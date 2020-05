DIOR 11億奢華登台！ DIOR ET MOI高級珠寶腕表展

Dior et Moi高級珠寶暨腕表展帶來熱騰騰今年初才剛發表的Dior et Moi珠寶與Grand Bal Masqué面具系列高級珠寶腕表。75件高級珠寶與57件高級腕表,總價逾11億元的華麗之作,將於5月21日起至31日止先後於台北101百貨Dior旗艦店與高雄漢神百貨專賣店展出。

擔任Dior珠寶創意總監逾20年的奇才設計師Victoire de Castellane,巧玩傳統珠寶的雙主石設計,創作出全新Dior et Moi系列。這名字令人想到法文意為「你和我」的Toi et Moi,在傳統珠寶上是以雙主石為設計的作品,往往以不對稱的視覺方式呈現。

Dior et Moi靈活運用此「雙生」概念,大膽對比不同色調、質地、切割形狀的寶石,例如碧璽、綠松石、蛋白石、珍珠的組合就別具驚喜;珠寶工坊更特地調製獨家的15種真漆色彩,以映襯彩色寶石的繽紛濃豔的色澤。以3.55克拉八角型切割祖母綠對比圓凸形切割孔雀石的戒指形成視覺趣味,戒指側面不同角度都裝飾了圓鑽、寶石與彩漆。鑲嵌8.62克拉蛋面切割澳大利亞黑色蛋白石的神秘手鐲表,則配稱橢圓形祖母綠與梨形切割藍寶石,表盤更以華麗的深色珍珠母貝襯托蛋白石的迷人的遊彩。

首度來台的多件珠寶腕表也是這次的鑑賞重點。Grand Bal Masqué高級腕表系列以50年代威尼斯拉比亞宮舉辦的「世紀舞會」為靈感。Dior經典的Grand Bal系列將一般放在表背的自動盤倒置於正面表盤上,以會旋轉的動態提供鑑賞趣味。面具系列在上面鑲嵌各式璀璨珠寶與鮮豔羽毛,勾勒出珍奇面具臉孔輪廓,全系列12件孤品,此次來台編號 N°4、N°6與N°8共3只。