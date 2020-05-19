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放飛自我！讓模特兒當攝影師 GUCCI推防疫「自助式」新廣告
因應新冠肺炎疫情，不只許多人的旅遊計畫先擱置，各行各業的活動和年度規劃等也都重新調整。時尚圈這陣子才陸續傳出Saint Laurent、Valentino等品牌都決定退出今年7月登場的線上時裝周的消息，現在就連時尚形象照也都換了一種模式拍攝？
GUCCI稍早在IG推出最新的秋冬形象企劃，延續當初在米蘭時裝周呈現出的「The Ritual 儀式」時裝秀主題，讓模特兒透過照片展演秋冬系列服裝。不過這次創意總監Alessandro Michele放棄自己以往的現場導演角色，採取把衣服和包包、相關配件等單品寄送到模特兒的家，讓模特兒穿搭好造型後自己在家中拍攝照片的「自助」模式，讓美在「無法預料、無法控制」的情況下自然呈現。
「我讓模特兒們擔任攝影師和說故事的人、製片人和場景設計師，希望他們呈現自我，鼓勵他們自由發揮、盡情玩耍。」Alessandro Michele表示。目前除了釋出第一張照片之外，也曝光了模特兒們拍攝的花絮，Alessandro Michele還客串一角秀歌喉，看到穿著GUCCI服裝的模特兒在床上跳、在門口和庭院熱舞等，歡樂的氣氛也像是為經過疫情肆虐的世界提供更陽光、趣味的力量和生命力。
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