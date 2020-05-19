UNIQLO年度最重量級聯名 怪奇比莉攜手村上隆打造話題T恤

一個是橫掃葛萊美各項大獎的怪奇比莉（Billie Eilish）、一位是跨界不斷的知名藝術家村上隆，UNIQLO此次以招牌UT為載體，推出三方聯名的話題系列，包含男、女和童裝，最低不到600元，就能入手話題設計，讓不少消費者都期待。

UNIQLO又再度創造了還沒正式上市就詢問度飆高的UT系列，此次聯手了怪奇比莉以及村上隆，一同設計出具有特色元素的T恤。這不是第一次UNIQLO和村上隆的合作，但透過他的牽線，讓怪奇比莉也加入了這次的聯名系列。由於兩人在之前就曾合作過，因此對彼此的風格都不陌生，這次合作共推出了6款男裝、女裝與童裝，最快在5月25日於UNIQLO官方網站搶先銷售，而5月29日後才會在實體店面販賣。男、女裝分別為590元、童裝為390元，品牌還表示只要購買兩件，就會贈送限量鑰匙圈，讓粉絲能收藏。

這系列最大亮點為怪奇比莉與村上隆招牌圖騰結合，招牌斜肩小人Blohsh，與村上隆經典花朵在UT上呈現。同時加入怪奇比莉個人肖像拼貼、MV原稿素描與這次為UNIQLO獨家打造的同名Logo等元素。女裝特別採用OVERSIZE版型，打破性別與身材疆界，鼓勵人們勇敢穿出自己的世界。UNIQLO也表示藉由兩位知名創作者的合作，藉由UT系列的載體重新詮釋藝術人人皆可有的概念。

UNIQLO村上隆與怪奇比莉聯名UT系列男裝T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO村上隆與怪奇比莉聯名UT系列女裝T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO村上隆與怪奇比莉聯名UT系列男裝T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO村上隆與怪奇比莉聯名UT系列女裝T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO村上隆與怪奇比莉聯名UT系列女裝T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO村上隆與怪奇比莉聯名UT系列男裝T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO村上隆與怪奇比莉聯名UT系列男裝T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO村上隆與怪奇比莉聯名UT系列男裝T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO村上隆與怪奇比莉聯名UT系列女裝T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO村上隆與怪奇比莉聯名UT系列男裝T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO村上隆與怪奇比莉聯名UT系列女裝T恤590元。圖／UNIQLO提供