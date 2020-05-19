PUMA與獨立設計師品牌ATTEMPT聯名 國民男神李現、周柏豪穿新裝同場比帥

有明星加持就是話題保證，PUMA推出與獨立設計師品牌ATTEMPT聯名系列，找來國民男神李現、周柏豪穿同款造型拚帥。而adidas的CLIMACOOL系列跑鞋全面升級，同樣由代言人大衛貝克漢（David Beckham）、彭于晏和張鈞甯率先演繹，怎樣都難忽略。

PUMA首度與獨立設計師品牌ATTEMPT合作，推出聯名系列，為了炒熱聲勢，因此請來國民男神李現與周柏豪分別穿上同款的T恤、背心以及涼鞋，拍攝形象廣告。 ATTEMPT 擅長融合簡約美學與功能性的設計，材料和結構的創新與重組是品牌的主軸，因此在這這系列中，可見利用錯位拼接技術與特殊異材質結合，打破傳統窠臼，體現拒絕墨守成規的風格。無論是的 PUMA ATTEMPT 多口袋機能背心，還是 PUMA Wilo by ATTEMPT 時尚運動涼拖鞋，處處可見設計師顛覆傳統服飾鞋款剪裁及大膽解構重組的信念。