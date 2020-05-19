MUJI無印良品520起一連14天推現折優惠 最高現省3900元

斯攀瓦酒店（Sri panwa）是泰國的度假勝地之一，處於攀瓦角山脊沿線上海角之巔的斯攀瓦，俯視普吉島東南端的壯麗美景。佇立於悠悠海岸上，度假村內的所有房間及餐廳均觀覽迷人的海洋全景，其中一些別墅甚至坐享不間斷的300 度壯麗海景，感受藍天碧海相融的自然美普吉島。建築融合了當今熱帶的設計風格及以海洋為主題的室內裝飾，獨特的設計與普吉島的環境渾然一體，在簡單和樸實中為客人提供一個現代化的豪華住宅區。

2020-05-19 15:21