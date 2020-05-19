油性肌的「口罩救星」！ 迪奧花植水漾精華凝乳一抹保濕

台灣典型的夏季氣候來了，高溫又潮濕，加上還是有不少人常常戴著口罩，特別是油性肌膚的人，臉上根本陷入了出油地獄，不僅是狂冒痘、長粉刺，口罩根本戴不住，該怎麼辦呢？Dior迪奧旗下最強調保濕的「花植水漾保濕」系列，新推出迪奧花植水漾精華凝乳，有著90%天然來源的成分，幫助油性肌膚控油與保濕，特別適合夏季使用。

迪奧喊出的「雪酪保養」，讓肌膚表層補水、深層鎖水，針對油性肌膚，特別重視保濕，以及平衡臉部油水，新推出的花植水漾精華凝乳，內含紅木籽精萃、雪霧粉末，改善出油問題，且能吸附油分，擦上凝乳彷彿使用吸油面紙，先控制臉部的出油。