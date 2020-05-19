《夫妻的世界》金喜愛貴氣就霸氣！珠寶加持大結局帥慘

韓劇《夫妻的世界》因挑戰禁忌話題，從開播以來人氣居高不下，夫妻小三間精彩的勾心鬥角高潮迭起。片中主角們的穿著品味也成為熱門話題。尤其52歲的熟女金喜愛，除了因演出此劇榮登收視女王，劇中飾演的池聖雨高檔貴的穿搭，絕對是養成優雅貴婦必須效仿的對象。在日前播出的第16集大結局中，金喜愛除了不停換穿國際知名設計師的優雅服飾，也帶起貴氣的珠寶展現強勢的女性風格，包括Tiffany & Co.最新的T1系列高級珠寶項鍊，以及斐登（FRED）最具代表性的Force10手鍊，都是以流暢中性設計為特色的珠寶。

Tiffany & Co.今年推出的全新Tiffany T1系列，由藝術總監Reed Krakoff操刀，設計彰顯品牌標誌性的「T」圖樣，靈感來自1980年代就開始出現在品牌珠寶設計中的字母圖案，結合簡約線條和圖形與優雅棱角比例，傳遞個人力量和獨立自主的理念。金喜愛配戴的是全球最新的高級珠寶款式。