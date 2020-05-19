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綠島珊瑚海鹽、部落青農好物... 百貨初夏小農展登場

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
來自桃園的旺萊獅帶來八個品種的鳳梨。圖／好時好物提供
來自桃園的旺萊獅帶來八個品種的鳳梨。圖／好時好物提供

隨著疫情趨緩，民眾生活開始恢復正常，百貨賣場的人潮也逐漸回流。致力宣揚台灣優秀農產品的「好時好物」與遠東SOGO百貨合作，推出「好時好物夏季小農展」，現場一共集合45攤在地好農，並首次推出線上預購，讓消費者可以線上享受購物樂趣。

今年的「好時好物夏季小農展」將於5月21日到5月24日，在台北SOGO忠孝館12樓熱鬧登場。業者表示，本次集結不少初登場的農產品，像是來自綠島的珊瑚礁海鹽舖，帶來海鹽錠、鹽滷酸菜等；台灣第一間擁有有機認證與產銷履歷的草本誠食，則帶來加入新鮮丹蔘的滴雞精與丹蔘花草茶。

此外，還有來自部落的青農好物，像是擁有有機與慈心認證的達觀有機高山茶，以及頂級牛角綠竹筍等。另外也是首次參展、素來倡議里山生活的台灣原味，也在行政院農業委員會農糧署的支持下，集結了25攤擁有有機（轉型期）驗證通過或友善耕作登錄農民自家生產之農產品，帶來復興鄉的五月桃、台東的鹽膚木、以及下海手採的海葡萄等。

另外，專門幫助農民外銷花卉的台灣花卉公司，也將外銷的A級花卉移師至小農展內，從耐放度7天、外銷等級的洋桔梗切花、多肉盆栽到少見的嘉德麗雅蘭花等，還有玫瑰花冰棒。

而除了讓民眾買得開心，小農展也特地舉辦講座活動，像是特別邀請台東的香辛深淵現場分享香料的認識與奧妙；台灣花卉的講師以高級外銷的小品嘉德麗雅蘭當花材，分享蘭花水苔DIY等，也歡迎民眾報名。

「好時好物夏季小農展」線上預購連結： https://istore.sogo.com.tw/category.php?type=1&arem=135&arem1=1643

台灣原味帶來比亞外部落五月桃 。圖／好時好物提供
台灣原味帶來比亞外部落五月桃 。圖／好時好物提供
好時好物的特級巨峰葡萄。圖／好時好物提供
好時好物的特級巨峰葡萄。圖／好時好物提供
香辛深淵的馬薩拉粉 。圖／好時好物提供
香辛深淵的馬薩拉粉 。圖／好時好物提供

農民 台東 SOGO

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