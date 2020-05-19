綠島珊瑚海鹽、部落青農好物... 百貨初夏小農展登場
隨著疫情趨緩，民眾生活開始恢復正常，百貨賣場的人潮也逐漸回流。致力宣揚台灣優秀農產品的「好時好物」與遠東SOGO百貨合作，推出「好時好物夏季小農展」，現場一共集合45攤在地好農，並首次推出線上預購，讓消費者可以線上享受購物樂趣。
今年的「好時好物夏季小農展」將於5月21日到5月24日，在台北SOGO忠孝館12樓熱鬧登場。業者表示，本次集結不少初登場的農產品，像是來自綠島的珊瑚礁海鹽舖，帶來海鹽錠、鹽滷酸菜等；台灣第一間擁有有機認證與產銷履歷的草本誠食，則帶來加入新鮮丹蔘的滴雞精與丹蔘花草茶。
此外，還有來自部落的青農好物，像是擁有有機與慈心認證的達觀有機高山茶，以及頂級牛角綠竹筍等。另外也是首次參展、素來倡議里山生活的台灣原味，也在行政院農業委員會農糧署的支持下，集結了25攤擁有有機（轉型期）驗證通過或友善耕作登錄農民自家生產之農產品，帶來復興鄉的五月桃、台東的鹽膚木、以及下海手採的海葡萄等。
另外，專門幫助農民外銷花卉的台灣花卉公司，也將外銷的A級花卉移師至小農展內，從耐放度7天、外銷等級的洋桔梗切花、多肉盆栽到少見的嘉德麗雅蘭花等，還有玫瑰花冰棒。
而除了讓民眾買得開心，小農展也特地舉辦講座活動，像是特別邀請台東的香辛深淵現場分享香料的認識與奧妙；台灣花卉的講師以高級外銷的小品嘉德麗雅蘭當花材，分享蘭花水苔DIY等，也歡迎民眾報名。
「好時好物夏季小農展」線上預購連結： https://istore.sogo.com.tw/category.php?type=1&arem=135&arem1=1643
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言