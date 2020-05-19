SOGO史無前例大放送 App會員獨享「520元」折價券2張

國內疫情加零好消息不斷，今已是台灣第12天零確診、第37天未新增本土案例。台灣是全球受新冠肺炎影響程度最小的國家，成為全球防疫模範生，除了政府「超前部署」的政策外，還有防疫第一線全台醫護人員辛勞付出，以及全台民眾展現防疫團結力。遠東SOGO為感謝醫護守護並響應「防疫新生活運動」，全台7店自5月22日起至5月31日推出「SOGO感恩月」，5月20日起針對近30萬App會員，發放「520元」電子折價券2張。

遠東SOGO總經理汪郭鼎松表示，疫情危機逼得百貨加速轉型，像是加快App等數位載具、或是美食外送、直播購物等無接觸消費，就算疫情後也會變成百貨新常態。疫情趨緩在5月逐漸趨緩，5月至今業績已轉正，母親節透過優惠加碼全台SOGO業績成長5％。隨著人流逐漸復甦，餐飲最慘時狠掉4成，現在餐飲、小吃街衰退呈現趨緩往上走狀態。

迎接後疫情時代，SOGO首次大規模發送會員折價券，透過App發放折價券，讓主顧客習慣抵用券電子化，也為接下來周年慶操作暖身。5月20日起App會員可收到會員獨享，全台7店的「520元」電子折價券2張，可於5月22日起至5月31日期間使用。當中一張為「520元服飾電子折價券」，可於服飾、內衣、童裝、鞋、休閒運動消費單筆3千元以上抵用。另一張為「520元化妝品電子折價券」，可於化妝品區、香氛區單筆滿5千元以上抵用。

SOGO復興館COACH-Melody手袋售價21,800元，COACH精選商品5折起，消費滿3,000可抵App會員獨享520元電子折價券。圖／SOGO提供

活動期間也特別推出「醫護人員專屬優惠」，只要憑醫護識別證，到全台SOGO免消費免費停車2小時、於餐廳用餐享專屬優惠，像是復興館至指定餐廳用餐享85折優惠、忠孝館凡至餐廳用餐，憑醫護識別證即送200元抵用券，消費滿500元可折抵。5月20日當天，於SOGO忠孝、天母、中壢、新竹、高雄ORiental TRaffic專櫃，醫護人員憑證可免費任選獲得一雙鞋，每店限量100雙。另外，醫護來店免消費出示證件可兌換摸彩券，忠孝、復興店將各送出一台按摩椅。

5月20日當天，於SOGO忠孝、天母、中壢、新竹、高雄ORiental TRaffic專櫃，醫護人員憑證可免費任選獲得一雙鞋，每店限量100雙。圖／SOGO提供