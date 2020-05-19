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PUMA與獨立設計師品牌ATTEMPT聯名 國民男神李現、周柏豪穿新裝同場比帥

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
男星周柏豪身穿PUMA ATTEMPT系列Utility背心4,280元、短袖T恤1,580元和短褲2,280元、涼鞋2,880元。圖／PUMA提供
男星周柏豪身穿PUMA ATTEMPT系列Utility背心4,280元、短袖T恤1,580元和短褲2,280元、涼鞋2,880元。圖／PUMA提供

有明星加持就是話題保證，PUMA推出與獨立設計師品牌ATTEMPT聯名系列，找來國民男神李現、周柏豪穿同款造型拚帥。而adidas的CLIMACOOL系列跑鞋全面升級，同樣由代言人大衛貝克漢（David Beckham）、彭于晏和張鈞甯率先演繹，怎樣都難忽略。

PUMA首度與獨立設計師品牌ATTEMPT合作，推出聯名系列，為了炒熱聲勢，因此請來國民男神李現與周柏豪分別穿上同款的T恤、背心以及涼鞋，拍攝形象廣告。 ATTEMPT 擅長融合簡約美學與功能性的設計，材料和結構的創新與重組是品牌的主軸，因此在這這系列中，可見利用錯位拼接技術與特殊異材質結合，打破傳統窠臼，體現拒絕墨守成規的風格。無論是的 PUMA ATTEMPT 多口袋機能背心，還是 PUMA Wilo by ATTEMPT 時尚運動涼拖鞋，處處可見設計師顛覆傳統服飾鞋款剪裁及大膽解構重組的信念。

另外，adidas每到夏季都必備的CLIMACOOL系列跑鞋，今年以升級的姿態回歸，聚焦透氣降溫訴求，有效對流通風，讓雙腳不悶熱。不僅如此，這系列形象廣告同樣找來代言人大衛貝克漢、彭于晏和張鈞甯，一同穿上新鞋款，凸顯了時髦的運動風格。全新的CLIMACOOL系列跑鞋，配備10個TPU透氣孔，達成雙倍透氣涼爽，搭載Bounce Lite輕量中底，重量減輕同時保有絕佳穩定緩震效果，增加靈活度。同時，為了提升夏季慢跑時涼爽感，adidas還提供HEAT.RDY凍涼機能衣，搭配符合人體工學剪裁及Z字縫線設計，減少肌膚摩擦時的不適感。

張鈞甯詮釋HEAT.RDY凍涼機能衣1,490元。圖／adidas提供
張鈞甯詮釋HEAT.RDY凍涼機能衣1,490元。圖／adidas提供
國民男神李現演繹PUMA ATTEMPT系列Utility背心4,280元、短袖T恤1,580元和短褲2,280元。圖／PUMA提供
國民男神李現演繹PUMA ATTEMPT系列Utility背心4,280元、短袖T恤1,580元和短褲2,280元。圖／PUMA提供
CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY LTD跑鞋3,990元。圖／adidas提供
CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY LTD跑鞋3,990元。圖／adidas提供
PUMA Wilo by ATTEMPT 時尚運動涼拖鞋2,880元。圖／PUMA提供
PUMA Wilo by ATTEMPT 時尚運動涼拖鞋2,880元。圖／PUMA提供
國民男神李現演繹PUMA ATTEMPT系列Utility背心4,280元、短袖T恤1,580元和短褲2,280元、涼鞋2,880元。圖／PUMA提供
國民男神李現演繹PUMA ATTEMPT系列Utility背心4,280元、短袖T恤1,580元和短褲2,280元、涼鞋2,880元。圖／PUMA提供
大衛貝克漢詮釋HEAT.RDY凍涼機能衣1,490元、CLIMACOOL跑鞋3,990元。圖／adidas提供
大衛貝克漢詮釋HEAT.RDY凍涼機能衣1,490元、CLIMACOOL跑鞋3,990元。圖／adidas提供
HEAT.RDY短袖上衣1,490元。圖／adidas提供
HEAT.RDY短袖上衣1,490元。圖／adidas提供
彭于晏詮釋HEAT.RDY凍涼機能衣1,490元。圖／adidas提供
彭于晏詮釋HEAT.RDY凍涼機能衣1,490元。圖／adidas提供
男星周柏豪身穿PUMA ATTEMPT系列Utility背心4,280元、短袖T恤1,580元和短褲2,280元、涼鞋2,880元。圖／PUMA提供
男星周柏豪身穿PUMA ATTEMPT系列Utility背心4,280元、短袖T恤1,580元和短褲2,280元、涼鞋2,880元。圖／PUMA提供
CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY LTD跑鞋3,990元。圖／adidas提供
CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY LTD跑鞋3,990元。圖／adidas提供
男星周柏豪身穿PUMA ATTEMPT系列Utility背心4,280元、短袖T恤1,580元和短褲2,280元、涼鞋2,880元。圖／PUMA提供
男星周柏豪身穿PUMA ATTEMPT系列Utility背心4,280元、短袖T恤1,580元和短褲2,280元、涼鞋2,880元。圖／PUMA提供

品牌 adidas

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