聽新聞
test
0:00 / 0:00
新光三越「520限定」 App會員扣1點抽2萬元禮券
國內疫情趨向穩定，加零好消息不斷也驅動百貨趁兩千年來只遇到一次的「2020520」（代表「愛你愛你我愛你」），加碼520優惠。520當天新光三越App會員只要扣點數1點，就有機會獲得最高2萬元電子禮券，依獎項不同人人有獎。
520當天，新光三越感謝會員支持，將透過App送禮券，新光三越會員只要於520當天（10:00至23:59）開啟App，扣1點會員點數參與「愛你萬倍心意禮金」禮券回饋活動，有機會獲得2萬元(共10名）、2,000元（共20名）、200元（共500名）等電子贈品禮券以及10點會員點數，會員人人有獎。
還未下載新光三越App者，只要在5/19至5/20期間完成下載並成為會員，即可免費獲得10點會員點數。幸運領取到新光三越禮金的消費者，在5/21至5/31期間於店內消費立即可使用禮券回饋，電子禮券使用上沒有需滿額抵用或業種等限制。
另外，超市city’super即日起至5/28，凡身分證字對中5、2、0這3碼以及生日5月20日皆能買ROYCE’指定醇巧克力系列商品3盒即享520元優惠價(原價840元)。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言