farcent時尚香水空間織品噴霧裸裝－雞蛋花香調／129元。圖／花仙子提供
Farcent時尚香水空間織品噴霧裸裝－雞蛋花香調／129元。圖／花仙子提供
吳姍儒推薦大家出不了國，但可以到花仙子Farcent香水與無聊咖啡，聯名打造的夏日雞蛋花打卡景點。圖／花仙子提供
吳姍儒推薦大家出不了國，但可以到花仙子Farcent香水與無聊咖啡，聯名打造的夏日雞蛋花打卡景點。圖／花仙子提供
吳姍儒推薦大家出不了國，但可以到花仙子Farcent香水與無聊咖啡，聯名打造的夏日雞蛋花打卡景點。圖／花仙子提供
吳姍儒推薦大家出不了國，但可以到花仙子Farcent香水與無聊咖啡，聯名打造的夏日雞蛋花打卡景點。圖／花仙子提供
吳姍儒推薦大家出不了國，但可以到花仙子Farcent香水與無聊咖啡，聯名打造的夏日雞蛋花打卡景點。圖／花仙子提供
吳姍儒推薦大家出不了國，但可以到花仙子Farcent香水與無聊咖啡，聯名打造的夏日雞蛋花打卡景點。圖／花仙子提供

雞蛋 沐浴 咖啡

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