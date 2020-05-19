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MUJI無印良品520起一連14天推現折優惠 最高現省3900元

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
MUJI無印良品5/20至6/2推出逾20款商品系列、超過150項商品享現折優惠。圖／無印良品提供
MUJI無印良品5/20至6/2推出逾20款商品系列、超過150項商品享現折優惠。圖／無印良品提供

疫情+0好消息持續增加，MUJI無印良品為了替消費者打氣，提出「好感生活應援」優惠，5/20至6/2一連14天推出在MUJI無印良品門市購買指定商品系列即享現折優惠，單品最高可享現折3,900元，共有逾20款商品系列、超過150項商品可享現折優惠。

無印良品「好感生活應援」優惠包括：指定款四輪硬殼止滑拉桿箱原價5,500～8,500元，現折800元。夏季限量商品USB桌上型風扇原價750～1,090元，現折100元。撥水加工有機棉舒適基本便鞋原價799元，現折100元。男/女棉混節紗裏毛拉鍊連帽外套原價990元，現折200元。男/女有機棉無側縫二重紗織家居睡衣原價1,290元，現折200元。

指定款四輪硬殼止滑拉桿箱原價5,500～8,500元，現折800元。圖／無印良品提供
指定款四輪硬殼止滑拉桿箱原價5,500～8,500元，現折800元。圖／無印良品提供

山毛櫸衣帽架原價2,350元，現折500元。指定款轉角用的橡木薄型收納架（大）原價13,200，現折3,900元。PET茶飲系列原價39元，現折10元。

撥水加工棉質後背包原價1,490元，現折300元。圖／無印良品提供
撥水加工棉質後背包原價1,490元，現折300元。圖／無印良品提供
男有機棉無側縫二重紗織家居睡衣原價1,290元，現折200元。圖／無印良品提供
男有機棉無側縫二重紗織家居睡衣原價1,290元，現折200元。圖／無印良品提供
撥水加工有機棉舒適基本便鞋原價799元，現折100元。圖／無印良品提供
撥水加工有機棉舒適基本便鞋原價799元，現折100元。圖／無印良品提供
USB桌上型風扇，原價750～1,090元，現折100元。圖／無印良品提供
USB桌上型風扇，原價750～1,090元，現折100元。圖／無印良品提供
女棉混節紗裏毛拉鍊連帽外套售價990元，現折200元。圖／無印良品提供
女棉混節紗裏毛拉鍊連帽外套售價990元，現折200元。圖／無印良品提供
指定款四輪硬殼止滑拉桿箱原價5,500～8,500元，現折800元。圖／無印良品提供
指定款四輪硬殼止滑拉桿箱原價5,500～8,500元，現折800元。圖／無印良品提供
MUJI無印良品5/20至6/2推出逾20款商品系列、超過150項商品享現折優惠。圖／無印良品提供
MUJI無印良品5/20至6/2推出逾20款商品系列、超過150項商品享現折優惠。圖／無印良品提供

無印良品 疫情

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