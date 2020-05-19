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明起全家也買的到台鐵便當！八種菜色一次看連排骨都有

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
傳統滷排糯米飯糰。圖／台鐵局提供
傳統滷排糯米飯糰。圖／台鐵局提供

超過一甲子的台鐵便當跨出關鍵一大步，與全家便利商店策略聯盟，鎖定台鐵便當經典元素「滷排骨」，推出八種全新鮮食產品。台鐵局說，明天起在全台3600多家全家，都能隨時吃得到台鐵經典美味。

台鐵局長張政源說，今天是台鐵鐵路史上很重要一刻，也是台鐵首次順利跨出授權加盟很重要的一天。台鐵便當數量銷售節節高升，去年賣了1053萬9千個，受到疫情影響便當銷售則掉了六成。

張政源說，過去民眾一直反映除了車站跟列車上，都買不到台鐵便當，希望觸角可以往外延伸。過去服務以往以午、晚餐為主，很多人建議是否開發早餐，「民眾聲音跟需求都聽到了」，這一年來很努力在這些方面突破，很感謝全家選擇跟台鐵合作，採授權方式合作。

他也說，台鐵便當最受歡迎的就是排骨，占了近八成銷售量，其中排骨、酸菜、滷蛋是其中經典食材元素，這次就開發了八種特色食品。未來除了火車站，列車上可以買到台鐵特色美食，超過300個鄉鎮市區都買的到，離島也有。便當飄洋過海，全天候服務，加熱即可享用，也有排骨冷凍包，另外還有中西合璧餐點。

他還說，交通部長林佳龍曾指示要以企業化的經營改變台鐵，今天踏出成功轉型第一步，「全家就是你家，把台鐵美味送到你家」。未來還有鐵路旅遊跟文創商品，會找出跨業合作、異業結盟產品，向企業化邁向更進一步。

林佳龍說，台鐵是百年老店，也是最好的品牌，這些年台鐵發展遇到很多挑戰，像是票價無法調整等，台鐵財務出現一些困難，在去年成立資產開發中心跟附業營運中心後，很多國家車站以便當為主要收入，今天是一個創舉，往創新轉型又邁向一大步。

全家便利商店董事長葉榮廷說，自己是台鐵便當粉絲，從小吃到大，雖然坐火車頻率下降，對台鐵便當依舊十分懷念。今天是跟台鐵二度深化合作，去年取得台鐵25個站點的經營權，共有32家商店，讓全家有機會服務往來旅客。這次合作，包裝上以火車車廂外觀設計，相信可以引起消費者美好回憶，也期望未來有更多合作。

針對媒體詢問合作後可以增加多少營收。葉榮廷說透露，每個品項每家都賣一個，營收會多八億。

台鐵與全家便利商店合作，一口氣推出大口經典滷排飯糰、滷排骨雪菜炒飯、滷排骨乾拌麵、里肌豬排握沙拉、里肌豬排長堡、經典滷排骨（冷凍品）等六種品項的中西式美食；6月3日再加碼，推出傳統滷排糯米飯糰及滷排刈包，讓味道既保有傳統，融合世代文化推出新口味。

經典滷排骨。圖／台鐵局提供
經典滷排骨。圖／台鐵局提供
滷排骨乾拌麵。圖／台鐵局提供
滷排骨乾拌麵。圖／台鐵局提供
里肌豬排握沙拉。圖／台鐵局提供
里肌豬排握沙拉。圖／台鐵局提供
滷排刈包。圖／台鐵局提供
滷排刈包。圖／台鐵局提供
大口經典滷排飯糰。圖／台鐵局提供
大口經典滷排飯糰。圖／台鐵局提供
超過一甲子的台鐵便當跨出關鍵的一大步，與全家便利商店策略聯盟，鎖定台鐵便當經典元素「滷排骨」，推出八種全新鮮食產品。記者曹悅華／攝影
超過一甲子的台鐵便當跨出關鍵的一大步，與全家便利商店策略聯盟，鎖定台鐵便當經典元素「滷排骨」，推出八種全新鮮食產品。記者曹悅華／攝影
滷排骨雪菜炒飯。圖／台鐵局提供
滷排骨雪菜炒飯。圖／台鐵局提供
八款產品上市日期。圖／台鐵局提供
八款產品上市日期。圖／台鐵局提供
里肌豬排長堡。圖／台鐵局提供
里肌豬排長堡。圖／台鐵局提供

台鐵 便當 便利商店

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