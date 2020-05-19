快訊

顧立雄任內最後一天 金管會一口氣重罰8家金融業2580萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SOGO史無前例大放送 App會員獨享「520元」折價券2張

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
SOGO 5月20日起針對App會員，發放「520元」電子折價券2張，可於全台7店自5月22日起至5月31日使用。圖／SOGO提供
SOGO 5月20日起針對App會員，發放「520元」電子折價券2張，可於全台7店自5月22日起至5月31日使用。圖／SOGO提供

國內疫情加零好消息不斷，今已是台灣第12天零確診、第37天未新增本土案例。台灣是全球受新冠肺炎影響程度最小的國家，成為全球防疫模範生，除了政府「超前部署」的政策外，還有防疫第一線全台醫護人員辛勞付出，以及全台民眾展現防疫團結力。遠東SOGO為感謝醫護守護並響應「防疫新生活運動」，全台7店自5月22日起至5月31日推出「SOGO感恩月」，5月20日起針對近30萬App會員，發放「520元」電子折價券2張。

遠東SOGO總經理汪郭鼎松表示，疫情危機逼得百貨加速轉型，像是加快App等數位載具、或是美食外送、直播購物等無接觸消費，就算疫情後也會變成百貨新常態。疫情趨緩在5月逐漸趨緩，5月至今業績已轉正，母親節透過優惠加碼全台SOGO業績成長5％。隨著人流逐漸復甦，餐飲最慘時狠掉4成，現在餐飲、小吃街衰退呈現趨緩往上走狀態。

迎接後疫情時代，SOGO首次大規模發送會員折價券，透過App發放折價券，讓主顧客習慣抵用券電子化，也為接下來周年慶操作暖身。5月20日起App會員可收到會員獨享，全台7店的「520元」電子折價券2張，可於5月22日起至5月31日期間使用。當中一張為「520元服飾電子折價券」，可於服飾、內衣、童裝、鞋、休閒運動消費單筆3千元以上抵用。另一張為「520元化妝品電子折價券」，可於化妝品區、香氛區單筆滿5千元以上抵用。

SOGO復興館COACH-Melody手袋售價21,800元，COACH精選商品5折起，消費滿3,000可抵App會員獨享520元電子折價券。圖／SOGO提供
SOGO復興館COACH-Melody手袋售價21,800元，COACH精選商品5折起，消費滿3,000可抵App會員獨享520元電子折價券。圖／SOGO提供

活動期間也特別推出「醫護人員專屬優惠」，只要憑醫護識別證，到全台SOGO免消費免費停車2小時、於餐廳用餐享專屬優惠，像是復興館至指定餐廳用餐享85折優惠、忠孝館凡至餐廳用餐，憑醫護識別證即送200元抵用券，消費滿500元可折抵。5月20日當天，於SOGO忠孝、天母、中壢、新竹、高雄ORiental TRaffic專櫃，醫護人員憑證可免費任選獲得一雙鞋，每店限量100雙。另外，醫護來店免消費出示證件可兌換摸彩券，忠孝、復興店將各送出一台按摩椅。

5月20日當天，於SOGO忠孝、天母、中壢、新竹、高雄ORiental TRaffic專櫃，醫護人員憑證可免費任選獲得一雙鞋，每店限量100雙。圖／SOGO提供
5月20日當天，於SOGO忠孝、天母、中壢、新竹、高雄ORiental TRaffic專櫃，醫護人員憑證可免費任選獲得一雙鞋，每店限量100雙。圖／SOGO提供

另外，SOGO為支持花農，5月22日至5月24日，SOGO App會員在全台SOGO各店餐廳用餐出示App會員條碼可兌換花禮一束。

醫護來店免消費出示證件可兌換摸彩券，SOGO忠孝、復興店將各送出一台價值54,900元的tokuyo mini玩美椅Pro按摩沙發。圖／SOGO提供
醫護來店免消費出示證件可兌換摸彩券，SOGO忠孝、復興店將各送出一台價值54,900元的tokuyo mini玩美椅Pro按摩沙發。圖／SOGO提供

SOGO 疫情 520

延伸閱讀

國際扶輪捐防疫物資給屏東 助屏東縣防疫也防登革熱

賀蔡總統高票連任 南投小英之友送全縣幼童酒精

國際學生肯定台灣防疫 盼疫情結束後能到處旅遊

企業家捐防疫利器 電子聽診器助醫師遠距聽診

相關新聞

外送平台申訴創新高！foodpanda居冠 綠委籲改進

餐飲外送正流行，但民進黨立委高嘉瑜發現，美食外送平台的消費爭議申訴件數暴增，今年前四個月的件數已超過去年申訴總數。根據行...

