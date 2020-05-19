新光三越「520限定」 App會員扣1點抽2萬元禮券

國內疫情趨向穩定，加零好消息不斷也驅動百貨趁兩千年來只遇到一次的「2020520」（代表「愛你愛你我愛你」），加碼520優惠。520當天新光三越App會員只要扣點數1點，就有機會獲得最高2萬元電子禮券，依獎項不同人人有獎。

520當天，新光三越感謝會員支持，將透過App送禮券，新光三越會員只要於520當天（10:00至23:59）開啟App，扣1點會員點數參與「愛你萬倍心意禮金」禮券回饋活動，有機會獲得2萬元(共10名）、2,000元（共20名）、200元（共500名）等電子贈品禮券以及10點會員點數，會員人人有獎。

還未下載新光三越App者，只要在5/19至5/20期間完成下載並成為會員，即可免費獲得10點會員點數。幸運領取到新光三越禮金的消費者，在5/21至5/31期間於店內消費立即可使用禮券回饋，電子禮券使用上沒有需滿額抵用或業種等限制。