DIOR 11億奢華登台！ DIOR ET MOI高級珠寶腕表展
Dior et Moi高級珠寶暨腕表展帶來熱騰騰今年初才剛發表的Dior et Moi珠寶與Grand Bal Masqué面具系列高級珠寶腕表。75件高級珠寶與57件高級腕表，總價逾11億元的華麗之作，將於5月21日起至31日止先後於台北101百貨Dior旗艦店與高雄漢神百貨專賣店展出。
擔任Dior珠寶創意總監逾20年的奇才設計師Victoire de Castellane，巧玩傳統珠寶的雙主石設計，創作出全新Dior et Moi系列。這名字令人想到法文意為「你和我」的Toi et Moi，在傳統珠寶上是以雙主石為設計的作品，往往以不對稱的視覺方式呈現。
Dior et Moi靈活運用此「雙生」概念，大膽對比不同色調、質地、切割形狀的寶石，例如碧璽、綠松石、蛋白石、珍珠的組合就別具驚喜；珠寶工坊更特地調製獨家的15種真漆色彩，以映襯彩色寶石的繽紛濃豔的色澤。以3.55克拉八角型切割祖母綠對比圓凸形切割孔雀石的戒指形成視覺趣味，戒指側面不同角度都裝飾了圓鑽、寶石與彩漆。鑲嵌8.62克拉蛋面切割澳大利亞黑色蛋白石的神秘手鐲表，則配稱橢圓形祖母綠與梨形切割藍寶石，表盤更以華麗的深色珍珠母貝襯托蛋白石的迷人的遊彩。
首度來台的多件珠寶腕表也是這次的鑑賞重點。Grand Bal Masqué高級腕表系列以50年代威尼斯拉比亞宮舉辦的「世紀舞會」為靈感。Dior經典的Grand Bal系列將一般放在表背的自動盤倒置於正面表盤上，以會旋轉的動態提供鑑賞趣味。面具系列在上面鑲嵌各式璀璨珠寶與鮮豔羽毛，勾勒出珍奇面具臉孔輪廓，全系列12件孤品，此次來台編號 N°4、N°6與N°8共3只。
同時登台獨一無二孤品還包括La D de Dior Précieuse à Secret藍寶石腕表，彷彿手鐲的神秘表藏在質感如絲的蛋面藍寶石底下，配襯雪花鑲嵌美鑽。另一件首度登台的新品則是裝飾高級訂製服緞帶蝴蝶結的Grand Bal Ruban腕表，為倒置於表盤上的自動盤打上寶石鑲砌的浪漫蝴蝶結，在鋪滿粉色羽毛的表盤上形成精緻對比。
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