明起全家也買的到台鐵便當！八種菜色一次看連排骨都有

超過一甲子的台鐵便當跨出關鍵一大步，與全家便利商店策略聯盟，鎖定台鐵便當經典元素「滷排骨」，推出八種全新鮮食產品。台鐵局...

感受藍天碧海相融 頂級濱海豪宅別墅

斯攀瓦酒店（Sri panwa）是泰國的度假勝地之一，處於攀瓦角山脊沿線上海角之巔的斯攀瓦，俯視普吉島東南端的壯麗美景。佇立於悠悠海岸上，度假村內的所有房間及餐廳均觀覽迷人的海洋全景，其中一些別墅甚至坐享不間斷的300 度壯麗海景，感受藍天碧海相融的自然美普吉島。建築融合了當今熱帶的設計風格及以海洋為主題的室內裝飾，獨特的設計與普吉島的環境渾然一體，在簡單和樸實中為客人提供一個現代化的豪華住宅區。

桃捷再推4款立體造型票卡 27日首波限量各500個

桃園大眾捷運公司去年首創限量3500個LED立體列車造型票卡，一天內被搶購一空。今年再度發行4款「彩繪列車版本」的立體列...

SOGO史無前例大放送 App會員獨享「520元」折價券2張

國內疫情加零好消息不斷，今已是台灣第12天零確診、第37天未新增本土案例。台灣是全球受新冠肺炎影響程度最小的國家，成為全...

油性肌的「口罩救星」！ 迪奧花植水漾精華凝乳一抹保濕

台灣典型的夏季氣候來了，高溫又潮濕，加上還是有不少人常常戴著口罩，特別是油性肌膚的人，臉上根本陷入了出油地獄，不僅是狂冒...

2020新表／經典再現！TISSOT引領計時碼表風潮回歸

少了發表會的形式，天梭表（TISSOT）今年的新表款，同樣很有看頭。包括了，叫好又叫座的Seastar 1000終於在粉...

DIOR 11億奢華登台！ DIOR ET MOI高級珠寶腕表展

Dior et Moi高級珠寶暨腕表展帶來熱騰騰今年初才剛發表的Dior et Moi珠寶與Grand Bal Masq...

新光三越「520限定」 App會員扣1點抽2萬元禮券

國內疫情趨向穩定，加零好消息不斷也驅動百貨趁兩千年來只遇到一次的「2020520」（代表「愛你愛你我愛你」），加碼520...

UNIQLO年度最重量級聯名 怪奇比莉攜手村上隆打造話題T恤

一個是橫掃葛萊美各項大獎的怪奇比莉（Billie Eilish）、一位是跨界不斷的知名藝術家村上隆，UNIQLO此次以招...

PUMA與獨立設計師品牌ATTEMPT聯名 國民男神李現、周柏豪穿新裝同場比帥

有明星加持就是話題保證，PUMA推出與獨立設計師品牌ATTEMPT聯名系列，找來國民男神李現、周柏豪穿同款造型拚帥。而a...

《夫妻的世界》金喜愛貴氣就霸氣！珠寶加持大結局帥慘

韓劇《夫妻的世界》因挑戰禁忌話題，從開播以來人氣居高不下，夫妻小三間精彩的勾心鬥角高潮迭起。片中主角們的穿著品味也成為熱...

熱門新聞

回響／不滿大廳地板擬永久禁坐 網友發起周六坐爆北車

全台15縣市大雨特報 吳德榮：滯留鋒威脅絕不容小覷

鋒面接近四縣市大雨特報 今晚到明天注意雷擊強陣風

滯留鋒影響天氣不穩定 氣象局：周四、周五雨更強

回響／林佳龍盼北車大廳「一切如常」 台鐵發表聲明

朱元璋高顏值？長得很抱歉？「明太祖坐像」指定為國寶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。