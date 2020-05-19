《夫妻的世界》金喜愛貴氣就霸氣！珠寶加持大結局帥慘
韓劇《夫妻的世界》因挑戰禁忌話題，從開播以來人氣居高不下，夫妻小三間精彩的勾心鬥角高潮迭起。片中主角們的穿著品味也成為熱門話題。尤其52歲的熟女金喜愛，除了因演出此劇榮登收視女王，劇中飾演的池聖雨高檔貴的穿搭，絕對是養成優雅貴婦必須效仿的對象。在日前播出的第16集大結局中，金喜愛除了不停換穿國際知名設計師的優雅服飾，也帶起貴氣的珠寶展現強勢的女性風格，包括Tiffany & Co.最新的T1系列高級珠寶項鍊，以及斐登（FRED）最具代表性的Force10手鍊，都是以流暢中性設計為特色的珠寶。
Tiffany & Co.今年推出的全新Tiffany T1系列，由藝術總監Reed Krakoff操刀，設計彰顯品牌標誌性的「T」圖樣，靈感來自1980年代就開始出現在品牌珠寶設計中的字母圖案，結合簡約線條和圖形與優雅棱角比例，傳遞個人力量和獨立自主的理念。金喜愛配戴的是全球最新的高級珠寶款式。
而她手腕上配戴的手鍊，則是來自另一經法國品牌FRED最暢銷的經典Force 10系列。品牌創始人Fred Samuel的兒子在一次航海旅程中，從船上所用的繩纜得到了靈感，在1966年推出這個纜繩系列珠寶，鍊繩材質以及手鍊各個部位的寶石都可自行選擇，打造個人化的珠寶，表達個人個性與對自由的追求。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言