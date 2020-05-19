2020新表／經典再現！TISSOT引領計時碼表風潮回歸

少了發表會的形式，天梭表（TISSOT）今年的新表款，同樣很有看頭。包括了，叫好又叫座的Seastar 1000終於在粉絲的期待下，推出了機械機芯的計時碼表。去年全球熱賣的復刻款Heritage 1976計時碼表，也以新配色再度回歸，展現了TISSOT引領風潮的遠見。

2018年時，TISSOT推出了第一款自動上鍊的Seastar 1000系列腕表，自此掀起的表壇競相於發展高CP值「潛水表」的濫觴。之後，同系列還發展出不同配色，以及石英計時碼表款，一樣都是消費者在購買瑞士表或是潛水運動表的最佳入門選擇。而今年TISSOT也不負表迷的期待，呈現Seastar 1000系列專業版計時碼表，限量1,000只，防水深度達到300公尺。因為是針對飽和潛水而設計，具有排氦氣裝置，值得一提的是閥門融於輔助表冠中，可鎖定表圈，確保所選的潛水時間不會被無意改動或在水下發生意外轉動，多重安全功能為品牌獨有。

天梭表Seastar 1000專業版計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，限量1,000只，約71,500元。圖／TISSOT提供

而且現Seastar 1000系列專業版計時碼表具49毫米的超大表徑，以及耐磨陶瓷表圈，讓專業潛水員更容易辨時。並搭載了由傳奇Valjoux 7750計時機芯優化而來的ETA A05.H21自動上鍊計時機芯，動力儲存達60小時，這在潛水表中甚為罕見。

TISSOT今年另一款讓人難忽略的計時碼表就是Heritage 1973，在去年推出全新復刻款之後，深受消費者的喜愛。於是，品牌就以這高人氣的表款搭配新色，再次展現經典魅力。今年提供了歷久不衰且被表迷暱稱為「熊貓盤」的黑、白配色，以及百搭的藍、白色款。不同於2019年的款式，TISSOT在分鐘的計時盤的0到5分鐘之間區域採用了裝飾藍色，以示區別。不僅如此，先前版本搭載的ETA Valjoux 7753計時機芯，2020年款則改以A05.H31自動計時機芯，但動力儲存提升到60小時，更符合配戴者的需求。

天梭表Heritage 1973復刻計時碼表，不鏽鋼表殼搭配皮革表帶，約68,500元。圖／TISSOT提供