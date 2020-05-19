放飛自我！讓模特兒當攝影師 GUCCI推防疫「自助式」新廣告

因應新冠肺炎疫情，不只許多人的旅遊計畫先擱置，各行各業的活動和年度規劃等也都重新調整。時尚圈這陣子才陸續傳出Saint Laurent、Valentino等品牌都決定退出今年7月登場的線上時裝周的消息，現在就連時尚形象照也都換了一種模式拍攝？

GUCCI稍早在IG推出最新的秋冬形象企劃，延續當初在米蘭時裝周呈現出的「The Ritual 儀式」時裝秀主題，讓模特兒透過照片展演秋冬系列服裝。不過這次創意總監Alessandro Michele放棄自己以往的現場導演角色，採取把衣服和包包、相關配件等單品寄送到模特兒的家，讓模特兒穿搭好造型後自己在家中拍攝照片的「自助」模式，讓美在「無法預料、無法控制」的情況下自然呈現。